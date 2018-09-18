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Закрытие свалки вышло боком: челябинцы жалуются на скопление мусора

Общество

Министерство экологии обещает заменить недобросовестных перевозчиков другими

Закрытие свалки вышло боком: челябинцы жалуются на скопление мусора
WaltiGoehner
Мусор

Челябинск, 18 сентября 2018, 18:14 — REGNUM  В Челябинске долгожданное закрытие городской свалки привело к скоплению мусора на улицах. А граждане жалуются на несвоевременный вывоз бытовых отходов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В областном министерстве экологии и администрации Челябинска сейчас собирают информацию о точках, из которых не вывозят мусор. Недобросовестным перевозчикам, возможно, придётся уйти с рынка вывоза отходов — их заменят другие, готовые работать на имеющихся условиях.

Напомним, свалка была закрыта 11 сентября. Некоторые водители пытались на неё прорваться, но безуспешно — их встретили посты ГИБДД и общественники.

Сейчас мусор вывозят на три полигона за пределами Челябинска.

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Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
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