Громкое уголовное дело начали раскручивать следователи на прошедшей неделе в Нижегородской области. Скандально известный бизнесмен, бывший соратник российского политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году, неоднократно судимый Андрей Климентьев, который в 1998 году был избран мэром областной столицы, но выборы признали недействительными, «переехал» в СИЗО. В отношении него возбудили уголовное дело по покушению на мошенничество в особо крупном размере.

Нижний Новгород

«Я арестован. Политическое цирковое шоу. Приготовление к мошенничеству (какое-то деяние 2011 года). До шести лет. Завтра суд — в Нижегородском районном суде. Судья Маньковская. Пресс-конференция адвоката Ильичёвой. Жду всех. Коррупционные политики рулят. Для меня ничего не изменилось. Офис переехал в тюрьму», — заявил на своей странице в соцсетях Климентьев 14 марта, а 15 марта суд отправил его под арест до 26 апреля.

Бизнесмен, который успел отметиться на выборах не только мэра, но и в Госдуму, Заксобрание, подчеркнул, что «рабочий кабинет перенесли в СИЗО», но он будет «бороться жестко и участвовать во всех арбитражных процессах», увеличив количество адвокатов. Климентьев известен также как автор книги «Между властью и тюрьмой», в которой рассказывает «о том, как в 90-е годы пришел во власть», о том, как и кто в те времена «управлял Нижегородской областью», а также «о скандальном «уголовном» деле — «Навашинских миллионах», о взаимоотношениях с бывшим губернатором Нижегородской области, а потом вице-премьером России — Борисом Немцовым».

В комментариях нижегородской прессе бизнесмен заявил, что не согласен с новым обвинением и его «тюрьмой не напугаешь». Само дело связано с попыткой взыскать 372 млн рублей фирмой Климентьева с бывшего директора другой его фирмы. Сама Нина Макалова заявляет, что на договоре поручительства, лёгшем в основу судебного дела, подпись не её, и она уже обратилась в связи с этим с заявлением в полицию. Результатом последнего и стало дело в отношении Андрея Климентьева.

Тем временем жители Дзержинска, попавшего в список городов России с наименее благоприятной экологической обстановкой, на прошлой неделе полдня были вынуждены дышать воздухом с непонятной вонью. Проведённая проверка установила, что произошёл несанкционированный сброс неизвестных химвеществ в коллектор на одной из улиц. Предположительно, речь идёт о диметилдисульфиде — веществе 3−4-го класса опасности. Подозреваемого установили, идёт проверка, но опасности запах не представляет.

Navigator-avia Дзержинск

В то же время в рейтинге общественной организации «Зелёный патруль» Нижегородская область осталась в конце экологического рейтинга российских регионов, так что не всё гладко не только в Дзержинске.

В Нижнем Новгороде произошло ЧП — из-за несвоевременной уборки наледи с крыш пострадал месячный младенец в коляске. На девочку, её мать и второго сына женщины упала ледяная глыба. Пострадавшие были доставлены в больницу, а власти города начали внеплановую проверку домоуправляющих компаний. Губернатор Глеб Никитин назвал этот случай вопиющим и пообещал оказать всю возможную помощь пострадавшему ребенку, добавив, что «случившееся свидетельствует о наличии серьезных проблем в работе управляющей компании и контролирующих органов, а также районных властей».

До этого ледяные глыбы упали на 35-летнюю женщину и 21-летнюю студентку. Оба этих случая произошли в Дзержинске.

В сфере экономики произошло множество важных для области событий. АО «Роснано» и нижегородское ООО «Синтез Ока» планируют инвестировать в создание среднетоннажного производства алкилэтаноламинов — метилдиэтаноламина и диметилэтаноламина 7 млрд рублей. Первым проектом станут мощности по выпуску соединений для газоочистки в Дзержинске на базе «Синтез Ока», что позволит создать около 100 новых рабочих мест.

ФАС поручила нижегородским властям проверить обоснованность мусорных тарифов. Основанием стала жалоба организации «СТОПКартель», в которой заявители сообщили, что «региональная служба по тарифам Нижегородской области установила тарифы для полигонов ТКО в кубических метрах вопреки постановлению правительства РФ, в котором масса захоронения отходов измеряется в тоннах», что, по их мнению, «вынуждает регоператоров использовать значение плотности ТКО для перевода массы в объем, а оно не регулируется нормативными актами и устанавливается операторами на свое усмотрение».

