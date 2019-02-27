Менее 200 дней осталось до выборов губернатора и депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга, которые пройдут одновременно, в единый день голосования, 8 сентября 2019 года. Эксперты спорят о том, подтвердится ли на этих выборах «адаптация» Петербурга к общероссийским трендам или петербургские избиратели преподнесут очередной сюрприз? А также призывают посмотреть на петербургскую кампанию сверху и со стороны, например — из кабинетов Дома правительства России и мэрии Москвы.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Биржи на Стрелке Васильевского острова

До президентских выборов 2018 года Петербург имел славу города с одной из самых низких по стране явок и большим протестным голосованием в отношении кандидатов от власти. Так было и в 2016 году, когда «Единая Россия» на выборах в Госдуму и Заксобрание Петербурга получила относительно скромный процент, а в городском парламенте, помимо составивших большинство единороссов, появилось еще пять фракций.

Однако весной 2018 года на выборы президента в Петербурге пришли две трети избирателей, из них 75% поддержали Владимира Путина. Для сравнения: в 2012 году Путин получил в родном городе «всего» 58,77% голосов.

После кампании-2018 многие наблюдатели поспешили заявить, что Петербург, наконец, перестал быть «фрондирующим» городом и по своему электоральному поведению вплотную приблизился к остальной России, где действующие чиновники и депутаты заведомо имеют предпочтительные шансы на переизбрание.

Дарья Антонова ИА REGNUM Голосование

Однако уже после этого в России случилось осеннее выборное «землетрясение», когда в целом ряде регионов поддержанные федеральным центром кандидаты в губернаторы потерпели громкое фиаско. Последствия этой встряски волнами разошлись по всей стране и политический Петербург не миновали. Будут ли они влиять на поведение избирателей в грядущем сентябре и чего ждать от города, который, по правде говоря, привык быть «чужим среди своих», обсудили эксперты на конференции в петербургском пресс-центре ТАСС 27 февраля.

Беглов и стратегия Кутузова

Как считает политолог и социолог Дмитрий Гавра, выявленные президентской кампанией тренды никуда не делись, и Петербург всё больше приближается к среднероссийским реалиям, напоминая другие города-миллионники европейской части РФ. Как по распределению политических ценностей, механизмам мобилизации избирателей, так и по восприятию людьми используемых политиками медийных каналов и — как итог — проценту голосования за партию власти.

По словам Гавры, на выборах-2018 в Петербурге, как и в целом по России, «вполне работала административная мобилизация» и другие инструменты обеспечения желательного для власти результата голосования.

Нет никаких причин полагать, что эти механизмы не сработают на губернаторских и муниципальных выборах, полагает эксперт.

«Петербург смотрит телевизор. Версия о том, что социальные сети, Telegram-каналы являются значимым фактором работы с образованной частью избирателей, по нашим данным, не подтверждается», — отметил Дмитрий Гавра.

Из этого он делает вывод, что пока победа кандидата от власти, врио губернатора Александра Беглова, уже в первом туре выборов представляется неизбежной, даже без использования каких-то чрезвычайных мер по достижению такого результата и несмотря на ошибки, которые допускает и еще может допустить команда Беглова.

«Самое главное — не мешать собственной победе», — резюмировал Гавра в отношении Беглова, назвав эту линию «стратегией Кутузова в войне 1812 года».

Это же во-многом относится и к муниципальным выборам в Петербурге, которые некоторыми наблюдателями расцениваются как «поле битвы» между Смольным и Заксобранием Петербурга. По мнению же Гавры, конфликт двух ветвей петербургской власти «скорее надуман, чем реально существует», и «муниципальная история вряд ли будет поводом для того, чтобы ломались копья».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Беглов

Ничего еще не решено

С прогнозом коллеги не согласился политолог, ректор Ленинградского государственного университета имени А.С. Пушкина Станислав Еремеев. По его мнению, ошибочно экстраполировать поведение петербургских избирателей во время президентских выборов 2018 года на предстоящие городские кампании. Поскольку в марте 2018 года три четверти петербуржцев проголосовали за Путина, прежде всего, как за земляка, много сделавшего для родного города на федеральном уровне.

«Петербург — особый город. Здесь всё не так просто», — уверен Еремеев, напомнив в качестве примера о неожиданном и громком проигрыше Анатолия Собчака в 1996 году своему заместителю Владимиру Яковлеву на первых губернаторских выборах. «Большой ошибкой нынешней кампании будет не увидеть эту петербургскую самобытность и не учитывать ее <…> Это может дать очень неожиданный результат», — предупредил политолог.

