Нацпрограмма Дальнего Востока должна содержать измеримые показатели: Путин

Владивосток, , 11:00 — REGNUM Национальная программа развития Дальнего Востока должна объединить, интегрировать мероприятия российских национальных проектов и госпрограмм, а также долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных стратегий всех дальневосточных регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания «Дальний Восток: расширяя границы возможностей», которое состоялось сегодня, 12 сентября, в рамках IV Восточного экономического форума, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Президент пояснил, что нацпрограмма развития Дальнего Востока должна быть разработана на период до 2025 года с перспективой до 2035-го.

«Правительству страны будет дано поручению подготовить соответствующий документ. Создать в тесном контакте с дальневосточными регионами, бизнесом, гражданами, общественными и деловыми объединениями. Учитывая значение такой национальной программы, она будет утверждена указом президента страны», — отметил Владимир Путин.

Он также подчеркнул, что дальневосточный программный документ должен содержать измеримые показатели.

«Это работа для коллег из правительства и регионов», — добавил президент.

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По его словам, программа должна комплексно включать в себя специальные дальневосточные разделы всех национальных проектов, государственных программ и программ развития госкомпаний и корпораций, выполнение всех мероприятий по строительству социальных инфраструктурных объектов в регионах Дальнего Востока, меры по демографической поддержке населения макрорегиона.

При этом Владимир Путин считает, что рост экономики Дальнего Востока в результате реализации нацпрограммы должен быть выше не общероссийских показателей, а уже экономик стран АТР. Темпа роста населения ДФО, как ожидает глава государства, приблизятся к показателям советского периода.

По мнению экспертов, президент публично установил молодому главе Минвостокразвития Александру Козлову высокую планку и выбранный стратегический курс, обозначенный ещё его предшественником Александром Галушкой.

Предыдущий руководитель Минвостокразвития на итоговой коллегии ведомства в марте 2018 года обозначил экономический показатель, который должен быть достигнут на Дальнем Востоке в ближайшие шесть лет, подробно подкрепив его расчетами.

«Сегодня экономический рост в странах АТР составляет около 8% в год. На Дальнем Востоке рост в 2,7% даёт портфель уже реализуемых в ТОРах и свободном порту Владивосток инвестиционных проектов. Около 1,5% роста способны дать реализуемые инфраструктурные проекты — модернизация БАМа и Транссиба, международные транспортные коридоры и трансграничные мосты, новые энергетические объекты. Ещё около 3,8% должно обеспечить привлечение новых частных инвестиций. На этой работе и необходимо сосредоточиться», — обозначал ранее Александр Галушка.

Как сообщало ИА REGNUM, задачу активно развивать Дальний Восток Владимир Путин озвучивал и 10 сентября, в ходе заседания президиума Госсовета во Владивостоке.

«Задача по развитию Дальнего Востока — общенациональная, нужно действовать активно, не затягивать и не выхолащивать содержание уже принятых решений», — заявил тогда Владимир Путин.