Government-nnov.ru Вывоз мусора

Ещё один рывок, но самый последний, остался до старта воплощения проекта высокоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород — согласование Владимира Путина. На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект ВСМ, отправив на согласование в вышестоящую инстанцию. Речь идёт о строительство новой ветки от Железнодорожного в Московской области до Гороховца во Владимирской, до столицы Нижегородской области скоростные поезда пойдут по старым путям. Стоимость участка оценили в 621,5 млрд рублей, где свыше 421 млрд рублей планируется изыскать у частных инвесторов.

Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству городов — «пилотов» проекта «Умный город». Между федеральным Минстроем и министерством информационных технологий и связи Нижегородской области было подписано три трёхсторонних соглашения о реализации пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства.

Опыт Нижегородской области по охране рыбы во время нереста будут перенимать в других регионах страны. Глава комитета Госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко на межрегиональной конференции «Актуальные вопросы развития охотничьего хозяйства и рыболовства» отметил, что в 2018 году в области водоемы очистили от 400 км браконьерских сетей и пресекли свыше 300 нарушений правил рыболовства.

Областной бюджет снова правят: доходная статья будет увеличена на 977,5 млн рублей — до 167,03 млрд рублей, а расходная — на 4,3 млрд рублей, до 175,3 млрд рублей. Минфин области отмечает, что увеличение дефицита в этом случае не ведет к увеличению объема государственного долга.

ФКУ «Ространсмодернизация» присматривается к Нижегородской области как возможной площадке для размещения транспортно-логистического центра, который станет частью федеральной сети.

Довыборы в Балахинском районе, где должны 14 апреля 2019 года выбрать депутата Заксобрания по одномандатному избирательному округу № 21, уже обрастают скандалами и слухами. Коммунисты жалуются в районную прокуратуру на придирки к баннерам их кандидата, а три претендента не смогли сдать «кандидатский минимум» и предоставить в избирком необходимые подписи. Нижегородские эксперты пишут, что «вокруг довыборов в Балахне всё больше интриг» и «наконец-то нарисовалась не политическая, а экономическая подоплёка», и даже дым тут стал политическим. Одна из компаний приобретала у бумкомбината «Волга» дым, перерабатывала его в сухой лёд и продавала «Кока-Коле», имея 15 млн рублей прибыли в год, а с нового года комбинат стал продавать дым по сто рублей за тонну, и компании-покупателю это стало не так выгодно. Поговаривают, что владелец компании «якобы решил зайти не с экономической, а с политической стороны», став спонсировать на выборах одного из кандидатов от оппозиции, и «теперь получается такой политический шантаж: я сниму кандидата, если вы отдадите мне бесплатно дым».

AVShumm Бумкомбинат «Волга»

Депутатское кресло от 21-го округа освободилось после того, как Александр Глушков стал фигурантом уголовного дела, по которому он проходит вместе со своим братом — земским депутатом Владимиром Глушковым. Избирком на сегодня зарегистрировал пятерых кандидатов на один мандат.

На прошлой неделе Нижний Новгород посетил глава Росатома Алексей Лихачев. На заседании Управляющего совета «Комплексная оптимизация производства» госкорпорации «Росатом» представители почти 20 регионов России обсудили перспективы бережливого производства. По словам нижегородского губернатора, регион стал новатором в стране по сотрудничеству региона с крупнейшей высокотехнологичной корпорацией в рамках проекта «Эффективная губерния». Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов отметил, что за восемь месяцев реализации проекта «Эффективный муниципалитет» на территории Нижнего Новгорода было разработано 38 проектов департаментов, 106 проектов районов города, 510 человек прошли обучение.

Дело бывшего депутата думы Нижнего Новгорода, экс-директора нижегородского МКУ «Управление муниципальных кладбищ» Николая Ингликова, обвиняемого во взяточничестве, передано в суд. На сегодня на имущество обвиняемого стоимостью более 106 млн рублей наложен арест. Под санкции попали 45 объектов недвижимости.

