Gubernator74.ru Михаил Юревич

Ирина Юрина ИА Красная Весна Верблюд — символ Челябинска

В Челябинской области снова большие перемены. Как и в 2014 году, губернатор (только тогда Михаил Юревич, а сейчас — Борис Дубровский) не досидел до конца отведённого ему срока. Надежды у него и у команды были, и сам он не раз заявлял о готовности принять участие в очередных выборах, которые пройдут в сентябре, а в последние месяцы активно готовился к очередной схватке. Челябинское отделение «Единой России», в свою очередь, обещало его поддержать на этих выборах. Но 19 марта глава области ушёл в отставку, а его преемником (пока временным) стал уроженец Челябинска Алексей Текслер. Ему и предстоит участвовать в сентябрьских выборах.

Взлёт и падение

Борис Дубровский был назначен временно исполняющим обязанности губернатора 15 января 2014 года. А 14 сентября он победил на прямых выборах. Его соперниками были три человека. При явке около 45% избирателей Дубровский получил 86,37% голосов. Выданный ему кредит доверия был действительно огромным.

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Но уже скоро местные наблюдатели начали фиксировать падение его рейтингов. Это происходило на фоне сохранявшихся, а местами и усугубившихся экологических проблем. Городская свалка в Челябинске всё так же чадила, внося свой вклад в и без того сильное загрязнение воздуха промышленными предприятиями и транспортом. До сих пор головной болью для чиновников остаются пожары в Коркинском угольном разрезе, отравляющие воздух Челябинска и пригородов. Непростой ситуация оставалась с общественным транспортом Челябинска — муниципальные перевозчики обанкротились, и вместо них начали работать коммерческие организации, учредителями которых были комитеты администрации города.

Несомненно, повлияли на рейтинги Бориса Дубровского и его выдвиженцы во власти. Один из них — Евгений Тефтелев, который с декабря 2014 по август 2015 года был сити-менеджером Челябинска, а затем до 20 ноября 2018-го являлся мэром города. По мнению многих опрошенных тогда корреспондентом ИА REGNUM горожан, мэром он был «никаким». При этом Тефтелева неразрывно связывали с Дубровским, и отношение к нему проецировалось лично на губернатора.

Повлияли на позиции губернатора и бизнес-скандалы. Один из них наглядно проиллюстрирован официальным сообщением Федеральной антимонопольной службы, Это сообщение появилось на сайте ведомства 18 марта, за день до отставки. В нём Борис Дубровский назван одним из трёх участников антиконкуретного соглашения по ремонту, реконструкции и строительству дорог. Ещё одним участником являлось областное министерство дорожного хозяйства, а третьим — акционерное общество «Южуралмост» из Магнитогорска (оттуда же, откуда сам глава региона), которое в последние годы выигрывало основную часть таких аукционов. Материалы проверки органы ФАС передали в МВД России и Генеральную прокуратуру.

Конечно, результаты деятельности Дубровского не только со знаком «минус». Он добился проведения в Челябинске саммитов ШОС и БРИКС, их Южный Урал примет в 2020 году. Активно лоббировал строительство высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург, которая станет частью транспортного коридора «Евразия (от Пекина до Москвы и в перспективе до Берлина). Также губернатор приложил усилия к решению экологических проблем региона. Челябинская свалка, наконец, была закрыта, В Госдуме рассматривается проект закона о квотировании выбросов, и Челябинская область станет пилотной площадкой.

Pravmin74.ru Борис Дубровский

Сам Дубровский среди результатов называет отказ от использования коммерческих кредитов. Общий размер государственного долга по итогам 2018 года составил 16,6 млрд рублей. Это больше, чем было на 1 января 2018 года (15,6 млрд), но существенно меньше, чем на 1 января 2017-го, когда размер долга составлял 28,5 млрд. 56% государственного долга представлено федеральными бюджетными кредитами, а остальные 44% — условными обязательствами по государственным гарантиям, предоставленным на реализацию инвестиционных проектов.

Также среди своих достижений Дубровский называет профицитный бюджет. На 2018 год главный финансовый документ был запланирован с многомиллиардным дефицитом, но в течение года неоднократно корректировался. К концу 2018-го доходы составили 168,6 млрд рублей, а расходы — 156,8 млрд. Профицит по итогам года достиг отметки в 11,8 млрд рублей.

