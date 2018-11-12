Чуть больше месяца осталось до дня, когда истекают полномочия действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя (22 апреля 2019 года). Несмотря на очевидное: отсутствие реальных конкурентов и некоторую заинтересованность региональной власти в победе Локтя на выборах, которые пройдут в сентябре, — некоторые представители новосибирской общественности и политических кругов пытаются втянуть ещё даже не начавшуюся официально избирательную кампанию в скандальный круговорот. Получается это у них пока плохо и сводится либо к обсуждению двух постоянных бед: дураков и дорог (которые в Новосибирске то в снегу тонут, то в воде и грязи), либо к переходу на личности и прямым оскорблениям. Всё это как-то совсем не похоже на борьбу за кресло градоначальника и за лучшую жизнь для новосибирцев, больше — на сведение своих личных счётов.

Анна Алябьева ИА REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть

Назад в будущее

Досрочные выборы мэра города Новосибирска состоялись 6 апреля 2014 года. Они были назначены в связи с переходом Владимира Городецкого в правительство Новосибирской области.

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На выборах пять лет назад коммунист Анатолий Локоть набрал 43,75% голосов избирателей, кандидат от партии «Единая Россия» Владимир Знатков — 39,57%, самовыдвиженец Евгений Логинов — 3,36%. За пост мэра боролись 11 кандидатов.

Павел Андреевич Федотов. Свежий кавалер. 1846

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23 апреля 2014 года на внеочередной сессии Горсовета Новосибирска Локоть официально вступил в должность, принял присягу и получил удостоверение мэра города. Многие из тех, кто в предвыборной борьбе тогда поддерживали коммуниста, надеялись, что с его приходом город заживёт иначе. Но вот только это «иначе» каждый из них понимал по-своему. У кого-то и вовсе мечты о другой жизни строились на основе предвыборных обещаний Анатолия Локтя.

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Обещать — не значит сделать

Вот что говорилось в предвыборной программе кандидата на пост мэра Новосибирска Анатолия Локтя, текст которой до сих пор размещён на сайте новосибирского отделения КПРФ.

Главный лозунг: «Сохраним хорошее, сделаем лучше!»

Пять лет назад кандидат в мэры Новосибирска Локоть в своей предвыборной программе указывал, что «в городе накопилось много проблем, связанных с нынешней властью: пробки, проблемы ЖКХ, точечная застройка, обманутые дольщики, мигранты, недоступное для большинства жильё, — которые не решаются годами», а «чтобы Новосибирск получил новый импульс развития, городу нужно обновление, новая власть и демократические честные выборы».

Итак, вот те «семь шагов в достойное будущее Новосибирска», по мнению кандидата от КПРФ в 2014 году:

1. Бюджет города: «Новосибирск будет формировать бюджет, обеспечивающий его устойчивое развитие».

2. Наука, промышленность, бизнес: «Новосибирск станет центром наукоёмкого, инновационного, высокотехнологичного производства».

3. Градостроительство, архитектура, экология: «Новосибирск будет городом, комфортным для жизни, настоящей столицей Сибири».

4. Проблемы ЖКХ: «Новосибирск станет не городом трущоб и каменных джунглей, а уютным домом для каждого новосибирца».

5. Транспорт и инфраструктура города: «Новосибирск получит новую динамику движения по транспортным артериям».

6. Образование, здравоохранение, культура, спорт и молодежная политика: «Новосибирск будет городом социальной справедливости и развития».

7. Политическое и общественное пространство города, общественная безопасность, СМИ: «Новосибирск станет городом, где свободное развитие каждого будет условием свободного развития всех».

25 февраля 2019 года Анатолий Локоть на городском собрании общественности в концертном зале им. А. М. Каца представил отчёт за пятилетнюю работу на посту мэра Новосибирска.

«Нам удалось выстроить диалог с региональным и федеральным правительством. Мы преодолели политические распри и работаем вместе на благо жителей Новосибирска, — сказал Локоть. — Консолидация сил даёт социально-экономические плоды. Так, с 2014 года размер поступлений на развитие города вырос на 5 млрд рублей, еще 4 млрд рублей за последние два года Новосибирск привлёк на реализацию нацпроектов в рамках указов президента. Кроме того, по инициативе губернатора и Законодательного собрания, в этом году в город поступят дополнительные 10% налоговых поступлений, или 1,1 млрд рублей».

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Нью-Васюки

Он подчеркнул, что пять лет назад новосибирцы доверили ему право руководить городом.

«Все это время работала команда, которая при поддержке жителей стремилась изменить Новосибирск к лучшему. И многое действительно удалось сделать. Новосибирск рос и развивался эти пять лет. Число жителей выросло на 65 тысяч человек и превысило 1 млн 600 тысяч жителей, а с учётом агломерации — 2 млн человек. И это не квасной патриотизм, это масштаб решаемых задач и проблем развития», — заявил он.

