Челябинск тонет в мусоре: когда решат проблему?

Челябинск, , 21:14 — REGNUM В Челябинске на смену прежним подрядчикам по вывозу мусора пришёл оператор из Магнитогорска. Сейчас из города активно вывозят мусор, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ранее вывозом занимался муниципальный «Городской экологический центр». Теперь к вывозу приступило ООО «Центр коммунального сервиса».

Полигон под Полетаево работает практически круглосуточно. В областном минэкологии надеются на то, что мусорную проблему в Челябинске решат до конца следующей недели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после закрытия челябинской свалки перевозчики отказались свозить мусор на другие полигоны. Более того, особо ушлые поспешили выгружать отходы в одном из карьеров. А некоторые просто перестали вывозить мусор, в результате город стал превращаться в большую свалку.

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