Тем временем в федеральный розыск объявлен глава фирмы — подрядчика станции метро в Нижнем Новгороде, сданной в июне 2018 года. Известно, что розыск связан с уголовным делом о невыплате зарплаты метростроевцам, на что они ранее неоднократно жаловались.

А вот экс-глава администрации Кстовского района Кирилл Культин уже признан виновным в получении взятки в 3 млн рублей от председателя комитета кредиторов МУП «Водоканал». Культина приговорили к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 9 млн рублей. Деньги, по данным следствия, бывший чиновник брал за содействие в реализации дорожной карты по замещению активов должника путем создания акционерного общества на базе обанкроченного МУП.

Kstovo-adm.ru Кирилл Культин

Росреестр по поручению прокуратуры проверил коттеджи сенатора Александра Вайнберга и его соседа, бизнесмена Олега Терехина, вызвавшие недовольство жителей и стоящие на берегу Волги, и заявил, что Терехин построил часовню для своей семьи на самовольно захваченной земле. Известно, что начато административное производство и бизнесмена могут оштрафовать. По земле сенатора нарушений не было выявлено.

«Офис переехал в тюрьму»: дело Климентьева

Громкое уголовное дело начали раскручивать следователи на прошедшей неделе в Нижегородской области. Скандально известный бизнесмен, бывший соратник российского политика Бориса Немцова, убитого в 2015 году, неоднократно судимый Андрей Климентьев, который в 1998 году был избран мэром областной столицы, но выборы признали недействительными, был задержан. Причиной послужило уголовное дело, которое было возбуждено в отношении него по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

«Впервые об этом уголовном деле заговорили еще два года назад, когда с заявлением в полицию обратилась пенсионерка Нина Макалова, ранее возглавлявшая агрофирму Андрея Климентьева ООО «Ратово». После того как женщина была объявлена банкротом, другая фирма Климентьева — «Парма» — обратилась в арбитражный суд с исковым требованием к пенсионерке в сумме 372 миллиона рублей по договору поручительства, — пишет газета «КП в Нижнем». — Сама Нина Макалова назвала этот договор и свою подпись поддельными и обратилась в полицию. После этого было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество в особо крупных размерах». Спустя несколько месяцев у Нины Макаловой сгорело фермерское хозяйство, в уничтожении которого она также заподозрила Андрея Климентьева».

14 марта на своей странице в соцсетях Климентьев заявил, что арестован:

«Политическое цирковое шоу. Приготовление к мошенничеству (какое-то деяние 2011 года). До шести лет. Завтра суд — в Нижегородском районном суде. Судья Маньковская. Пресс-конференция адвоката Ильичёвой. Жду всех. Коррупционные политики рулят. Для меня ничего не изменилось. Офис переехал в тюрьму».

Emmanuel Huybrechts Юстиция

15 марта суд отправил его под арест до 26 апреля, удовлетворив ходатайство следователя.

Бизнесмен, который успел отметиться на выборах не только мэра, но и в Госдуму, Заксобрание, отметил, что «рабочий кабинет перенесли в СИЗО», но он будет «бороться жестко и участвовать во всех арбитражных процессах», увеличив количество адвокатов.

Климентьев известен также как автор книги «Между властью и тюрьмой», в которой рассказывает «о том, как в 90-е годы пришел во власть», о том, как и кто в те времена «управлял Нижегородской областью», а также «о скандальном «уголовном» деле — «Навашинских миллионах», о взаимоотношениях с бывшим губернатором Нижегородской области, а потом вице-премьером России — Борисом Немцовым».

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В комментариях нижегородской прессе бизнесмен заявил, что не согласен с новым обвинением и его «тюрьмой не напугаешь».

"Я выиграл 651 дело в разных инстанциях, проиграл всего 42. Их цель — «закрыть» меня, чтобы я не бегал по арбитражным судам. Но меня тюрьмой не напугаешь — я год в карцере провел. А это для меня «детский садик», — заявил Климентьев в комментариях «КП».

Вокруг довыборов в Балахне всё больше интриг

14 апреля 2019 года пройдут довыборы депутата Заксобрания по одномандатному избирательному округу № 21, место которого освободилось после того, как Александр Глушков стал фигурантом уголовного дела, по которому он проходит вместе со своим братом — земским депутатом Владимиром Глушковым.

Напомним, группа лиц обвиняется в том, что с помощью поддельных документов лишила город автостанции, превратив её в результате реконструкции в торговый центр.

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Предвыборная кампания не обходится без скандалов.

Наталья Стрельцова ИА REGMUM Выборы

Коммунисты жалуются в районную прокуратуру на придирки к баннерам их кандидата, а три претендента не смогли сдать «кандидатский минимум» и предоставить в избирком необходимые подписи.

«Балахнинская администрация заставила рекламодателей под угрозой сноса рекламных конструкций снять все баннеры с агитацией за Максима Волкова. В отдельных случаях ситуация доходит до абсурда — рекламодателей заставляют передвинуть рекламную конструкцию на 1 метр — якобы она неправильно установлена. При этом никто из местных властей не скрывает, что подобные «драконовские» меры будут действовать только до 14 апреля 2019 года», — говорится в официальном сообщении отделения КПРФ и уточняется, что уже поданы жалобы в районную прокуратуру.

Нижегородские эксперты пишут, что «вокруг довыборов в Балахне всё больше интриг» и даже дым стал политическим.

«И наконец-то нарисовалась не политическая, а экономическая подоплёка. Как говорится, ничего личного, только бизнес. Компания «Реал-инвест» забирала у бумкомбината «Волга» дым, перерабатывала его в сухой лёд и продавала «Кока-Коле», имея 15 миллионов рублей прибыли в год (об этом подробно писал «Коммерсантъ»). А с нового года «Волга» стала этот дым продавать по сто рублей за тонну, и «Реал-инвесту» это стало не так выгодно», — пишет полиобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях, уточняя, что владелец компании «якобы решил зайти не с экономической, а с политической стороны» и стал спонсировать на выборах в Балахне кандидата от оппозиции: «И теперь получается такой политический шантаж: я сниму кандидата, если вы отдадите мне бесплатно дым».

Избирком на сегодня зарегистрировал пятерых кандидатов на один мандат, в их числе — единорос, директор ООО «Континент ЭТС» Александр Алексеев, депутат совета поселка Гидроторф, управляющий ФОКом Илья Медведев, представляющий ЛДПР, коммунист — гендиректор ООО Центр Новых Технологий «Реал-Инвест» Максим Волков, директор благотворительного фонда помощи малообеспеченным гражданам «Взаимопомощь» Александр Викулов («Коммунистическая партия социальной справедливости») и заместитель директора филиала ООО РСО «ЕВРОИНС» в Нижнем Новгороде Максим Красиков («Справедливая Россия»).

Nnov.izbirkom.ru Избирательная комиссия Нижегородской области

Акценты экономики

Сфера экономики была богата событиями. АО «Роснано» и нижегородское ООО «Синтез Ока» планируют инвестировать в создание среднетоннажного производства алкилэтаноламинов — метилдиэтаноламина (МДЭА) и диметилэтаноламина (ДМЭА) 7 млрд рублей. Первым проектом станут мощности по выпуску соединений для газоочистки в Дзержинске на базе «Синтез Ока», что позволит создать около 100 новых рабочих мест.

«Проект призван удовлетворить растущую потребность отечественной промышленности в высокоэффективных сорбентах на основе МДЭА, необходимых для очистки природных и технологических газов от кислых примесей. Кроме того, российские потребители будут обеспечены ДМЭА, который является основным сырьем для синтеза катионных флокулянтов. Значительная доля продукции будет поставляться на экспорт», — отмечается в сообщении нижегородской компании.

В сфере обращения с отходами, где с 1 января 2019 года стартовала «мусорная реформа», возникла конфликтная ситуация.

ФАС поручила нижегородским властям проверить обоснованность мусорных тарифов. Основанием стала жалоба организации «СТОПКартель», в которой заявители сообщили, что «региональная служба по тарифам Нижегородской области установила тарифы для полигонов ТКО в кубических метрах вопреки постановлению правительства РФ, в котором масса захоронения отходов измеряется в тоннах», что, по их мнению, «вынуждает регоператоров использовать значение плотности ТКО для перевода массы в объем, а оно не регулируется нормативными актами и устанавливается операторами на свое усмотрение».

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на жалобу уточняет, что из-за уменьшения плотности отходов и отсутствия перерасчёта объёма выросла стоимость услуг для населения «более чем вдвое в расчете за тонну мусора». К тому же могут увеличиться и затраты на захоронение для регоператоров, когда закончится переходный период. Заявители считают необходимым пересмотр инвестиционной надбавки региональным операторам, которые строят полигоны и сортировочные линии. Помимо этого, предлагается из тарифа убрать инвестиционную и операционную составляющие, связанные с сортировкой отходов, так как они противоречат закону «Об отходах производства и потребления», ведь регоператоры не пользуются сортировкой, а занимаются только захоронением.

Government-nnov.ru Вывоз мусора

Ещё один рывок, но самый последний, остался до старта воплощения проекта высокоскоростной магистрали Москва — Нижний Новгород — согласование Владимира Путина. На прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил проект ВСМ, отправив на согласование в вышестоящую инстанцию. Речь идёт о строительство новой ветки от Железнодорожного в Московской области до Гороховца во Владимирской, до столицы Нижегородской области скоростные поезда пойдут по старым путям. Стоимость участка оценили в 621,5 млрд рублей, где свыше 421 млрд рублей планируется изыскать у частных инвесторов.

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Некоторые нижегородские эксперты окрестили проект высокоскоростной магистрали несколько двусмысленным.

«Для меня как эколога, конечно, больно, что речь идет об уничтожении существенной части нескольких памятников природы. В первую очередь Смирновских дач у аэропорта. Второй момент — у нас зона карстовых провалов там, где спроектирована высокоскоростная магистраль. Кроме того, у нас риск социальный. Если поездка до Москвы составит два часа, то будет отток квалифицированной рабочей силы в Москву и снижение потенциала развития нашего региона», — цитирует издание «Нижний Новгород. Онлайн» доцента кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ, кандидата экономических наук Александра Иванова.

Тем временем Нижегородская область вошла в число лидеров по количеству городов — «пилотов» проекта «Умный город». Между федеральным Минстроем и министерством информационных технологий и связи Нижегородской области было подписано три трёхсторонних соглашения о реализации пилотных проектов по цифровизации городского хозяйства. В реализации пилотного проекта, который позволит региону претендовать на средства программы, будут участвовать Нижний Новгород, Дзержинск, Саров. По словам нижегородского губернатора, «у каждого из муниципалитетов амбициозные, «земные» проекты: цифровизация не ради цифровизации, а ради комфорта жителей».

"Статус «пилота» позволяет претендовать на приоритетную поддержку минстроя России при реализации проектов «Умного города», в том числе на получение федеральных субсидий. Правительство и муниципалитеты также активно привлекают инвесторов к этому проекту», — отметил министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов.

Government-nnov.ru Умный город

Опыт Нижегородской области по охране рыбы во время нереста будут перенимать в других регионах страны. Глава комитета Госохотнадзора Нижегородской области Николай Бондаренко на межрегиональной конференции «Актуальные вопросы развития охотничьего хозяйства и рыболовства» отметил, что в 2018 году в области водоемы очистили от 400 км браконьерских сетей и пресекли свыше 300 нарушений правил рыболовства. В прошлом году также около 12 тысяч экземпляров жизнеспособной рыбы было спасено из браконьерских сетей в весенний нерест и отпущено в естественную среду.

«У нас много проблем, схожих с проблемами Нижегородской области. Я знаю, что в регионе есть межведомственная комиссия, которая решает проблемы рыбалки, то же самое и у нас. Сегодня мы сверим наши результаты», — сказал замглавы государственного комитета Татарии по биологическим ресурсам Рамиль Шарафутдинов на конференции.

Это далеко не все новости экономики. Областной бюджет снова правят: доходная статья будет увеличена на 977,5 млн рублей — до 167,03 млрд рублей, а расходная — на 4,3 млрд рублей, до 175,3 млрд рублей. Минфин области отмечает, что увеличение дефицита в этом случае не ведет к увеличению объема государственного долга.

ФКУ «Ространсмодернизация» присматривается к Нижегородской области как возможной площадке для размещения транспортно-логистического центра, который станет частью федеральной сети. Проект федерального учреждения призван сформировать сетевую мультимодальную инфраструктурную основу для внедрения современных транспорто-логистических технологий до 2024 года. В российских городах — от Владивостока до Калининграда — запланировано построить сеть транспортно-логистических центров суммарной мощностью не менее 51,6 млн тонн. Подобный центр могут разместить в районе Доскино в Нижнем Новгороде, где в 2014 году уже рассматривалась возможность возведения схожего комплекса, так как участок имеет все необходимые признаки.

«Кроме площадки в Доскино мы предлагаем коллегам рассмотреть расчеты по логистическому потенциалу Арзамасского и Балахнинского районов. Правительство региона заинтересовано в развитии всей территории, в том числе в размещении производственных площадок на участках, примыкающих к возможному месту строительства транспортно-логистического комплекса. Именно с учётом такого сценария будет проводиться планировка территории», — отметил замглавы региона Сергей Морозов по итогам встречи с представителями ФКУ.

Government-nnov.ru Дорога

Напомним, федеральный проект «Транспортно-логистические центры» является составной частью комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, который утверждён российским правительством в сентябре 2018 года.

Визит главы Росатома

Нижний Новгород на прошлой неделе посетил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. На заседании Управляющего совета «Комплексная оптимизация производства» госкорпорации «Росатом» представители почти 20 регионов России обсудили перспективы бережливого производства. Место проведение было выбрано не случайно — регион заявлен как новатор по сотрудничеству региона с крупнейшей высокотехнологичной корпорацией в рамках проекта «Эффективная губерния». Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов отметил, что за восемь месяцев реализации проекта «Эффективный муниципалитет» на территории Нижнего Новгорода было разработано 38 проектов департаментов, 106 проектов районов города, 510 человек прошли обучение.

«Одни из самых заметных изменений — экономия времени нижегородцев, которые ранее нередко тратили месяцы на получение справок и разрешительных документов, теперь сроки сокращены в разы — до нескольких дней. Это видно по работе МФЦ и КУГИ», — заявил градоначальник.

Напомним, совместный проект правительства Нижегородской области и госкорпорации «Росатом», получивший название «Эффективная губерния», стартовал в 2018 году. В него вовлечено 356 предприятий и учреждений с 1051 проектом. Нижегородская область — первый российский регион, где внедряются проекты бережливых технологий сразу в нескольких ключевых сферах.

На встрече с участием Росатома сообщалось, что нижегородский опыт уже решили перенять в Самарской, Рязанской, Кемеровской, Сахалинской областях и Башкирии.

В 2019 году в области запланировано порядка 1500 «бережливых» проектов. Каждый из которых призван решить определенную проблему в организации, например, сократить сроки обработки обращений граждан, ускорить предоставление услуги.

Government-nnov.ru Алексей Лихачев и Глеб Никитин

«Воняющий» Дзержинск попал в антирейтинг

Жители Дзержинска, попавшего в список городов России с наименее благоприятной экологической обстановкой, в начале прошлой недели полдня были вынуждены дышать воздухом с непонятной вонью. В соцсетях строили версии, звучало даже мнение, что источником запаха может быть меркаптан — вещество, добавляемое для запаха в природный газ, но эта версия не подтвердилась.

Напомним, буквально за пару дней до ЧП спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, перечисляя города России с наименее благоприятной экологической обстановкой, назвал и Дзержинск, добавив, что во всех городах антирейтинга Роспотребнадзор будет вести более тщательный мониторинг.

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Мониторинг ведомства городу потребовался спустя два дня. Жители начали забрасывать все инстанции жалобами на вонь, сильный химический запах на улицах.

Проверка, проведённая совместно с минэкологии области, помогла установить подозреваемого в несанкционированном сбросе неизвестных химических веществ.

«Это предприятие, занимающееся промывкой емкостей из-под химических веществ. Место слива — улица Красноармейская. Предполагаемое вещество — диметилдисульфид (химическое вещество 3−4-го класса опасности). Подозреваемые утверждают, что сливали воду из промываемых ёмкостей в грунт, но по результатам предварительного мониторинга главного коллектора и грунта г. Дзержинска, скорее всего, слив произошёл именно в коллектор. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку достоверности показаний подозреваемых», — отмечается в официальном сообщении администрации города.

В мэрии также добавили, что превышения «по опасным химическим веществам фенольной группы и формальдегидам, которые могут нести угрозу жизни и здоровью людей, не было». Пробы воздуха, что были отобраны 14 марта специалистами Роспотребнадзора по Нижегородской области, по показателям дигидросульфида, метантиола, этантиола и метана не превышали нормативы.

Rospotrebnadzor.ru Роспотребнадзор

Отметим, в рейтинге, составленном общественной организацией «Зеленый патруль», Нижегородская область осталась в конце списка регионов страны. Рейтинг был составлен на основании информационных сообщений СМИ, органов власти, граждан. Область находится на 81-м месте, и её положение не менялось с осени 2018 года, когда она оказалась в десятке регионов с худшей экологической ситуацией.

Ледяное ЧП

Сосульки и бесхозяйственность ответственных лиц стали причиной нескольких ЧП в Нижегородской области.

15 марта днём с крыши дома по проспекте Ленина Ленинского района Нижнего Новгорода упала ледяная глыба.

«Основной удар пришелся на коляску, в которой находилась одномесячная девочка. Кроме того, телесные повреждения получил и трёхлетний мальчик. Мать детей не пострадала. Малышка госпитализирована в реанимационное отделение детской областной больницы. Состояние девочки медики оценивают как тяжелое», — сообщили в следкоме области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»). Оценку действиям должностных лиц из числа руководителей управляющей компании, которая оказывает услуги по уборке ледяного образования и снега с крыши данного дома, дадут в ходе следствия.

После ЧП мэр города Владимир Панов инициировал внеплановые проверки домоуправляющих компаний, потребовав от глав районов взять на особый контроль очистку кровель административных зданий, за которые несет ответственность муниципалитет.

«Все крыши должны быть очищены от наледи в максимально сжатые сроки, не надо ждать, пока все само растает. Для предотвращения подобных инцидентов будет организована работа и в выходные дни, а где требуется — с привлечением промышленных альпинистов», — добавил Панов.

sharonang Лед на крыше

Губернатор Глеб Никитин назвал случай с падением льда на детскую коляску вопиющим и пообещал оказать всю возможную помощь пострадавшему ребенку.

«Произошёл вопиющий случай, который не может никого оставить равнодушным. Самое главное сейчас — приложить все усилия для того, что оказать всю возможную помощь пострадавшему ребенку», — сказал он и добавил, что «случившееся свидетельствует о наличии серьезных проблем в работе управляющей компании и контролирующих органов, а также районных властей» и «по результатам происшествия однозначно должны быть сделаны выводы».

Известно, что это далеко не первый случай в регионе падения льда с крыши на людей. Следком возбудил уголовное дело по факту падения 9 марта 2019 года глыбы льда в Дзержинске. 35-летняя пострадавшая, получившая травму головы, была госпитализирована в реанимационное отделение городской больницы, и на момент второго происшествия её состояние также оценивали как крайне тяжелое.

В том же Дзержинске уже после трагедии с младенцем — 17 марта 21-летняя студентка получила травмы при падении с крыши ледяной глыбы в районе проспекта Циолковского. Её доставили в травмпункт, а затем в городскую больницу. У девушки диагностирован перелом ключицы, а также травма головы.

Уголовные дела: коррупция и невыплата зарплаты

Сразу три громких уголовных дела имели продолжение на прошлой неделе в Нижегородской области.

В федеральный розыск был объявлен глава фирмы — подрядчика станции метро в Нижнем Новгороде, сданной в июне 2018 года. Строительство велось в рамках муниципального контракта, заказчиком которого выступало муниципальное предприятие, а подрядчиком — ООО Строительная компания «Управление строительства — 620» (УС-620), чьим учредителем и директором является 38-летний Владислав Костенко. Объект в Нижнем Новгороде обошёлся в 10,39 млрд рублей, из которых федеральная казна выделила 6,22 млрд рублей.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что Костенко объявил в розыск следователь управления Следственного комитета по Юго-Западному административному округу, который расследует уголовное дело по ст. 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы…»).

