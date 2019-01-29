К Волге через калитку сенатора, жильё по госгарантиям: нижегородская неделя

Алёна Скобеева, , 12:15 — REGNUM

Неделя в Нижегородской области ознаменовалась крупным земельным скандалом, связанным с сенатором Александром Вайнбергом. Нижегородцы обнаружили, что попасть на пешеходную дорожку — общественную территорию, с которой открывается прекрасный вид на Волгу, нельзя, так как её преграждает забор коттеджа сенатора. В соцсетях даже разместили фильм о злополучном заборе. Позднее стало известно, что Вайнберг открыл калитку, и доступ к общественной зоне теперь свободен, а разбираться с тем, как часть общественного пространства оказалась перегорожена заборами сенатора и крупного нижегородского бизнесмена Олега Терехина, будет уже прокуратура, куда обратились активисты. Мэрия опровергает свою причастность в предоставлении земли, а сенатор в комментариях СМИ заявляет, что у него «всё законно» и есть все согласования, и вообще никому он не мешает.

Снова стихия сыграла не на поле нижегородских властей. Конец недели Нижний Новгород накрыло снегопадом, что привело к тому, что «рабочая неделя стартовала с серьёзных проблем на дорогах: многокилометровые заторы сковали мосты по направлению к центру города». Нижегородские соцсети писали о пробках, в которые встала 28 января столица области, а губернатор Глеб Никитин и вовсе по итогам совещания поручил главам муниципальных образований взять ситуацию с уборкой снега под особый контроль, и отметил, что за последние два дня в социальных сетях и СМИ появилось немало жалоб от жителей региона на качество уборки снега.

Сфера экономики региона была богата событиями. Завод «Красное Сормово» получил тендер государственной лизинговой компании на строительство еще 11 сухогрузов, запросив за свои услуги 10,4 млрд рублей. Во всех муниципалитетах Нижегородской области назначены инвестиционные уполномоченные, которые будут контролировать ход инвестиционных проектов. Последних, к слову, стало на 14 больше — после того как совет по земельным отношениям при областном правительстве одобрил 14 заявок на выделение участков.

Франция расширит сотрудничество с Нижегородской областью в сферах промышленности, образования и туризма. Такое заявление по итогам переговоров сделала чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Сильви-Аньес Берманн. За 11 месяцев 2018 года объем двусторонних торговых операций вырос на 20%, достигнув порядка 225 млн долларов, а локомотивом роста стал нижегородский экспорт во Францию изделий из черных металлов, возросший в 2,5 раза. Также почти на 45% увеличились поставки стекла и изделий из него.

За счёт сотрудничества с Фондом развития промышленности Нижегородская область привлекла 7,5 млрд рублей инвестиций.

В рамках заседания рабочей группы по подготовке президиума Госсовета РФ «О развитии рынка жилья и формированию комфортной городской среды» нижегородский губернатор Никитин предложил системно подойти к разработке механизмов помощи обманутым дольщикам, уточнив, что финансирование на завершение строительства проблемных домов и возможность представления госгарантий необходимо предусмотреть на федеральном уровне.

Нижегородскую агломерацию будут развивать по «дорожной карте», которую предстоит разработать замгубернатора Сергею Морозову и новому руководителю департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марине Раковой. Губернатор поставил перед ними задачу — изменить управление агломерацией, а предлагаемые «решения должны превратить ее в единый организм, который развивается за счет синергетического эффекта присутствия большого количества жителей и городов, включенных в эту территорию». Помимо этого, он поручил создать рабочую группу по восстановлению и развитию исторических центров городов. На сегодня в проекте редевелопмента региона — четыре пилотные территории, в числе которых «Старый Нижний» и «Старое Канавино» в Нижнем Новгороде, а также исторические центры Городца и Арзамаса.

Областной депутат Юрий Лебедев предложил возродить в регионе закон, который позволяет избирателям отозвать депутата, не оправдавшего их ожиданий. Конечного решения по инициативе не принято, но в свете многочисленных коррупционных скандалов, связанных в том числе и с депутатами, она может получить популярность у жителей.

Вот и на прошлой неделе следователи сообщили о новом уголовном деле, где фигурантом проходит депутат. Следственный комитет возбудил уголовное дело по уклонению от уплаты налогов на сумму 147 млн рублей по компаниям депутата нижегородской думы Евгения Лазарева. Сам он заявил, что речь идёт о результатах проверки налоговой службы, которые он на сегодня оспаривает в судах.

Конкурс на вакантное место министра социальной политики стартовал в Нижегородской области на прошедшей неделе. Заочный тур отбора должны завершить к 14 февраля. Глеб Никитин пригласил «профессионалов принять участие в отборе» и пообещал к процедурам в рамках отбора обязательно привлечь представителей общественности.

Во властных коридорах города Бор — скандал. В отношении заместителя главы администрации округа, чьи фамилию не называют, завели административное дело за незаконный снос дома дореволюционной постройки.

Сенаторская калитка

Земельный скандал развивается в Нижнем Новгороде, его фигурантом стали сенатор Александр Вайнберг и нижегородский бизнесмен Олег Терехин, чьи коттеджи стоят в столице региона так, что заборы отрезали доступ к общественной территории — пешеходной дорожке, с которой открывается красивый вид на Волгу.

Активисты обратились в прокуратуру, обнаружив, что часть прогулочной дорожки улицы Приволжская Слобода в Нижнем Новгороде перегорожена заборами особняков сенатора и бизнесмена. Оказалось, что у этой истории давние корни — с 2010 года.

«В 2010 году история с перегороженной аллеей начиналась со скандала из-за самозахвата общественной земли, но в 2012 году господин Вайнберг заключил с Нижегородской областью договор аренды на 49 лет, и под его нужды участок дорожки был размежеван», — пишет газета «Коммерсантъ», уточняя, что, по мнению активистов, у соседа сенатора «нет никаких оснований на огороженную землю».

Горожане с помощью квадрокоптера сняли фильм о заборах и особняках, после чего отправили запросы в Росреестр, где выяснили, что участок общей дорожки, что идёт мимо дома Александра Вайнберга, размежеван и поставлен на кадастровый учет, а шесть лет назад, в 2012 году, его передали сенатору на 49 лет в аренду под благоустройство территории. У прокуратуры авторы фильма попросили «проверить законность действий двух домовладельцев, перекрывших пешеходную дорожку общего пользования».

"У меня все законно. Все согласования у меня есть, никому я там не мешаю. А на фейки чего реагировать? Кому-то взгрустнулось, сняли какой-то фильм из желания попиариться. Если вы хотите посмотреть, что такое общественное пространство, вы попробуйте там летом рядом прогуляться. Если так, как я, соберете там кучу презервативов, шприцов, пару тел наркоманов оттащите, которые туда из Milo ходят отдыхать, может, у вас тогда точка зрения изменится. А если хотите пройти по этой дорожке — пожалуйста, открывайте дверцу, гуляйте!», — цитирует сенатора издание.

В мэрии же говорят, что аренду участка оформляли не они, так как с 2006 года по областному закону у муниципалитета нет права распоряжаться неразграниченными землями в Нижнем Новгороде.

«Сенатор Александр Вайнберг открыл калитку в своём заборе возле коттеджа. Теперь днём нижегородцы могут попасть на общественную территорию», — написало 27 января издание «Нижний Новгород. Онлайн».

Правда, от прокурорской проверки это его всё же не избавляет.

Буйство стихии и заторы на дорогах

В конце прошлой недели на Нижний Новгород обрушилась снежная стихия. Снег мёл почти не переставая, поэтому рабочая неделя началась с проблем на дорогах.

«Многокилометровые заторы сковали мосты по направлению к центру города. Пробки сковали также Афонино, Щербинки и Московское шоссе», — писало издание «Нижний Новгород. Онлайн», уточняя, что с 1 января инспекторы городского управления административно-технического и муниципального контроля выписали более 250 штрафов за некачественную уборку снега с тротуаров, проезжей части дорог, парковок и придомовых территорий на 2,6 млн рублей.

Дорожные службы в Нижнем Новгороде из-за снегопада были переведены на усиленный режим работы.

«Режим работы дорожных служб усилен: если в обычный день на территории города работает порядка 250−270 единиц техники, то сейчас на уборку снега выведено до 360 машин», — сказал и.о.заместителя главы города, директор департамента дорожного хозяйства Роман Колосов на брифинге 28 января, уточнив, что в ночь на 28 января выпало около 8 см снега.

Нижегородский губернатор между тем поручил главам муниципальных образований и руководителям соответствующих служб взять ситуацию с уборкой снега на личный контроль.

