В начале апреля в Бурятии заговорили о возможном выдвижении лидера местного отделения КПРФ, сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева на выборы мэра Улан-Удэ, которые состоятся в сентябре 2019 года. Была ли это первоапрельская шутка или на самом деле такой сценарий обсуждается, неизвестно, но в результате споры о предопределенности результатов выборов только усилились.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Шутенков

Необъявленный фаворит

9 апреля в столице Бурятии начнутся дебаты участников праймериз «Единой России», намеренных баллотироваться в мэры Улан-Удэ и городской совет депутатов. Желающих избираться в горсовет пока набралось 44 человека, на пост мэра — пока ни одного. Это и понятно, поскольку уже в феврале стало ясно, на кого поставило региональное руководство республики и правящей партии.

«Единая Россия» уже определилась с кандидатом, и очевидно, что это Шутенков. Хотя он и пойдет не от ЕР, но при ее поддержке. Это ключевая кандидатура от партии власти», — подчеркнул ИА REGNUM политолог Алексей Михалёв.

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Бывший заместитель главы республики Игорь Шутенков, перебравшись в феврале в кресло исполняющего обязанности главы администрации города, развил бурную активность. Не проходит практически и дня без того, чтобы и. о. сити-менеджера не посетил проблемные места города, не устроил разнос работникам мэрии или не поучаствовал в каком-то публичном мероприятии. Все это впоследствии живо подхватывается местными СМИ.

«Игорь Шутенков поручил навести порядок в городских маршрутках».

«И. о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков провел выездное совещание по вопросам расширения перекрестков магистральных улиц Октябрьского района».

«Игорь Шутенков обратил внимание на многолетнюю проблему жителей мкрн Аршан».

«Александру Тюрюханову (председатель комитета городского хозяйства Улан-Удэ — прим. ИА REGNUM ) сделано серьезное замечание. Игорь Шутенков недоволен качеством работ по уборке дорожного смёта».

Egov-buryatia.ru Игорь Шутенков

Помощь из Москвы

Посильную помощь в кампании оказывают федеральные органы власти. Так, благодаря единой дальневосточной субсидии Игорь Шутенковобъявил о закупке сразу 12 новых низкопольных трамваев.

Надо сказать, что трамваи Улан-Удэ находятся в глубоком кризисе последние 10−15 лет. Изношенность путей и подвижного состава привели к систематическим сходам с рельс и авариям. Как сообщают в мэрии, износ составляет 90%. Но, несмотря на это, городской рельсовый транспорт остается популярным среди горожан, поскольку на его движение не влияют пробки. И. о. главы администрации уже объяснил, чем выгодны низкопольные трамваи по сравнению со старыми, высокопольными.

«Человек сможет заходить с платформы в салон и обратно, не карабкаясь по ступенькам вверх-вниз. За счет этого время остановок в часы пик сократится с двух минут до 20 секунд, а время прохождения увеличится в разы. Все категории граждан — от маленьких детей и молодых мамочек с колясками до пожилых ветеранов и людей с ограниченными возможностями — будут безопасно и комфортно передвигаться по городу», — отметил он.

Топорная и устаревшая тактика

Впрочем, многие в городе считают агитационную кампанию будущего предполагаемого мэра топорной и не слишком эффективной. Известный журналист Сергей Басаев сравнил репортажи о мерах Шутенкова по озеленению с телесюжетами начала нулевых годов, отметив, что таким образом можно «угробить» любую кампанию и любого кандидата.

По мнению редактора интернет-портала «Республика» Евгении Балтатаровой, кандидату в мэры нужно говорить не про пыль на дорогах или озеленение, а поднимать более масштабные вопросы, например, о том, как будет развиваться город. Но за более чем месяц работы Шутенкова на посту сити-менеджера, как она считает, не появилось ни одной интересной идеи, концепции или программы. Все его шаги являются старыми и избитыми.

«Тема дорожного смёта вообще не должна попадать в СМИ, тем более в связи с главой города. Это технические вопросы, которые должны решаться в рабочем порядке и совершенно не достойны такой медийной открытости и внимания», — отмечает она.

