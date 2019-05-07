Казань и Нижний Новгород вновь накрыла волна массовых эвакуаций

Казань, , 18:19 — REGNUM В Казани 7 мая в ряде торговых центров были проведены эвакуации сотрудников и посетителей. Предыдущая волна телефонного терроризма и последующих эвакуаций мест массового скопления посетителей зафиксирована в январе 2019 года.

Сегодня были эвакуированы торговые центры «Республика», «Савиново», «Горки Парк», «БигЗур», а также XL, уточняет «Реальное время».

Обстоятельства инцидентов выясняются.

Кроме того, также сегодня эвакуируют посетителей и работников многих торгово-развлекательных центров Нижнего Новгорода. В частности, известно об эвакуационных мероприятиях в ТЦ «Лобачевский плаза», «Крым», «Новый век» и «Бурнаковский, а также Верхне-Печерского и Автозаводского рынков. В одном из учреждений администрация сообщила по громкой связи об анонимном звонке с информацией о взрывном устройстве.

В настоящее время нижегородские торговые площадки работают в штатном режиме.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 31 января текущего года проводилась эвакуация в торговых центрах, больницах, школ в Уфе, Самаре и Нижнем Новгороде.

Причем в тот период атаке телефонных террористов подверглись многочисленные школы, административные объекты и торговые центры в регионах России — от Дальнего Востока до северо-запада страны. 29 января в Ханты-Мансийске были проверены помещения школ города, на электронные почты которых пришли сообщения о бомбах. 30 января из-за сообщений о минировании в Саратовской области эвакуировали администрацию Саратова, региональное министерство строительства и ЖКХ, торговый центр и бизнес-центр, в городе Шахты Ростовской области эвакуировали учеников школы и сотрудников, в Астраханской области одновременно поступили электронные письма с сообщением о минировании около десяти школ региона.

В Нижнем Новгороде эвакуировали сотрудников и посетителей бизнес-центра на улице Варварской «Центр международной торговли», а также работников и пациентов больниц № 38, № 39, № 12. В списке учреждений Самары, которые получили сообщение о возможных взрывных устройствах, заложенных в зданиях, было около 10 объектов, в том числе торговые центры «Апельсин», «Нота», Региональный деловой центр, городская детская больница № 2, детская городская клиническая больница № 1. В Уфе в основном сообщения о минировании поступили в медицинские и образовательные организации.

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