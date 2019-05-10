Пять человек погибли в ДТП с троллейбусом в Нижегородской области

Нижний Новгород, , 12:24 — REGNUM До пяти человек увеличилось количество погибших в результате столкновения троллейбуса и легкового автомобиля в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 9 мая около 21:40 по местному времени на проспекте Циолковского в городе Дзержинске. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с троллейбусом.

В результате ДТП погибли четыре пассажира легкового автомобиля, возрастом от 20 до 22-х лет и 21-летний водитель. Один из погибших скончался в больнице после госпитализации. Были госпитализированы ещё трое пострадавших, двое из которых — пассажиры троллейбуса.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ведётся расследование причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием шести транспортных средств в Подмсковье. В аварии, произошедшей на 33 километре Новорижского шоссе, пострадали три человека.

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