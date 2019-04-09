Александр Лукашенко направил в Вашингтон делегацию высокопоставленных чиновников договариваться по новой программе МВФ, в рамках которой официальный Минск желает получить финансовую помощь. Белорусское руководство надеется уговорить директоров фонда на компромиссный вариант.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Переговоры о предоставлении финансовой помощи официальному Минску длились не один год и завершились провалом: МВФ настаивал на начале выполнения своих рекомендаций и только в процессе готов был выделить деньги, а Лукашенко желал получить деньги под обещания реализовать отдельные рекомендации из новой программы сотрудничества. Дело дошло до обвинений руководства фонда в навязывании своей политики властям Белоруссии, унизительной и направленной на «удушение народа».

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В итоге Минск не получил денег МВФ. Белорусы так и не узнали подробности программы, под которую фонд был готов рассмотреть белорусскую заявку на финансирование — ни одна из сторон документ не публиковала, ограничиваясь общими комментариями и упоминаниями отдельных рекомендаций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM МВФ

На сей раз новые предложения перед руководством МВФ озвучат министр финансов Максим Ермолович, министр экономики Дмитрий Крутой и зампред Нацбанка Дмитрий Калечиц. Что они везут в Вашингтон на открывающуюся весеннюю сессию МВФ и Всемирного банка — как обычно, от граждан скрывается. Причины внезапной активности минского чиновничества также не называются.

Впрочем, тайна невелика: Россия последовательно сокращает «поддержку» правительства Белоруссии, переводя его на жизнь по средствам. В «компенсации» за изменение российского налогового законодательства в нефтяной сфере («большой налоговый манёвр») белорусским как бы союзникам, ставшим партнёрами, отказано, а это около $10 млрд так называемых выпадающих доходов в краткосрочной перспективе.

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Полностью с довольствия Минск не снимают: остаются доходы от «перетаможки» российской нефти — российские пошлины по-прежнему направляются в госбюджет Белоруссии. Остаются льготные цены на российскую нефть для переработки в Белоруссии, а это 18 млн тонн при том, что внутренние потребности республики составляют около 5,5 млн тонн и добываемую в белорусских недрах нефть госконцерн «Белнефтехим» десятилетиями гонит на экспорт в Германию в сыром виде. К этому также стоит приплюсовать белорусскую нефтедобычу на территории России и отработанные схемы альтернативных поставок «выгодной» иранской, азербайджанской и даже венесуэльской нефти. В общем, нефтью оба белорусских НПЗ обеспечены более чем — как по объёмам, так и по цене.

Gazprom-neft.ru НПЗ

По льготным («интеграционным») ценам в Белоруссию поставляются российские нефтепродукты, газ и многое другое, что также способствует пополнению белорусского госбюджета. Не будем забывать и о кредитах — только на строительство АЭС в Гродненской области (БелАЭС) правительство РФ направило около $10 млрд и затем позаботилось о привлечении дополнительного финансирования.

В общем, Россия продолжает финансировать строительство «рыночного социализма» в Белоруссии, сама испытывая серьёзные финансовые затруднения в период санкций. Кстати, в противостоянии с Западом минское руководство (формально союзническое) России отказало и даже демонстративно пожаловалось: мол, на Западе кредиты дешевле, да и Китай готов финансировать под гораздо меньшую ставку.

На такие жалобы, озвученные Александром Лукашенко перед свезёнными в Минск работниками российской прессы, посол России Михаил Бабич резонно заметил: раз так хорошо с альтернативным кредитованием, зачем выпрашивать российское финансирование? Разгорелся жуткий скандал: пресс-секретаря МИД Белоруссии Анатолия Глаза уполномочили оскорбить посла России (спецпредставителя президента РФ по совместительству), а также пообещать быстро предоставить подробные антитезисы на интервью Бабича российскому изданию. Как обычно, обманули: до сих пор никаких подробных объяснений общественности не представлено.

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Деньги МВФ срочно понадобились потому, что «белорусская модель», как выражается господин Лукашенко, «телепается» от кризиса к кризису и на носу очередное обострение социально-экономической обстановки. Деноминированный «зайчик» девальвируется, власти стимулируют рост цен и потихоньку раскручивают хорошо знакомую белорусам инфляционно-девальвационную спираль.

Всё бы ничего, но в 2018 году фактически стартовала президентская кампания в Белоруссии и Лукашенко уже заявил о намерении сохранить за собой президентское кресло, которое бессменно занимает с 1994 года. На предвыборный популизм нужны деньги, причём сейчас. При этом: Кремль сократил норму пайковых, арабские друзья и партнёры даже не думают раскошеливаться, ВВП не восстановился от предыдущего кризиса (не говоря уж об экспортном прорыве), поручение найти газ и алмазы в белорусских недрах провалено — остаётся банально просить в долг на Западе.

Цитата из кф «12 стульев». Реж. Леонид Гайдай. 1971. СССР С протянутой рукой

Москва связывает дальнейшую подпитку официального Минска с реализацией подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства Белоруссии и России. Лукашенко не спешит и тянет старую волынку: а давайте мы эмиссионный центр разделим, а давайте мы не будем спешить с избранием союзного парламента, а давайте мы вообще подождём и подумаем.

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Москва не спешит — деньги у неё. Подумать можно и с этой целью создана целая межправительственная рабочая группа думающих, одним из руководителей которой является тот самый Дмитрий Крутой, вошедший в состав переговорной группы с МВФ. Однако глава МИД Белоруссии Владимир Макей 22 марта заявил, что в белорусско-российских отношениях «в нашем понимании не может идти речь ни о каком объединении». То есть в Минске до сих пор не определились, чего они хотят (кроме денег, разумеется).

По неофициальной информации, в рекомендациях МВФ не один десяток пунктов, причём не все из них касаются финансов. Среди них, например, независимость судебной власти — той самой, о которой недавно говорил Лукашенко назначенным им судьям при открытии помпезного офиса для них. На новое вычурное здание деньги есть — вполне возможно, что и на более важные бюджетные расходы найдутся. Разумеется, при условии, если относиться к деньгам с умом, по-хозяйски и не разбрасываться ими, финансируя установки памятников коровам, литовским князьям, внедрение неизвестной белорусам псевдочешской «латинки», строительство заводов по производству «слуцких поясов» и прочих «вышиванок».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Лукашенко-диктатор

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Открыто заигрывая с русофобствующими националистами, Лукашенко не желает отказываться от пропагандистских расходов. Кремль не желает их финансировать, вполне резонно полагая, что лучше эти деньги направить на крымские стройки или в депрессивные регионы своей страны. Получается, что если Лукашенко не упорядочит расходы или не уговорит кого-нибудь дать в долг, то на завтрак у белорусов будут «вышиванки», на обед — «суверенитет», а на ужин — «независимость». Украинцы под мудрым руководством Петра Порошенко уже наелись и первого, и второго, и третьего вдоволь, предпочитая видеть во главе своей «возрождённой державы» хоть шута горохового, но не полюбившегося белорусскому «Бацьке» товарища.

Задача перед направившейся в Вашингтон правительственной делегацией Белоруссии стоит непростая: надо убедить директоров МВФ выделить деньги на условиях Лукашенко. Нужды понятны: только в текущем году на выплаты по внешнему долгу белорусские слуги народа потратят $3,5 млрд и почти $4 млрд — в следующем, как бы выборном. В таких случаях уместен мем «миссия невыполнима». Вашингтон слезам не верит, как и Москва.