Путин поручил разработать национальную программу развития Дальнего Востока

Владивосток, , 10:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать национальную программу развития Дальнего Востока, об этом глава государства заявил в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает 12 сентября корреспондент ИА REGNUM .

«Считаю, что нужна национальная программа развития Дальнего Востока России на период до 2025 года с перспективой до 2035 года», — заявил Путин.

По его словам, одной из главной задач нацпрограммы будет ускорение роста экономики Дальнего Востока на 6% в год, а учитывая ее значение, она будет утверждена указом президента РФ.

Ранее российский лидер в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил, что Дальний Восток для руководства страны сегодня — безусловный приоритет.

Путин подчеркнул, что понимает сложность вызовов, которые стоят перед руководством страны в части развития регионов ДФО, и отметил, что достигаться эта цель будет в ходе последовательной долгосрочной политики.

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