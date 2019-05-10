Пятница, 10 Мая 2019 года
12:59:33 МСК

Пять человек погибли в ДТП с троллейбусом в Нижегородской области

Происшествия

По факту аварии возбуждено уголовное дело

Нижний Новгород, 10 мая 2019, 12:24 — REGNUM  До пяти человек увеличилось количество погибших в результате столкновения троллейбуса и легкового автомобиля в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Авария произошла 9 мая около 21:40 по местному времени на проспекте Циолковского в городе Дзержинске. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с троллейбусом.

В результате ДТП погибли четыре пассажира легкового автомобиля, возрастом от 20 до 22-х лет и 21-летний водитель. Один из погибших скончался в больнице после госпитализации. Были госпитализированы ещё трое пострадавших, двое из которых — пассажиры троллейбуса.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ведётся расследование причин и обстоятельств ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с участием шести транспортных средств в Подмсковье. В аварии, произошедшей на 33 километре Новорижского шоссе, пострадали три человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье произошло ДТП с участием шести автомобилей

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить