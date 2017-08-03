Анна Алябьева, , 13:29 — REGNUM

Новосибирск уже неоднократно фигурировал как муниципалитет, где активна несистемная оппозиция. На фоне предстоящих осенних выборов эта тема оказалась вновь актуальной. В Новосибирской области в 2017 году проводятся довыборы всего одного депутата Законодательного собрания, но от этого регион менее интересным для сторонников несистемной оппозиции не стал.

Читайте также: Новосибирские коммунисты обвинили «комросса» в сборе фальшивых подписей

Свое внимание кандидаты несистемной оппозиции получили ещё в 2015 году, когда формировался сегодняшний состав заксобрания. Тогда в июле 2015 года рабочая группа новосибирской избирательной комиссии рекомендовала отказать в регистрации оппозиционной демократической коалиции из-за большого числа недостоверных подписей избирателей, собранных штабом коалиции. На что «демократы» заявили, что подписи стали недействительными по вине самой рабочей группы, которая допустили ошибки при оцифровке.

Читайте также: Новосибирский избирком отказал Демкоалиции в регистрации списка

Парнасовцы со своей участью не согласились и объявили голодовку прямо в помещении избиркома сразу после заседания комиссии. За это их доставили в отделение полиции. Позже им было предъявлено обвинение по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». После того, как голодовка результатов не дала, представители несистемной оппозиции решили подать жалобу в Центральную избирательную комиссию, которая в её удовлетворении отказала. В свою очередь, Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту фальсификаций подписных листов оппозиционной непарламентской партии.

Читайте также: Новосибирский избирком отказал Демкоалиции в регистрации списка

В то же время в Новосибирске был создан оргкомитет обманутых сторонников «Парнас», цель которого заключалась в том, чтобы получить деньги, обещанные лично руководителем предвыборного штаба Леонидом Волковым. В соответствии с договором, они должны были быть выплачены сборщикам подписей.

На выборах в новосибирский парламент в 2015 году было отказано в регистрации «Коммунистам России», Коммунистической партии социальной справедливости, «Родине», «Народному Альянсу», Демократической партии России, «За женщин России», «Зеленым» и «Парнас». Многим избирком отказал тогда в регистрации списков из-за расхождения данных в подписных листах и базе областного УФМС.

Однако наибольшую шумиху тогда подняли именно представители несистемной оппозиции: о них писали и говорили как в региональных СМИ, так и на федеральном уровне.

Спустя два года ситуация вновь повторяется. Окружная избирательная комиссия решила не регистрировать на довыборы в Закобрание Новосибирской области самовыдвиженца, руководителя регионального штаба Навального Сергея Бойко. Основанием для отказа вновь стали подписные листы. Для допуска необходимо, чтобы недостоверными были признаны менее 35 из отобранных для проверки 350 подписей. Комиссия «отбраковала» 71.

При этом эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов в ходе своего выступления на 13 заседании Экспертного клуба «Регион», состоявшегося 2 августа в пресс-центре ИА REGNUM, отметил, что роль несистемной оппозиции на выборах несколько недооценивается.

Читайте также: Несистемная оппозиция сильна в Сибири из-за СМИ

«В Новосибирске скандальный характер приобрело выдвижение кандидата как раз штаба Навального на довыборы в Законодательное собрание», — отметил эксперт, подчеркнув, что «сила несистемных оппозиционеров заключается не в их собственной электоральной значимости, а в том, какое внимание уделяется этим действиям в прессе».

Тихонов считает, что нельзя недооценивать влияние кандидатов несистемной оппозиции ещё и потому, что стратегия по борьбе с ней отсутствует. А принцип: «давить, не пущать» — смотрится, по его словам, довольно нелепо, особенно сегодня во времена интернет технологий, когда сразу всё становится известно.

С этим трудно не согласится, особенно анализируя те записи, которые кандидаты публикуют ежедневно, если не ежечасно, на своих страницах в социальных сетях, жалуясь на региональные УФМС и избиркомы, которые делают все возможное, чтобы только не пустить их на выборы (или довыборы).

Вот один из последних: « Сегодня осознал, что изменилось в поведении избиркома с 2015-го. Вроде и тот же кандидат, и та же комиссия, и те же подписи. Но нет. В 15-м они хотя бы изображали законность, возвращали хотя бы частично сомнительные подписи, делали вид, что уважают живых избирателей или их паспорта. Сегодня иная ситуация. Вот эти сегодняшние мемы про «не надо тут ссылаться на закон» и «копия паспорта — это субъективно». И действительно зачем закон, если есть мнение сотрудников избиркома. И круто у них получалось сегодня на заседании. (…) Цирк, в общем. В пятницу продолжение. В понедельник уже сможем в ЦИК подать. Там скорее всего все тоже самое, но уже на федеральном уровне», — написал на своей странице в Facebook Сергей Бойко.

Информацию тут же подхватывают некоторые региональные СМИ и история вновь идет по кругу, повторяя события двухлетней давности.

Новосибирский политолог Сергей Бирюков в свою очередь считает, что «политическая жизнь в Новосибирске находится сегодня на выходе из состояния деполитизации (или близкого к нему)».

«Это сопровождается возрастанием активности различных политических сил. В их числе и так называемая «несистемная оппозиция». Она имеет свою нишу в областном центре — но очевидно не является «властельницей общественного мнения» и не определяет «повестку дня». Совокупный потенциал последней не следует преувеличивать — новосибирцы достаточно прагматичны и не столь сильно идеологизированы, как это представляется некоторым экспертам. Вместе с тем, попытки нейтрализовать деятельность «внесистемных сил» с помощью сугубо административных методов и мер может принести обратный желаемому эффект, способствуя определенному росту ее популярности», — отметил Бирюков.

Насколько в этом году выборная кампания окажется «интересной» с точки зрения активности её участников, станет ясно уже в самое ближайшее время. Но то, что даже довыборы в Законодательное собрание Новосибирской области обещают быть конкурентными и «бурными» ИА REGNUM отметили уже многие эксперты. Но при этом, из-за лета и общей апатии избирателей явка может оказаться низкой.

Отметим, что 10 сентября в Новосибирской области пройдут довыборы в Законодательной собрание шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 21. Они назначены после того, как депутат-коммунист Артем Скатов перешел на работу в мэрию города Новосибирска.