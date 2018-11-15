Четверг, 15 Ноября 2018 года
16:05:18 МСК

Глава Южного Урала заявил о замене мэра Челябинска

Политика

Губернатор полагает, что эта мера придаст развитию города новый импульс

Челябинск, 15 ноября 2018, 15:38 — REGNUM  Евгений Тефтелев покинет пост главы Челябинска. Такое заявление 15 ноября сделал губернатор региона Борис Дубровский.

Заявление прозвучало на встрече с руководством города, районов и депутатами местной думы. Глава области подчеркнул, что смена главы даст возможность придать развитию Челябинска новый импульс и улучшить качество жизни горожан.

Также Борис Дубровский отметил, что за четыре года правления Тефтелева достигнуты определённые результаты, хотя имелись и ошибки. И сейчас перед столицей Южного Урала ставятся новые задачи.

«Городская администрация должна работать эффективнее, более открыто, быть в постоянном диалоге с жителями», — сказал Дубровский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евгений Тефтелев стал сити-менеджером Челябинска в декабре 2014 года. А летом 2015-го он был назначен на пост главы города.

Слухи о его отставке появились на прошедшей неделе. Он может перейти на работу в областное правительство.

Читайте ранее в этом сюжете: Интрига в Челябинске: уйдёт ли мэр Евгений Тефтелев?

Читайте развитие сюжета: Врио главы Челябинска будет назначен 20 ноября

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить