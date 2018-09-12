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Путин поручил разработать национальную программу развития Дальнего Востока

Экономика

Глава государства поручил добиться роста экономики Дальнего Востока на 6% в год

Владивосток, 12 сентября 2018, 10:02 — REGNUM  Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать национальную программу развития Дальнего Востока, об этом глава государства заявил в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает 12 сентября корреспондент ИА REGNUM .

«Считаю, что нужна национальная программа развития Дальнего Востока России на период до 2025 года с перспективой до 2035 года», — заявил Путин.

По его словам, одной из главной задач нацпрограммы будет ускорение роста экономики Дальнего Востока на 6% в год, а учитывая ее значение, она будет утверждена указом президента РФ.

Ранее российский лидер в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил, что Дальний Восток для руководства страны сегодня — безусловный приоритет.

Путин подчеркнул, что понимает сложность вызовов, которые стоят перед руководством страны в части развития регионов ДФО, и отметил, что достигаться эта цель будет в ходе последовательной долгосрочной политики.

Читайте подробнее: Путин: Дальний Восток становится точкой роста

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Восточный экономический форум
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