Подготовка к выборам

Уильям Хогарт. Встреча с избирателями. 1754

О том, что Дубровский может уйти досрочно, говорили задолго до 19 марта 2019 года. Ещё в феврале 2018-го некоторые наблюдатели заявляли о том, что губернатор покинет свой пост сразу после выборов президента России. Преемником был назван Сергей Носов, который на тот момент возглавлял свердловский Нижний Тагил.

Носов в итоге губернатором стал, но не на Южном Урале, а на Колыме. В Магадан он был назначен в мае 2018 года. Дубровский продолжал руководить Челябинской областью. Осенью он заметно активизировался — заявил, что готов идти на очередные выборы губернатора, если поддержит Владимир Путин. О своей поддержке Дубровскому заявили местные члены «Единой России».

Губернатор стал более публичным, делал заявления по самым разным поводам — активно продвигал себя. В сентябре изменился и официальный сайт главы региона. На главной странице первое, что видели посетители — большие фотографии Дубровского.

А 11 сентября была, наконец, закрыта городская свалка. Борису Александровичу это можно записать, несомненно, в плюс, тем более что прекратить её работу он обещал уже давно. Но благое дело обернулось проблемами для многих жителей Челябинска и жирным минусом для главы области. Порядка десяти подрядчиков просто отказались вывозить мусор с улиц и из дворов города. Столица Южного Урала превратилась в огромную свалку. На преодоление кризиса и его последствий ушёл примерно месяц.

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В ноябре Челябинск обрёл новое руководство. Наблюдатели отмечали, что это было сделано под выборы. В окружении губернатора понимали, что градоначальник Евгений Тефтелев явно не добавит голосов Дубровскому, скорее, наоборот. При этом для победы на выборах голоса жителей мегаполиса были просто необходимы. В итоге Тефтелев подал в отставку. Отметим, что публичное заявление о замене мэра сделал лично губернатор. Временным главой города стал его заместитель Владимир Елистратов, который 26 февраля 2019 года был назначен мэром по итогам конкурса.

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Отставка

Челябинск. Перевозка архива. 1921

Очередные прогнозы о скорой отставке Дубровского появились зимой 2019 года. Ожидалось, что она состоится до конца февраля. В случае ухода губернатора предполагалось, что мэром Челябинска станет не Елистратов, а глава Ленинского района города Александр Орёл. Но в феврале отставки не произошло, а Орёл 26 февраля, в день заседания судьбоносного для мегаполиса заседания городской думы, снял свою кандидатуру. В итоге мэром стал Елистратов.

А 20 февраля пресс-служба губернатора распространила «официальный ответ на грязные публикации»: сообщения о скорой отставке Бориса Дубровского связали с приближающимися выборами.

«В Челябинской области осенью текущего года пройдут губернаторские выборы. У самых различных заинтересантов есть свои бизнес-интересы в нашем регионе. Именно поэтому сегодня мы видим в федеральных, окружных СМИ и телеграм-каналах заказные статьи, цель которых — дискредитация и подрыв репутации действующего губернатора. Заказчика этой кампании мы знаем», — говорилось в официальном сообщении.

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19 марта в губернаторской карьере Бориса Дубровского была поставлена точка. Произошло это на следующий день после того самого заявления ФАС, в котором губернатор был назван участником одного из антиконкурентных соглашений, благодаря которому магнитогорская компания «Южуралмост» получала основную часть контрактов на ремонт, реконструкцию и строительство дорог. Напомним, о возбуждении дела и начале расследования роли губернатора в таком соглашении ФАС объявила в августе 2018-го. Некоторые наблюдатели отмечают, что заявление антимонопольного ведомства об итогах расследования и последующая отставка тесно связаны друг с другом. .

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Мог ли Дубровский сохранить свой пост и почему не сумел этого сделать? Многие эксперты сходятся во мнении о том, что на решение повлияли планы участвовать в очередных выборах, которых губернатор совсем не скрывал. Такая «самоуверенность» могла не понравиться в Кремле. Ещё одной причиной отставки эксперты называют высокий личный антирейтинг Дубровского. Кроме того, замена мэра в Челябинске так и не помогла улучшить позиции губернатора. В феврале местные жители именем градоначальника (в этот раз Елистратова) называли кучи снега, которыми был завален город.

