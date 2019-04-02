Развитие Арктики в ближайшие десятилетия будет одним из ключевых аспектов в развитии России. Это связано с тем, что происходит постепенное глобальное потепление, прогнозируется таяние льдов Северного Ледовитого океана. Но, даже не дожидаясь этого таяния, Россия готовит новый атомный флот, и, как я понимаю, правительству РФ поручено начать заключать соглашения с заинтересованными странами, которые будут проводить свои суда по Арктическому Северному морскому пути.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Совершенно очевидно, что это конфликт интересов многих стран, и здесь Россия принимает опережающие решения.

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Стоит отметить, что впервые за последние десятилетия постсоветской эпохи Россия выделяет геополитический регион — Арктику — как единой целое, не передавая ответственность за развитие арктических зон конкретным субъектам Российской Федерации, которые имеют арктические земли.

Наряду с Крымом, Калининградом и Дальним Востоком Арктическая зона становится зоной особых интересов. Там не только Северный морской путь, но и очень большие запасы мирового газа, там просматривается ряд очень важных экономических перспектив.

Gazprom-neft.ru Морская ледостойкая стационарная платформа (МЛСП) «Приразломная». Россия

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Теперь второй вопрос, а кто же будет это делать, и какую роль могут сыграть коренные народы Севера? При каких условиях увеличить их мотивацию к участию в этих проектах? С моей точки зрения, Россия в последние 10−15 лет доказала, что она научилась разнообразно использовать мировой опыт для решения каких-либо стратегических задач. По-видимому, будут развиваться портовые зоны, с потрясающе современной инфраструктурой. Россия будет строить корабли на Дальнем Востоке и, естественно, будет практиковать разнообразные методы использования рабочей квалифицированной силы для этого, в том числе в виде каких-то долгосрочных поселений.

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Ведь нужно понять, что современная национальная политика в России должна кардинально измениться.

Во-первых, должно измениться отношение к северным народам в тех субъектах РФ, которые включают эти территории. С другой стороны, должна быть определённая важная линия в самой стратегии развития Арктики. Совершенно очевидно, что коренные народы Севера могут иметь определённые квоты для занятия тех или иных должностей, поскольку они как никто адаптированы к этому суровому климату. И очевидно, что они должны чувствовать себя, например, как на севере Канады, очень комфортно, уютно, получив соответствующее образование и соответствующую новую инфраструктуру в тех поселениях, где они проживают.

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Второе. Развитие Арктики должно сопровождаться повышением качества уровня жизни всех людей, живущих на Севере, и здесь должны быть использованы разнообразные методы, которые заложены в указе президента от 7 ноября 2018 года. По крайней мере, ожидаемые доходы от развития арктических технологий добычи природных ресурсов, развития Северного морского пути и так далее должны быть очень здраво, разумно распределены на всех жителей северных территорий в арктической зоне, естественно, в первую очередь, между коренными малочисленными народами Севера, оказавшимися в сложной ситуации.

Коренные народы севера

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С моей точки зрения, очень важным элементом в этой новой арктической политике должно стать линия на возрождение у коренных народов Севера тех традиций, которыми они обладали. Это неверно, что северные народы могут быть только оленеводами, заниматься рыбной ловлей и так далее. Это лишь часть традиций. Есть ещё очень большая часть традиций, которая была исторически у них всегда развита, и российское государство их поощряло. Сейчас этот момент почему-то совсем не обсуждается. Коренные народы Севера были очень успешными купцами и предпринимателями. Они придумывали невероятно много интересных, особых элементов в одежде, в торговле и так далее. Екатерина II даже издавала указ, согласно которому все эти народы были освобождены от налогов на торговлю.

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Так вот, включение северных коренных народов в предпринимательство, успешную торговлю, повышение их уровня грамотности в этой области — это и есть своевременные задачи властей.

Политический аналитик Юрий Москвич

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству разработать проект стратегии развития Арктической зоны до 2035 года.

«Представить проект стратегии развития Арктической зоны России до 2035 года с учётом завершения действия Основ государственной политики России в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», — говорится в поручении, ответственным за исполнение которого назначен премьер-министр Дмитрий Медведев.

Mil.ru Российские вертолеты. Арктика

Проект документа необходимо подготовить до 1 декабря 2019 года.

Кроме того, глава государства поручил правительству до 1 июня внести в Госдуму законопроект о специальных мерах господдержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне.

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