Alava Улан-Удэ

Это, а также сильные протестные настроения горожан могут привести к ситуации, когда станет неважно, кто будет ему противостоять. Улан-удэнцы могут проголосовать по принципу, кто угодно, но только не представитель властей, как мы уже видели на примере Усть-Илимска, Хакасии, Хабаровского края.

Напомним, осенью 2018 года коммунист Валентин Коновалов одержал победу на выборах главы Хакасии. Интересно, что во втором туре он остался единственным кандидатом. В Хабаровском крае также в двух турах в сентябре губернаторские выборы выиграл представитель ЛДПР Сергей Фургал. Политологи отмечали, что все эти события стали следствием политического застоя и крайне высокого антирейтинга правящей партии.

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Как сообщало ИА REGNUM, главный редактор «МК в Бурятии» Станислав Белобородов также считает, что недовольство населения в том числе пенсионной реформой может проявиться на выборах мэра. По его мнению, в Улан-Удэ вполне может повториться ситуация в Усть-Илимске Иркутской области, где кандидат от «Единой России» проиграл выборы неизвестной до того времени домохозяйке, выдвинутой от ЛДПР.

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КПРФ или…

В этой связи крайне интересным становится выбор регионального отделения КПРФ и возможное выдвижение известного в республике Вячеслава Мархаева. Ранее сообщалось, что бюро рескома партии направило в Центральный комитет информацию о депутате регионального парламента Анатолии Ковалёве в качестве кандидата на пост мэра Улан-Удэ. Этот выбор местные СМИ уже успели охарактеризовать как слив коммунистами выборов без борьбы. К тому же, Алексей Михалёв отмечает, что КПРФ систематически теряет свои позиции и вряд ли сможет навязать реальную борьбу правящей партии.

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Дарья Драй ИА REGNUM Шествие КПРФ

Однако в федеральном руководстве КПРФ сообщили, что документов к ним по кандидатам не поступало. Как отметил зампред ЦК Компартии Юрий Афонин, региональное отделение должно проявить инициативу и выдвинуть своего кандидата, который впоследствии будет согласован в президиуме центрального комитета.

Но даже 68-летний Анатолий Ковалёв, по мнению Евгении Балтатаровой, может выкинуть сюрприз на выборах.

«Несмотря на скепсис политологов, я бы не сбрасывала со счетов Ковалёва. Еще неизвестно, какие рейтинги имеет Мархаев в Бурятии, давно не ведущий здесь активной работы. В случае же с протестным голосованием, и мы уже такое видели, для избирателя совершенно будет неважно, Ковалёв идёт от коммунистов или Мархаев», — отмечает журналистка.

Отметим также, что 8 апреля о выдвижении своей кандидатуры в мэры объявила в Фейсбук сама Евгения Балтатарова. По ее словам, ей самой интересно, сколько человек разделяет её взгляды. Что означает, по всей видимости, что избирательная кампания в Улан-Удэ, официально еще не стартовав, перестает быть томной.

Напомним, Вячеслав Мархаев выдвигал свою кандидатуру на выборах главы Бурятии в 2017 году, однако республиканский избирком отказался его регистрировать из-за нарушений в подписных листах. В результате исполняющий обязанности главы Алексей Цыденов тогда набрал более 87% голосов. Некоторые наблюдатели отмечали, что лидер бурятских коммунистов постарается отыграться на выборах в мэры Улан-Удэ.

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Добавим также, что Народный хурал в декабре 2018 года упразднил должность сити-менеджера Улан-Удэ и вернул избираемого населением главу города. Первым и последним мэром, назначенным из состава горсовета, стал Александр Голков, прославившийся в свое время дракой с федеральным журналистом и нецензурными оскорблениями своих оппонентов в сети. С новым главой Бурятии он также, по всей видимости, не сработался, из-за чего в феврале был исключен из политсовета регионального отделения «Единой России», а впоследствии ушел в отставку с поста мэра по собственному желанию, освободив таким образом место Игорю Шутенкову.

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