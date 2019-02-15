Петербуржцам дадут новый способ влиять на распределение местного бюджета

Санкт-Петербург, , 12:29 — REGNUM У петербуржцев может появиться дополнительная возможность влиять на распределение городских денег на местном уровне. Законопроект о проектах инициативного бюджетирования одобрили 15 февраля на заседании комитета по законодательству петербургского парламента, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, горожане смогут предложить властям варианты, куда, по их мнению, стоит вложить средства, например, на создание современной спортплощадки или на реконструкцию сквера.

Впрочем, разработку и утверждение того, как буду проходить конкурсы по отбору этих «инициативных проектов», документ оставляет на усмотрение Смольного. Правительство города также должно будет создать комиссию, которая займется оценкой предложений жителей. В состав такой комиссии предполагается включить чиновников, общественных деятелей, депутатов.

Заметим, еще в 2016 году в городе стартовал проект «Твой бюджет» на базе нескольких районов города, который был устроен аналогичным образом. В прошлом году в проекте «Твой бюджет-2018» приняли участие более 3 тыс. человек. Они подали свыше пяти тысяч идей по улучшению городской среды. В этом году в проекте примут участие шесть районов, жители которых подадут наибольшее количество заявок.

Как сообщили в Смольном, к 11 февраля в программу «Твой бюджет-2019» подано уже более двух тысяч заявок. Лидируют предложения по строительству скверов, парков и зон отдыха — 530 заявок; в категорию «дороги, ЖКХ, транспорт, парковки, уличное освещение, велодорожки и велопарковки» — 490 заявок. Социальные, образовательные и развлекательные проекты заняли третье место — 460 заявок.

Победителей проекта назовут в июне 2019 года, а финансирование проектов — по 15 млн рублей каждому району-победителю — заложат в городской бюджет на 2020 год.

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