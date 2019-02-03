Выборы в Санкт-Петербурге: Максим Кац vs Алексей Навальный

Санкт-Петербург, , 20:47 — REGNUM Бывший заместитель председателя избирательного штаба Алексея Навального Максим Кац заявил, что оппозиционному блогеру не под силу выиграть выборы. Комментируя проект оппозиционера по муниципальным выборам в Санкт-Петербурге, Максим Кац отметил, что этот проект является попыткой повторить опыт московской оппозиции, пишет сетевое издание «URA.RU».

Напомним, что в 2017 году Максим Кац организовал в Москве на выборах единую оппозиционную избирательную кампанию, благодаря которой в органы власти избрались 270 оппозиционных депутатов в 62 округах.

«На муниципальных выборах в Москве, которые состоялись в 2017 году, Алексей Навальный прозевал эту историю, решил не участвовать. А там оппозиция достигла успеха без него. Он решил, что в Петербурге муниципальные выборы похожи, и решил попробовать», — цитирует слова Максима Каца «Мойка 78».

Отметим, Максим Кац и ранее критиковал Алексея Навального за склонность к нарушению договоренностей и обвинял в «плавающих принципах», утверждая, что Алексею Навальному не под силу провести грамотную и спланированную кампанию. По его мнению, для успешной кампании требуется слаженная работа всей структуры, чего у оппозиционного блогера нет. Максим Кац убежден, что Алексей Навальный ставит себе задачу не проводить успешные выборы, а «продавать спонсорам образ главного оппозиционера в России».

Вместе с тем в Санкт-петербургском отделении партии «Яблоко» полагают, что косвенное участие Алексея Навального в выборах может пойти на пользу кампании.

«Возможно, это окажет положительное влияние на явку, да и кандидаты поинтереснее будут», — предположил Максим Кац.

Telegram-канал Акитилоп следующим образом отреагировали на слова Максима Каца: «Было время, когда Навальный, глядя свысока, называл Каца «смешным волосатиком». Волосатик за семь лет окреп и теперь сам посмеивается над так и не выросшим (в отличие от бюста) в большого политика Алексеем».