«Необходимо обеспечить работу коммунальных служб в особом режиме», — отметил Глеб Никитин 28 января, уточнив, что за последние два дня в социальных сетях и СМИ появилось немало жалоб от жителей региона на качество уборки снега.

«Нужно оперативно реагировать на обращения граждан», — резюмировал он.

Акценты экономики

В сфере экономики неделя была богата на события. Нижегородский завод «Красное Сормово» получил тендер государственной лизинговой компании на строительство еще 11 сухогрузов типа RSD59 для судоходной компании «Пола Райз», запросив за свои услуги 10,4 млрд рублей. Завод стал единственным участником тендера, а сухогрузы для этой компании он выпускает с 2017 года. Первые три судна планируется сдать уже к концу 2019 года. Финансировать проект будут из средств бюджета и собственных доходов госкомпании.

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Тем временем во всех районах области назначены инвестиционные уполномоченные, которые будут контролировать ход инвестиционных проектов.

«Так как реализация каждого инвестпроекта требует комплексного подхода и четкой, слаженной работы всех задействованных ведомств, а нескоординированная работа может повлиять на итоги и сроки реализации проекта, я принял решение о создании института инвестиционных уполномоченных. На сегодняшний день все 52 муниципальных образования области назначили своих представителей на эту должность», — заявил губернатор Глеб Никитин.

К слову, инвестиционных проектов в регионе в скором времени будет больше. Так, совет по земельным отношениям при областном правительстве одобрил 14 заявок на выделение участков. Среди них — спортклуб «Парусная школа» в Нижнем Новгороде, в который ООО «ВМК Лето» будет инвестировано 65 млн рублей, а также третья очередь полигона на комплексе утилизации твердых коммунальных отходов в Кстовском районе. Последний проект реализует ООО «Реал-Кстово», его оценивают в 466,7 млн рублей. Участок под полигон выделен с условием, что инвестор проведет оценку воздействия инвестпроекта на окружающую среду.

Кроме того, Франция планирует расширить сотрудничество с Нижегородской областью в сферах промышленности, образования и туризма. Такое заявление по итогам переговоров сделала чрезвычайный и полномочный посол Франции в России Сильви-Аньес Берманн. При этом за 11 месяцев 2018 года объем двусторонних торговых операций вырос на 20%, достигнув порядка 225 млн долларов, а локомотивом роста стал нижегородский экспорт во Францию изделий из черных металлов, возросший в 2,5 раза. Также почти на 45% увеличились поставки стекла и изделий из него.

По словам нижегородского губернатора, «потенциал сотрудничества Нижегородской области с Францией намного выше, и есть перспективы роста товарооборота».

"Мы обсудили с госпожой послом ряд экономических проектов. Это реализация в Нижегородской области инвестпроектов с французским капиталом, например, по производству автокомпонентов, строительных материалов. В частности, Сен-Гобен готов расширять производственные мощности», — рассказал после встречи с послом вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Говоря об инвестициях, нельзя не отметить, что за счёт сотрудничества с Фондом развития промышленности Нижегородская область привлекла 7,5 млрд рублей инвестиций. По словам Глеба Никитина, с момента создания ФРП его поддержку получили 14 нижегородских импортозамещающих проектов.

«По этому показателю наша область вошла в десятку регионов-лидеров в России. Общая сумма предоставленных займов составляет 2 млрд 827 млн рублей, а общий бюджет проектов — 7 млрд 422 млн рублей. Реализация этих проектов позволила создать более 550 рабочих мест, а планируемый объем дополнительных налоговых поступлений — около 4 млрд рублей», — добавил он.

Интересное предложение выдвинул нижегородский губернатор в рамках заседания рабочей группы по подготовке президиума Госсовета РФ «О развитии рынка жилья и формированию комфортной городской среды». Он предложил системно подойти к разработке механизмов помощи обманутым дольщикам, уточнив, что финансирование на завершение строительства проблемных домов и возможность представления госгарантий необходимо предусмотреть на федеральном уровне.

«На законодательном уровне были приняты решения, позволяющие избежать появления «обманутых дольщиков» при реализации новых строительных проектов. С другой стороны изменения в законе существенно ограничили возможности регионов по привлечению инвесторов для завершения строительства незавершенных объектов. Решение этой проблемы невозможно только на региональном уровне, без федеральных мер поддержки», — сказал Глеб Никитин, добавив, что ключевым фактором остается необходимость серьезных вложений в завершение недостроев и предоставление гарантий финансовым организациям для выделения кредитов потенциальным инвесторам с целью достройки проблемных домов.