Еремеев надеется, что федеральный центр извлек правильные уроки как из опыта протестных выступлений 2011−2012 годов, так и из недавних провалов на региональных выборах, и потому искренне заинтересован в чистоте проведения и справедливом результате будущих выборов в Петербурге.

В то же время у петербургских избирателей есть свои ожидания в отношении того, что предложит тот или иной кандидат в губернаторы в качестве ответов на острые общефедеральные проблемы: бедность, социальное и имущественное неравенство, падение доходов, вызовы пенсионной реформы. При этом избиратели в Петербурге с недоверием относятся к результатам социологических опросов и экспертным прогнозам результатов выборов.

«Есть ли у сограждан фига в кармане или нет — это вопрос. Это покажут выборы. Поэтому говорить о том, что всё решено — было бы преждевременным», — сказал Станислав Еремеев, имея в виду, прежде всего, выборы губернатора Петербурга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В муниципальной кампании он ожидает достаточно энергичной борьбы за контроль над городскими территориями и ресурсами, с активным использованием всевозможных политтехнологий.

Жители Петербурга не хотят, чтобы Северная столица, как в советские времена, была бы «великим городом с областной судьбой», уверен Еремеев. Но не хотят быть и «пригородом Москвы», какой бы эффективной и привлекательной ни была древняя столица России и как бы ни улучшалось транспортное сообщение между двумя городами.

У будущего губернатора Петербурга есть все возможности для того, чтобы с максимальной пользой для города использовать и его «самость», и уникальное геополитическое положение, привлечь государственные и частные инвестиции, сделать так, чтобы все петербуржцы нашли своё место в стремительно меняющемся мире.

Скромность Петербурга и бусы Каца

С мнением о важнейшей роли петербургского менталитета, учет особенностей которого кандидатами и решит исход сентябрьских выборов, выступил политолог и политтехнолог Александр Ершов. «Мы не интеллигентнее других городов, хоть и называемся культурной столицей, но, может быть, чуточку чувствительнее к неинтеллигентности», — заявил эксперт.

Говоря о муниципальной выборной кампании, он назвал предпочтительными шансы на переизбрание у действующих депутатов, абсолютное большинство которых — единороссы. Этому будет способствовать и однотуровый характер муниципальных выборов, и развитая местная пресса, доходящая до всех почтовых ящиков, и ряд других факторов.

Александр Ершов не разделяет алармистского настроения, высказанного недавно Александром Бегловым относительно «залётного воронья», которое вот-вот слетится в Петербург для того, чтобы поймать «хайп» на муниципальных выборах, и необходимости здоровых сил города этому всячески противодействовать. Позиции действующих петербургских муниципалов заведомо сильнее, сколько бы ни приехало москвичей, уверен эксперт.

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Однако Ершов отдает должное тому, как умеют себя подать и «продать» избирателям и политическому классу московские политики, среди которых — известные по столичным выборам так называемые урбанисты. Вместо разговоров о бюджете они показывают избирателям картинки улиц, дорог, дворов: «так плохо сейчас — а так хорошо станет, если вы нас изберёте». Политолог сравнил это с тактикой белых завоевателей Америки, за стеклянные бусы получавшими от неискушенных аборигенов чистое золото.

«Они умеют так упаковать товар, что, может быть, там эффективность нулевая, но зато эффектно! А мы, петербуржцы, в болотце своём к полутонам слишком чувствительны, пытаемся добраться до сути, пытаемся семь раз отмерить, а потом уж резать, а москвичи быстро захватывают территорию», — с улыбкой отметил Ершов.

Московским «комиксам», которые попытаются «продать» петербуржцам, власти города на Неве могут противопоставить «только убежденность избирателей, что власть и так их слышит, советуется с ними». Но именно этой убежденности и не хватает, поскольку петербургские чиновники не в состоянии донести до горожан даже то положительное и реально полезное, что сделано по наказам избирателей, собранным в период президентских выборов. А тогда свое мнение по местным темам в ходе опроса высказал каждый четвертый избиратель.

«И тут (Максим) Кац со своими картинками!» — добавил Ершов.