А город жил

«Я, как депутат Горсовета, приняла участие в пафосном мероприятии «Городское собрание общественности» в Концертном зале им. А. М. Каца. На нём был представлен отчёт мэра Новосибирска Анатолия Локтя за пять лет работы. И были речи. Основной посыл, который был очень внятно артикулирован и утверждён, такой: выбора на выборах мэра в сентябре 2019 года у горожан не будет. Вопрос решён. В этом, на мой взгляд, и состояла основная цель этого представительного мероприятия», — высказала мнение депутат Горсовета Новосибирска Наталья Пинус на своей странице в Facebook.

«Я был на многих различных собраниях, но Городское собрание Новосибирска переплюнуло всех. Ладно, там гимн не включили. Бывает. Но когда в конце Локтю вручили почетную грамоту от Горсовета — это уже полный аут. Никогда такого не было в городе. Такое впечатление: либо Скатов (заместитель мэра города Новосибирска Артём Скатов — прим. ИА REGNUM ) болен, либо Терешкова (начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова — прим. ИА REGNUM ) просто заигралась», — высказался политолог Игорь Козлов.

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Председатель новосибирского регионального отделения партии «Яблоко» СветланаКаверзина напомнила, что эти пять лет при Локте Новосибирск жил вместе со всей страной.

«И можно было бы сказать: «Не повезло Локтю», если бы сам Локоть не принимал активное участие в тех событиях. Так что в невыполнении его обещания увеличить бюджет города до 50 миллиардов рублей есть и его прямая «заслуга». Да и вообще, с выполнением обещаний предвыборных у мэра всё очень плохо. Что ждать от выборов — я не знаю. Сейчас всё меняется так быстро, что делать прогнозы на полгода вперёд — это надо иметь дар божественного ясновидения. У меня такого нет. Вполне возможно, что пакт «Локоть — ЕР» окажется пшиком. Даже если ЕР сами не выдвинут кандидата, то могут выдвинуть кандидата от ОНФ, например. И тогда весь расклад кардинально поменяется. Или из Москвы придёт указание нашим депутатам Законодательного собрания срочно отменять выборы мэра в Новосибирске. Тоже не исключённый вариант. Так что лично я просто наблюдаю за ситуацией и стараюсь быть готова ко всему», — высказала ИА REGNUM своё мнение Каверзина.

Иван Шилов ИА REGNUM Мэрия Новосибирска

А вот политолог Сергей Бирюков считает, что на посту главы города Локтю удалось сохранить известную преемственность с предшественниками в этой должности, равно как и управленческую стабильность и в целом управляемую ситуацию в растущем мегаполисе.

«Масштабных прорывов не произошло, но «расшивка» целого ряда узких мест в жизни муниципалитета (будь то транспортные пробки, теплоснабжение, экологическая обстановка в городе, закрытие барахолок, инвентаризация муниципальных предприятий, урегулирование процесса городской застройки и др.) имела место быть. При этом перехода к системному планированию городского развития (несмотря на корректировку генплана) всё же не произошло — хотя следует признать, что для решения этих задач требуются качественно новые управленческие кадры и столь же новые научно-управленческие подходы», — сказал он ИА REGNUM.

Тем временем директор Института актуальной экономики Никита Исаев не обошёл своим вниманием политические события в Новосибирске.

«Губернатор-единоросс Андрей Травников и мэр-коммунист Анатолий Локоть заключают между собой «пакт о ненападении» и публично поддерживают кандидатуры друг друга. В результате у Травникова в прошлом году, а у Локтя на выборах в этом абсолютно нет хоть сколько-то заметных соперников. За насиженное место можно не переживать, за голоса избирателей не бороться. Лояльные к ним эксперты и СМИ преподносят это как «стабилизацию политической обстановки в регионе», а я считаю, что такие сговоры, наоборот, — подспудное раскачивание лодки, укрепление колосса на глиняных ногах, говоря образно. И он непременно рухнет, если продолжать в том же духе. Допустить подобное на федеральном уровне нельзя ни в коем случае, подобные практики в регионах должны пресекаться», — написал он на своей странице в Facebook.

Председатель правления общественной организации «Гражданский патруль» РостиславАнтонов заявил, что эти пять лет для новосибирцев были периодом несбывшихся надежд и разочарований.

«Первым и, наверное, главным разочарованием стала так называемая объединённая оппозиция во главе с КПРФ, результаты работы которой были приватизированы узкой группой лиц, близких Анатолию Локтю. Второе разочарование — это исполнение предвыборной программы мэра. Ни остановки точечной застройки, ни увеличения бюджета мы так и не дождались. А если что в городе строится, то, как правило, это не городские деньги, а региональный, либо федеральный бюджет. Напротив, в городе систематически уничтожаются в пользу застройщиков зелёные зоны. Достаточно вспомнить скверы возле 22 лицея и напротив цирка. Строительство высотки на месте первого городского парка «Альгамбра», снос исторических памятников и многое другое. Третьим разочарованием стали планы по строительству метрополитена. Анатолий Локоть — единственный мэр, при котором метро не строилось вообще. Когда же федеральный центр им дал деньги, они даже проект не смогли подать. Четвертым разочарованием стал бюджет. Или, вернее, его критическое состояние. Задолженность по кредитам поставила город на грань введения внешнего финансового управления и продолжает расти. Одновременно растёт и задолженность застройщиков перед городом, превысившая 4 млрд рублей. И сейчас нам такого «успешного» мэра предлагают в качестве основного и фактически безальтернативного кандидата на новый срок. Остается надеяться, что из 1,5 миллионного города найдётся человек, кто сможет составить ему конкуренцию», — отмечает ИА REGNUM Антонов.

Кто он — конкурент Локтя

Издание «Сиб.фм» в настоящее время проводит опрос: «Кого нужно выдвинуть кандидатом в мэры Новосибирска?».СМИ предложило читателям высказать своё мнение. В настоящее время в список вошли доктор социологических наук Константин Антонов; ЛГБТ-активист, предприниматель Булат Барантаев; координатор штаба Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко; бывший депутат Горсовета Новосибирска и Заксобрания области, экс-министр региональной политики области, бывший вице-мэр Новосибирска Андрей Гудовский; руководитель Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов; депутат горсовета Новосибирска, руководитель регионального отделения партии «Родина» Вячеслав Илюхин; мэр наукограда Кольцово с 1991 года Николай Красников; бывший вице-мэр Новосибирска, экс-заместитель губернатора Новосибирской области, с февраля 2019 года — заместитель министра транспорта Крыма Андрей Ксензов; депутат горсовета Новосибирска, заместитель координатора регионального отделения ЛДПР Евгений Лебедев; мэр Новосибирска с 2014 года, первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть; депутат горсовета Новосибирска, директор общественного фонда «Академгородок» Наталья Пинус; предприниматель, бывший владелец и руководитель компаний по производству алкогольных напитков Сергей Проничев; бывший начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области и Сибирского регионального центра МЧС, заместитель мэра Новосибирска Данияр Сафиуллин; бывший депутат Госдумы, бывший член Совета Федерации, экс-заместитель министра экономики России, в 1995 и 1999 годах баллотировался на пост губернатора Новосибирской области, в 2014 году — кандидат в мэры Новосибирска Иван Стариков.

«В список вошли люди, которых обычно называют при обсуждении этой темы. Альтернативные варианты фамилий претендентов можно предложить в комментариях. Итоги опроса подведём в полдень 6 апреля. В этот день ровно пять лет назад состоялись предыдущие выборы мэра Новосибирска», — отмечает СМИ.

Вопрос решён, но не до конца

Как бы ни преподносился исход выборов мэра Новосибирска осенью 2019 года, считать его решённым и однозначным всё же нельзя. Необходимо учитывать, что Новосибирск не так прост, не так стабилен и не так послушен, как он сейчас представляется некоторым кругом политиков и общественников.

Пакт «Травников — Локоть» был озвучен, но в него верит и его продвигает в массы пока что только сам Локоть и его близкое окружение. Осенью 2018 года взамен на отказ от участия в выборах губернатора Новосибирской области Травников и ЕР пообещали Локтю не поддержать его на выборах, а не мешать ему выдвигаться на второй срок. А это принципиально разные вещи. И пока ситуация с выборами мэра складывается спокойно, никто не будет в неё вмешиваться. Но это не значит, что не найдутся те, кто захочет эту тему раскачать даже не на муниципальном или региональном уровне, а вынести её на федеральный. Что обернётся пристальным вниманием к процессу со стороны Москвы. И вот тогда пакт, который оформлен лишь на словах, с большой долей вероятности просто распадётся.

С другой стороны, судя по списку условных кандидатов на пост мэра Новосибирска, среди них нет того, кто сможет составить Локтю реальную конкуренцию, объединить вокруг себя влиятельных союзников и набрать достаточное количество голосов избирателей. Но это не значит, что предвыборная кампания пройдёт тихо и незаметно и не появится такой кандидат. Всё ещё может быть и, скорее всего, будет, а вот как будет — станет ясно уже через несколько месяцев.