«Запрос на обновление власти»: депутат для многострадальной Балахны

Балахна, Нижегородская область, , 06:12 — REGNUM Нижегородские единороссы определились с кандидатом, который будет претендовать на вакантный мандат в Заксобрании области, освободившийся после того как экс-глава района Александр Глушков, ставший фигурантом уголовного дела, досрочно сложил свои депутатские полномочия. Довыборы по Балахнинскому округу № 21 пройдут 14 апреля 2019 года, а эксперты считают, что в Балахне после братьев Глушковых есть «запрос на обновление власти». В праймериз из трёх кандидатов больше всего голосов набрал директор балахнинского частного предприятия, возглавляющий территориальное объединение работодателей «Некоммерческое партнёрство «Балахнинский совет директоров» Александр Алексеев, получивший более 73%, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, бывший глава Балахнинского района, а теперь и бывший депутат Законодательного собрания Александр Глушков и его брат Владимир Глушков (депутат земского собрания района) проходят фигурантами уголовного дела о мошенничестве с муниципальной собственностью. Следствие считает, что в бытность Александра главой администрации он с группой лиц, используя поддельные документы, автостанцию при реконструкции «превратил» в торговый центр, лишив жителей транспортного объекта. Оба брата были объявлены в международный розыск и позднее задержаны в Грузии, а на сегодня ожидают экстрадиции.

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Мандат Глушкова в нижегородском парламенте будет передан по итогам довыборов, назначенных на 14 апреля. По итогам праймериз отделения «Единой России» на мандат депутата по Балахнинскому округу №21 шансы получил Александр Алексеев — директор ООО «Узола», существующего с декабря 2016 года, основной вид деятельности — оптовая торговля электрической бытовой техникой.

Помимо этого, Алексеев в разные годы был соучредителем семи юрлиц, в том числе и ЗАО «Узола», существовавшего с 1998 года и ликвидированного в декабре 2016 года. На сегодня Алексеев также является владельцем «Континент ЭТС», численность работников которого составляет почти 150 человек. Компания, созданная в декабре 2016 года, специализируется на производстве электрической распределительной и регулирующей аппаратуры (основной вид деятельности). Также Алексеев был руководителем Балахнинского совета директоров (ликвидировано) и до сих пор выступает председателем территориального объединения работодателей «Некоммерческое партнёрство «Балахнинский совет директоров».

Конкурентами бизнесмена на праймериз были учитель начальных классов Татьяна Смирнова, набравшая 18,2%, и фитнес-менеджер Юрий Потапенко — 11,2%.

Секретарь отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Денис Москвин, комментируя высокую явку избирателей (9,3%), отметил, что «жители Балахны и Володарска уже по-настоящему заждались активного представителя во власти». Теперь кандидата должны согласовать с президиумом генсовета партии.

Нижегородский политобозреватель Андрей Вовк на своей странице в соцсетях отметил, что «перед Александром Алексеевым стоит сложная задача на выборах».

"В Балахне очень велик запрос на обновление власти, много общественников, которые долгие годы боролись с Глушковыми. Алексеев, как кандидат от партии власти, должен услышать как элиты, так и простых граждан», — резюмировал он.