Глава Южного Урала заявил о замене мэра Челябинска

Челябинск, , 15:38 — REGNUM Евгений Тефтелев покинет пост главы Челябинска. Такое заявление 15 ноября сделал губернатор региона Борис Дубровский.

Заявление прозвучало на встрече с руководством города, районов и депутатами местной думы. Глава области подчеркнул, что смена главы даст возможность придать развитию Челябинска новый импульс и улучшить качество жизни горожан.

Также Борис Дубровский отметил, что за четыре года правления Тефтелева достигнуты определённые результаты, хотя имелись и ошибки. И сейчас перед столицей Южного Урала ставятся новые задачи.

«Городская администрация должна работать эффективнее, более открыто, быть в постоянном диалоге с жителями», — сказал Дубровский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Евгений Тефтелев стал сити-менеджером Челябинска в декабре 2014 года. А летом 2015-го он был назначен на пост главы города.

Слухи о его отставке появились на прошедшей неделе. Он может перейти на работу в областное правительство.

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