Он высказал всяческую поддержку продвигаемым Смольным проектам «Твой бюджет», «Народный бюджет», в которые вовлекаются сами жители, получающие возможность напрямую влиять на распределение городских средств на решение проблем на местах и контролировать расходование этих средств. «Но Александр Беглов же петербуржец. Поэтому всё точно так же — без цыган, без плясок», — посетовал эксперт.

«Если сейчас не озаботиться тем, чтобы люди получили от власти обратную связь, все эти технологические приемы с бусами-картинками сработают», — предупредил политтехнолог.

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Ершов также склоняется к тому, что губернаторская кампания в Петербурге всё-таки будет альтернативной, потому что федеральная власть учла уроки осенних выборов в регионах, приведших не совсем к тем результатам, на которые рассчитывали организаторы.

Протестный мотив

Как известно, одной из причин тех сюрпризов стала неправильная оценка настроений избирателей, которые, вопреки ожиданиям власти, склонились к протестному голосованию.

Старший научный сотрудник Социологического института РАН Мария Мацкевич напомнила, что во время выборов избиратели действуют не только исходя из рационального мотива — «я голосую за конкретного кандидата, потому что он представляет мои интересы, и для решения моих задач важно, чтобы этот кандидат победил».

Марина Каширская ИА REGNUM Выборы

Но также рассматривают выборы и как способ выражения своей позиции: «я не надеюсь, что мой кандидат победит, но хочу, чтобы моя точка зрения, которую выражает кандидат, была представлена». Или же позиция избирателя, наоборот, выражается в неголосовании за кандидата, считающегося наиболее вероятным победителем.

«Вот тут всё зависит от конфигурации буквально накануне дня голосования: какие модели привлечения избирателя сработают, какие технологии будут использованы», — пояснила Мацкевич, добавив, что протестное голосование за полгода до выборов спрогнозировать невозможно.

Отвлекающий манёвр

Для правильного понимания того, что происходит и будет происходить на выборах в Петербурге, надо разобраться с тем, чем являются эти выборы не для самого Петербурга, а для страны и федеральной власти. То есть взглянуть на них не в городском, а в федеральном контексте. Такое мнение высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«Выборы в Петербурге — это уже не только и не столько наше событие, наша политика, сколько отражение больших федеральных кампаний», — отметил Солонников, имея в виду начавшийся процесс подготовки к «транзиту» власти после завершения полномочий действующего президента.

Политолог напомнил, что одновременно с выборами губернатора в Петербурге в Москве будут избирать городскую думу, и эта кампания крайне важна для мэра Москвы Сергея Собянина как одного из ключевых игроков федеральной политики. Собянин не может ее проиграть, ибо такой проигрыш аннулирует его шансы на продолжение политической карьеры в федеральной власти.

По версии Солонникова, уже начавшийся десант в Петербург московских политиков, политтехнологов, кандидатов в муниципалы, общественных активистов, журналистов и других представителей политического класса может быть маневром, отвлекающим внимание от выборов в Мосгордуму.

«Мы видим отработку очень важного заказа. Действительно, важно сейчас переместить всё внимание и оппозиционных сил, и СМИ на то, что происходит в Петербурге. Сконцентрировать здесь все основные силы оппозиции, приковать внимание российских и зарубежных медиа. А Москву оставить «во втором эшелоне». В такой ситуации в Москве можно будет тихо, спокойно и успешно провести тех кандидатов, которые потом сформируют провластное большинство в Мосгордуме, будут командой Сергея Собянина, о чём он сможет отчитаться», — предположил Солонников.

Еще одной возможной причиной шума вокруг петербургских выборов может быть и особый интерес к Петербургу со стороны команды нынешнего премьера Дмитрия Медведева. Солонников напомнил, что в качестве следующей страницы политической биографии Медведева уже назывались и Конституционный суд, базирующийся в Петербурге, и объединенный с Высшим арбитражным судом Верховный суд РФ, который также переедет в город на Неве в обозримом будущем, и переезжающий в «Лахта центр» «Газпром», и Санкт-Петербургский госуниверситет. Любая из должностей во главе этих структур предполагает серьезное влияние на петербургскую политику и свой круг заинтересованных лиц.

«То, что видим в Петербурге, нам изнутри кажется борьбой за наши интересы, борьбой за руководство городскими структурами, муниципальными структурами. Но если посмотреть на ситуацию извне, со стороны федеральных игроков, то всё может быть совсем не так. И мы — просто одна из карт, которые разыгрываются в большой политике», — резюмировал Дмитрий Солонников.