«Считаю, что финансирование на завершение строительства и возможность представления таких гарантий необходимо предусмотреть на федеральном уровне», — подчеркнул губернатор.

Вопросу развития Нижегородской агломерации на прошлой неделе также уделили внимание. Замгубернатора Сергею Морозову и новому руководителю департамента градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Марине Раковой поручено разработать «дорожную карту» для этих целей. При этом задача стоит в том, чтобы изменить управление агломерацией, а предлагаемые «решения должны превратить ее в единый организм, который развивается за счет синергетического эффекта присутствия большого количества жителей и городов, включенных в эту территорию».

Помимо этого, в области будет создана рабочая группа по восстановлению и развитию исторических центров городов. На сегодня в проекте редевелопмента региона — четыре пилотные территории, в числе которых «Старый Нижний» и «Старое Канавино» в Нижнем Новгороде, а также исторические центры Городца и Арзамаса. Первой территорией станет Нижний Новгород, а точнее улица Ильинская.

Площадь пилотной территории — около 70 га, и на ней находятся 86 объектов культурного наследия, семь вновь выявленных объектов и 114 ценных объектов историко-градостроительной среды. Планируется провести полную ревизию объектов, а минимущество области совместно с рядом причастных ведомств должно будет «активизировать работу с собственниками зданий и земельных участков, которые попадают в состав пилотной территории».

«Нужно искать либо компромисс с собственниками, либо понуждать нерадивых владельцев привести своё владение в порядок. Вместе с тем ведется и будет вестись работа с потенциальными инвесторами, которые готовы вкладывать средства в сохранение исторического облика зданий. Некоторые здания будут высвобождаться в рамках расселения ветхого и аварийного фонда. Нам нужно найти им достойное применение», — резюмировал Глеб Никитин.

Министерский портфель по конкурсу

24 января в Нижегородской области стартовал заочный отбор кандидатов на должность министра социальной политики. Он пройдёт на портале «Команда правительства» до 14 февраля.

«Заочный этап стартует на портале «Команда правительства» 24 января 2019 года и продлится до 14 февраля 2019 года. Приглашаю профессионалов принять участие в отборе. Сроки сжатые, поэтому предлагаю начать проходить заочный этап уже сейчас. Как и прежде, к процедурам в рамках отбора мы обязательно привлечем представителей общественности», — отметил Глеб Никитин.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин, курирующий проект «Команда правительства», отметил, что «поставлена цель — с максимальным привлечением общественности выбрать компетентного управленца, который чутко реагирует на проблемы незащищенных групп нижегородцев и готов двигать регион по траектории развития».

Напомним, Андрей Гнеушев, который был социальным министром с конца марта 2017 года, покинул свой пост в середине декабря 2018 года, так как перешёл на должность замгубернатора, на которой будет курировать социальную политику, здравоохранение и образование. Временно исполняет обязанности министра соцполитики первый заместитель Гнеушева — Алексей Исаев.

Ранее через «команду правительства» в области уже были выбраны два министра — глава управления госохраны объектов культурного наследия региона Надежда Преподобная стала министром культуры, а министром экологии был выбран Денис Егоров, который ранее возглавлял ФГУП «Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами».

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Депутатская инициатива: право на отзыв

Интересную законодательную инициативу обсудили депутаты на заседании комитета по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту 22 января. На нём был поднят вопрос возобновления закона, который бы позволял избирателям отзывать нерадивого депутата, что в свете заявлений о прогулах некоторых народных избранников, было бы весьма кстати.

Вопрос был поднят депутатом Юрием Лебедевым, который предложил создать рабочую группу по возобновлению действия закона, позволяющего избирателям отозвать депутата, который не оправдал их ожиданий.

«На самом деле это было бы правильно — меня избрали жители Сормовского района, и если я их не устраиваю — они должны меня отозвать. Я считаю, что это очень правильный закон и надо к нему вернуться. Если речь идет о нерадивых депутатах, например, или тех, кто проворовался — избиратели должны иметь возможность их отозвать. Сейчас этим занимается прокуратура, да кто угодно, только не сам народ», — цитирует Лебедева издание «НТА-Приволжье».

Его коллега-коммунист Владислав Егоров напомнил, что закон об отзыве депутатов уже был.

«Но когда появились выборы у нас в том числе и по партийным спискам — возникла, на мой взгляд, искусственная проблема — дескать депутата, избранного по одномандатному окрeгу, избиратели могут отозвать, ведь они напрямую, лично его избирали, а депутата, избранного по списку, особенно если речь идет об областном — нет, вроде как голосовали за список, а не за конкретное лицо. Из этой коллизии решили сделать самый простой вывод — вообще ликвидировать закон», — отметил Егоров.

К единому мнению, стоит ли возрождать закон, депутаты не пришли, но Юрий Лебедев пообещал, что поднимет инициативу снова на следующем заседании, чтобы она обрела очертания и дошла до Госдумы.

Фирма депутата и крупные махинации

А тем временем следователи сообщили об уголовном деле с участием фирмы депутата думы Нижнего Новгорода Евгения Лазарева.

25 января СУ СК РФ по Нижегородской области сообщило, что следователем третьего отдела по расследованию особо важных дел следственного управления возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»). Сумма составила более 147 млн рублей.

Следователи считают, что руководители ООО «БУМ-Центр» и ООО «Бекетов-Центр» создали единую схему ухода от налогообложения посредством разделения бизнес-структур на подконтрольные и взаимозависимые организации с целью минимизации налоговых обязательств. Недоплаты налогов возникли за 2013−2015 годы. Расследование по уголовному делу продолжается.

«Эти бизнес-структуры депутата думы Нижнего Новгорода Евгения Лазарева управляют крупным нижегородским центром строительных материалов «Бекетов» и мебельным магазином «Бум», — пишет газета «Коммерсантъ».

Сам депутат-бизнесмен в комментариях изданию заявил, что проверки, которые инициировала налоговая в 2016 году, шли полтора года в восьми аффилированных ему компаниях, но с выводами, которые были сделаны в результате них, он не согласен, поэтому обжалует в суде.

«В общей сложности мы отвезли в налоговую целую «ГАЗель» документов, доказывая, что нарушений нет. Но московские налоговики никакого решения до сих пор не приняли, поэтому рассмотрение дел в судах приостановлено. Если решения будут не в нашу пользу, будем вынимать деньги из карманов, занимать у друзей, обращаться в банки», — говорит Лазарев и шутит, что «если раньше налоговая стригла предпринимателей, то теперь начала брить».

Напомним, в думе Нижнего Новгорода Евгений Лазарев входит в состав постоянных комиссий по транспорту и связи и по бюджетной, финансовой и налоговой политике.

Исторический дом ушёл под снос

В городском округе Бор — архитектурный скандал. Общероссийский народный фронт планирует усилить контроль в регионе за сохранением культурного наследия, поводом для этого стала «находка» в Бору. Здесь активисты выявили факт незаконного сноса дома дореволюционной постройки, находившегося на улице Пролетарская в границе единой охранной зоны объекта культурного наследия «Дом В.В. Шерстнева с торговым помещением».

После письма активистов управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области провело проверку и подтвердило факт нарушения действующего законодательства, так как снос здания с ними никто не согласовал. В результате в прокуратуру города было направлено заявление.

Надзорная инстанция возбудила административное дело в отношении заместителя главы администрации городского округа за нарушение режима использования земель в границах территорий объектов культурного наследия. Материалы дела направлены на рассмотрение в городской суд, а в адрес главы города внесено представление об устранении нарушений законодательства. Проблема в том, что дом снесён, и восстановить его уже нельзя.

«Квартал из семи зданий дореволюционной постройки, в состав которого входил снесенный дом, являясь частью истории города Бор, вполне мог бы стать частью туристического маршрута. У каждого старинного здания — своя история, которую люди настоящего времени могут почувствовать, находясь рядом с ним, прикасаясь к старинной кирпичной кладке, арочным сводам и лепнине. Печально, что ответственные чиновники на местах не заинтересованы в дальнейшем вовлечении в хозяйственный оборот и обеспечении эффективности дальнейшего использования подобных объектов. Хотя на снос вышеуказанного дома в бюджете городского округа были заложены немалые денежные средства — свыше 2 млн рублей», — отметил активист ОНФ в Нижегородской области Николай Мязин.

Активисты уверены, что нужны «незамедлительные меры по проведению инвентаризации подобных объектов во всех муниципальных образованиях региона», чтобы составить полный перечень зданий, представляющих историческую ценность.

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