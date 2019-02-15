Медведев создал Дальневосточный макрорегион

Владивосток, , 07:30 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление «Об утверждении Стратегии пространственного развития до 2025 года». В документе прописано в том числе создание двенадцати макрорегионов, один из которых — Дальневосточный, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Стратегия предполагает сформирование нового механизма развития территорий с особым режимом ведения предпринимательской деятельности. Подразумевается, что на таких инвестиционных площадках будут учитываться перспективные специализации и особенности регионов России. Кроме этого, во внимание возьмут и перспективные экономические специализации граничащих с субъектом РФ территорий, входящих в состав одного макрорегиона.

В документе прописано создание 12 макрорегионов, в том числе Дальневосточного. В него включили Бурятию, Якутию, Забайкалье, Камчатку, Приморье, Чукотку, Колыму, Сахалин, Приамурье, Хабаровский край и Еврейскую автономную область.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября 2018 года, выступая на Восточном экономическом форуме, президент РФ Владимир Путин поручил разработать национальную программу развития Дальнего Востока. Одной из целей, преследуемых формированием этого документа, глава государства назвал ускорение роста экономики Дальнего Востока на 6% в год. Нацпрограмма должна быть разработана на период до 2025 года с перспективой до 2035-го.