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Sledcom.ru Следственный комитет РФ

Дело бывшего депутата думы Нижнего Новгорода, экс-директора нижегородского МКУ «Управление муниципальных кладбищ» Николая Ингликова, обвиняемого во взяточничестве, передано в суд. 55-летний Ингликов проходит по двум статьям — п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере») и ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Приговора суда он ждёт в СИЗО, куда был помещён сразу после задержания. Известно, что на имущество обвиняемого стоимостью более 106 млн рублей наложен арест. Под санкции попали 45 объектов недвижимости.

Следствие считает, что с октября 2017 года по март 2018 года бывший депутат и чиновник каждый месяц получал взятку от смотрителя муниципального кладбища «за общее покровительство по службе и совершение законных действий, связанных с сохранением условий его трудового договора». Сумма в целом составила 620 тыс. рублей. Ингликов был задержан в конце марта 2018 года при получении очередного транша в 160 тыс. рублей.

Второй эпизод также связан с трудовыми отношениями.

«С марта 2017 года по март 2018 года обвиняемый под угрозой увольнения принудил двух работников другого нижегородского кладбища ежемесячно передавать денежные средства в размере 50 тысяч рублей для оплаты строительных работ на кладбище, чем превысил свои должностные полномочия», — отметили в пресс-службе Следкома, добавив, что вину обвиняемый не признал.

А вот экс-глава администрации Кстовского района Кирилл Культин уже признан виновным в получении взятки в 3 млн рублей от председателя комитета кредиторов МУП «Водоканал». Культина приговорили к 8,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 9 млн рублей.

Следователи установили, а суд подтвердил, что в 2017 году муниципальный чиновник, имея в силу своих служебных обязанностей сведения «о предусмотренной законом процедуре замещения активов пребывающего в состоянии банкротства муниципального предприятия, решил использовать свои служебные полномочия вопреки интересам службы и получить от члена комитета кредиторов МУП «Водоканал» Кстовского района взятку в сумме 3 миллиона рублей». За эти деньги Культин должен был предпринять действия для создания на базе банкротящегося МУП акционерного общества и оказать «члену комитета кредиторов общее покровительство по службе при реализации возглавляемой им администрацией Кстовского муниципального района Нижегородской области и ее структурными подразделениями мероприятий по замещению активов муниципального предприятия — должника с учетом экономических интересов взяткодателя».

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Культин был задержан в сентябре 2017 года в одном из нижегородских ресторанов при получении части взятки в 155 тыс. рублей. За время следствия в адрес местных властей и нижегородского губернатора дважды вносились «представления с требованием уволить обвиняемого в связи с утратой к нему доверия со стороны работодателя», но они не были удовлетворены. С муниципальной службы осуждённого чиновника уволили по собственному желанию.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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Частная часовня и коттедж сенатора

История, берущая начало в 2010 году, может завершиться для одного из участников — нижегородского бизнесмена Олега Терехина штрафом, а вот нарушений при строительстве коттеджа сенатором Александром Вайнбергом, соседом Терехина, не нашли.

Напомним, в январе 2019 года активизировался земельный скандал, связанный со строительством коттеджей возле Волги. Горожане, обнаружив калитку, перекрывающую доступ к пешеходной дорожке, где открывается прекрасный вид на реку, пожаловались во все возможные инстанции, отметив, что, по их мнению, дома известных нижегородцев стоят с нарушениями. Позднее сенатор Вайнберг открыл калитку и доступ к общественной зоне через участок, но это не освободило его и соседа-бизнесмена от проверки.

Прокуратура поручила Росреестру проверить законность строительства и оформления земель. Ведомство заявило, что Терехин построил часовню для своей семьи на самовольно захваченной земле.

«Нижегородское управление Росреестра по получению прокуратуры проверило жалобу местных жителей. В результате никаких нарушений со стороны члена Совета Федерации от Нижегородской области не выявлено. В 2012 году он получил эту землю от регионального правительства в аренду на 49 лет. А вот бизнесмен Олег Терехин на землю под часовней никаких документов представить не смог. Да и в Росреестре участок за ним не числится», — пишет издание «Нижний Новгород. Онлайн».

И.о начальника отдела госземнадзора Иван Матвеев в комментариях порталу отметил, что начато административное производство, и «Терехина будут привлекать к административной ответственности в виде штрафа, процедура уже началась». По статье за самовольное занятие участка предусмотрен штраф в размере 1−1,5% кадастровой стоимости надела, но от 5 тыс. рублей.

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