Национальная программа по развитию ДФО планируется к подписанию Владимиром Путиным в сентябре 2019 года. Значимое место в программе развития занимает демографическая составляющая. Стратегической целью демографической политики в ДФО является стабилизация численности населения и увеличение количества дальневосточников на 300 тысяч до 2025 года, причём 50 тысяч предполагается увеличить за счёт естественного прироста населения, то есть за счёт превышения уровня рождаемости над смертностью.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальний Восток

Читайте также: Статус дальневосточника к осени обретёт единую позицию

Количество дальневосточников в рамках ДФО с присоединёнными Бурятией и Забайкальем насчитывает около 8,2 млн. человек. При этом естественный прирост на 2017 год составил 5 319 человек опять же с учётом тогда ещё не вошедших в состав Дальнего Востока субъектов Федерации. Следует отметить, что прирост за счёт рождаемости при отрицательном миграционном сальдо не решает демографическую проблему восточной части РФ. Исход населения с Востока России определяется прежде всего недовольством качеством жизни в ДФО. По значимым объективным показателям (состояние инженерной и социальной инфраструктуры, количество и качество получаемых услуг, общая стоимость проживания и прочее) жизнь на Дальнем Востоке отличается от центральных регионов страны в худшую сторону, а это провоцирует дальнейший отток населения. В свою очередь жизненные условия становятся причиной более высокой смертности в сравнении со средними показателями в России как от болезней, так и от внешних причин. С другой стороны, те, кто собирается покидать Дальний Восток, не заинтересованы в рождении детей в точке убытия, что также влияет на реальные показатели численности населения.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

Вопрос о повышении количества жителей Тихоокеанской России по-прежнему является приоритетной задачей, а предложения со стороны некоторых государственных деятелей имеют больше общего с мифологией. К сожалению, попытки возложить надежды на стимулирование рождаемости при отсутствии хоть сколько-нибудь внятных мер по улучшению качества жизни на самом Дальнем Востоке видятся многим экспертам и чиновникам вполне естественным выходом из положения. Остальное якобы должно решаться само собой или, например, с помощью такой неведомой силы, как инвесторы. То есть, по сути, без комплексного видения проблемы формируются вполне оккультные ожидания как подобие выхода, а не конкретные алгоритмы действительных решений.

Читайте также: Трутнев: Из Якутии поступило больше всего предложений в Нацпрограмму

Конечно, фактор рождения детей был и остаётся значимой составляющей воспроизводства и нации в целом, и дальневосточных регионов. Но при этом как-то забывается и стратегическая составляющая народосбережения для ДФО. Необходимость полноценного заселения Дальнего Востока диктуется задачами государства: присутствие России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сохранение обороноспособности Российской Федерации, повышение инвестиционной привлекательности. То есть дальневосточники нужны не сами по себе, а как вполне необходимые Москве граждане РФ на восточных рубежах нашей страны. Для решения такого рода задач необходимо не только стимулировать семьи к рождению всё большего количества детей (что тоже имеет свои пределы), но и формировать более обширную повестку для решения такой проблемы.

Соответственно, шаги в социальной сфере необходимо дорабатывать в несколько иной плоскости. Предложенная экспертами и разработанная ФАНУ «Востокгосплан» концепция «статуса дальневосточника» возможно представляет такой нестандартный подход к решению проблемы. В частности, предлагается отработать механизм предоставления преференций для жителей Тихоокеанской России (специальный федеральный закон «О Дальнем Востоке России и статусе дальневосточника»). Такой подход компенсирует существующие недостатки в социальной сфере в сравнении с условиями жизни в других регионах России.

Читайте также: Медведев создал Дальневосточный макрорегион

Андрей Грук ИА Красная Весна Владивосток

В целом статус дальневосточника предполагает законодательно закрепленную систему преференций, стимулирующих проживание на Дальнем Востоке путём увязывания конкретных льгот в зависимости от набранного количества баллов.