Ирина Юрина ИА Красная Весна Верблюд — символ Челябинска

Генерал-лейтенант полиции в запасе и бывший министр общественной безопасности региона Евгений Савченко считает, что отставке способствовала череда публичных скандалов, которые сотрясали область в последнее время. При этом жители области, оперативно и убедительно не получая от региональных и местных властей обратной связи на свои беды и страхи, стали объектом манипулирования со стороны разного рода внесистемных сил.

«Это отрицательно повлияло на авторитет не только региональной, но и федеральной власти. А это крайне тревожный сигнал», — сказал Евгений Савченко.

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Политтехнолог Александр Подопригора считает, что глава области «провалил всё, за что брался». По его мнению, на выборах у Дубровского не было шансов победить.

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Политолог Александр Мельников полагает, что Дубровский за пять лет сделал много для того, чтобы получить «добро» на участие в выборах 2019 года. Однако его слабость оказалась в том, что главное внимание он уделял экономике, а политикой большую часть своего срока занимался по остаточному принципу.

«Вот она, в соответствии с знаменитым изречением Мошпаламбера, и занялась им», — считает Александр Мельников.

По словам эксперта, если бы речь шла только о внутрирегиональных раскладах, то отставки можно было избежать. Однако у Дубровского оказались проблемы с рейтингом, что и стимулировало на федеральном уровне серьёзные битвы вокруг кресла губернатора.

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Свой «варяг»

Николай Рерих. Заморские гости. 1901

Как же отнеслись жители Челябинска и области к отставке губернатора? Судя по сообщениям на форумах и в соцсетях, в основном положительно. Это же подтверждают и интерактивные опросы, проведённые некоторыми местными СМИ. Проблем в регионе хватает, и, как это обычно бывает, от нового руководителя граждане ждут решения этих проблем.

Довольны челябинцы оказались и тем, кто назначен на пост врио губернатора. Алексей Текслер родился в Челябинске 19 января 1973 года и прожил здесь свои первые 16 с половиной лет. Правда, его последние почти 30 лет не были связаны с родным городом. Вроде бы «варяг», но свой, родной. Понравилось челябинцам и то, что новый руководитель региона не связан ни с одной из местных группировок, грызущихся между собой за влияние на власть, а значит, как они надеются, не будет никому подыгрывать.

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На новом посту Текслер уже принял ряд решений, в том числе и кадровых. Продлил министрам и вице-губернаторам рабочий день до 21:00 и уволил министра дорожного хозяйства и транспорта региона Дмитрия Микулика. Напомним, что, по данным ФАС, ведомство Микулика было участником двух антиконкурентных соглашений.

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Gov.ru Алексей Текслер

Алексей Текслер не боится общаться с простыми людьми и даже соглашается на селфи с желающими. 22 марта местные журналисты заметили его гуляющим без свиты по пешеходной части улицы Кирова: беседовал и фотографировался с населением. Для человека, желающего победить на выборах губернатора — в самый раз. Граждане надеются на то, что новый руководитель проникнется их проблемами и поможет. Судя по реакции на его назначение, кредит доверия у него солидный. К нему обратились за помощью те, кто так и не смог добиться решения беспокоящих их проблем при прежней власти. Поможет ли новый руководитель, покажет время.

Также 22 марта врио посетил три проблемные в экологическом плане точки региона: Коркинский угольный разрез и свалку в районе посёлка Роза. И там, и там часто возникают пожары, запах гари достигает Челябинска. Также Текслер заехал на полигон возле села Полетаево. Местные жители ранее много раз обращались в органы власти с требованием не свозить к ним мусор из Челябинска, а весной 2018 года их даже поддержал суд. Не помогло.

В ходе визита посещения проблемных экологических мест Текслер потребовал от представителей Русской медной компании ускорить решение проблемы с пожарами в Коркинском разрезе, поставил местным и областным чиновникам задачи по скорейшей ликвидации свалки в посёлке Роза и пообещал разобраться в ситуации с полетаевским полигоном.

Словом, начал хорошо. Возможно, уже скоро дышать челябинцам станет легче. Люди этого очень ждут. И пока верят.