Предварительное обсуждение показало, что для формирования баллов возможно учитывать следующие аспекты:

количество лет, прожитых на Дальнем Востоке (преимущества по этому основанию будут у коренных дальневосточников, но и приезжающие на Дальний Восток люди смогут накапливать баллы по мере увеличения срока своей жизни в регионах ДФО);

вклад в развитие региона (в зависимости от величины выплаченных налогов на доходы и имущество). По этому основанию преимущества будут у более высокодоходных групп населения, платящих налоги (дополнительно эта мера будет способствовать выходу экономической активности из тени);

количество детей, воспитываемых в семье (преимущества у многодетных семей);

климатическая зона проживания (преимущества у северян) и т. д. (по материалам предложений в Национальную программу развития Дальнего Востока РФ).

Читайте также: Путин поручил разработать национальную программу развития Дальнего Востока

При этом основания для начисления баллов не потребуют от человека специальных действий по доказыванию своего права на них. Их формирование будет происходить в автоматическом режиме из официальных данных государственных ведомств и отражаться на индивидуальном счёте. Достижение определенного количества баллов даёт каждому дальневосточнику доступ к пакету различных преференций. В состав льгот могут включаться такие возможности, как например:

более ранний выход на пенсию, что является весьма актуальным в связи с пенсионной реформой 2018 года;

субсидирование расходов на присмотр и содержание ребёнка дошкольного возраста;

дополнительное медицинское страхование;

субсидирование ставки по ипотеке;

размер налогового вычета;

компенсация (полная или частичная) транспортных расходов на поездку в центральную часть страны;

санаторно-курортное обеспечение и т. д.

Читайте также: Нацпрограмма Дальнего Востока должна содержать измеримые показатели: Путин

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Достояная жизнь для дальневосточников

Подобное решение в качестве утверждённого законодательно продемонстрирует дальневосточникам реальность намерений государства по сохранению населения Восточной России. Вводимые льготы повысят реальные доходы российских граждан, проживающих в дальневосточных регионах. Часть потенциальных мигрантов смогут поменять своё решение о приготовлении к переезду в связи с появлением вполне материальных причин остаться на Дальнем Востоке и использовать «причитающиеся им» льготы. Жители других регионов будут иметь возможность рассматривать Дальний Восток как место для реализации своих жизненных планов (создание семьи, рождение детей, жилищное обустройство). И, что значимо для Москвы, снизится недовольство жителей Дальнего Востока проводимой политикой федерального центра, так как в настоящее время, согласно многим опросам, люди не видят связи между утверждениями о важности Дальнего Востока для государства и качеством своей жизни.

Конечно, подобный перечень не является ни исчерпывающим, ни законченным. Но вполне очевидно, что если федеральным властям необходимы российские граждане на удалённой, но российской же территории, меры, принимаемые руководством страны, должны быть всеобъемлющие, направленные на конкретного человека, иметь перспективу на 20−30 лет и исключать двойное толкование. А предлагаемая концепция как раз и может послужить рабочим документом для формирования социальной стабильности на Дальнем Востоке России.

Читайте также: Путин: Дальний Восток становится точкой роста

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября 2018 года, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, президент РФ Владимир Путин поручил разработать национальную программу развития Дальнего Востока. Одной из целей, преследуемых формированием этого документа, глава государства назвал ускорение роста экономики Дальнего Востока на 6% в год. Нацпрограмма должна быть разработана на период до 2025 года с перспективой до 2035-го.

Kremlin.ru Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума

В марте в Хабаровске состоялось очередное заседание рабочей группы Дальневосточной экспертной платформы. Встреча экспертов Дальневосточного федерального округа (ДФО) была посвящена обсуждению предложений в проект «социального блока» национальной программы развития Дальнего Востока до 2025 года. На ней присутствовали специалисты федерального автономного научного учреждения «Востокгосплан», Дальневосточного федерального университета, Дальневосточного института управления (филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации в Хабаровске), некоммерческой организации «Дальневосточный научный центр местного самоуправления».