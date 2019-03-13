Мэр Москвы Сергей Собянин в очередной раз объявил широкой аудитории о планах по развитию проекта «Московская электронная школа». На этот раз поводом послужили успешные результаты московских школьников на всероссийских олимпиадах. Градоначальник поспешил связать их с реформой образования в столице и анонсировал дальнейшее развитие МЭШ.

Иван Шилов ИА REGNUM МЭШ

«Прошлогодние результаты ЕГЭ и всероссийских олимпиад показали, как выросло качество знаний московских школьников. Они впервые завоевали больше половины дипломов победителей. Радуюсь с ними, потому что это еще и результат реформ в образовании. Вот несколько проектов на этот год. Дальнейшее развитие МЭШ. Предпрофессиональная подготовка школьников в инженерных, медицинских, с нового учебного года — IT-классах. Будем создавать условия для профессионального роста учителей. И, конечно, важно поспевать за растущим городом: строить новые детсады и школы», — написал мэр в Twitter.

Под реформой образования Собянин, вероятно, и имел в виду «Московскую электронную школу». Первый этап этого проекта повсеместно внедрён перед началом учебного года 2018/2019 и охватывает около миллиона школьников. Какое влияние оказывает МЭШ на результаты молодых москвичей в образовательных состязаниях? Объективных данных на этот счёт нет, учитывая традиционно высокие результаты участников олимпиад из Москвы. Но не совпадает даже по датам, ведь результаты прошлогодние, а размах МЭШ обрела лишь в этом году. Да и пока, кажется, серьёзных изменений методик обучения не произошло. По сути, лишь заменили инвентарь с традиционного на электронный. Как это должно повлиять на знания?

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Замена традиционного взаимодействия в классе на общение гаджетами, если говорить не о начинке, а о самой форме, ведёт скорее к цифровой деменции. Этот недуг называют болезнью XXI века. Как пишет автор «Образовательной энциклопедии» Нестерова И. А., цифровое слабоумие — это нарушения мозговой деятельности, влекущее за собой снижение внимания, концентрации, ухудшение памяти в связи с частым или постоянным использованием электронных устройств. К числу основных симптомов цифрового слабоумия, помимо повышенной нервозности и склонности к истерикам у детей, она относит снижение уровня коммуникабельности, нарушение сна, рассеянность, снижение концентрации, замкнутость, разбитость, сонливость. Таким больным настоятельно рекомендуется помощь психолога.

Mos.ru Собянин осматривает современный класс

Не удивительно, что авторы проекта МЭШ до сих пор не представили широкой публике результаты медицинских и психологических исследований. Ведь они если и были проведены, не могли гарантировать безопасность данного проекта. Учитывая к тому же явно негативное влияние источников света на работу органов зрения.

Поэтому тезисы московского мэра похожи на спекуляцию. Возможно, они предназначены для лоббирования нового этапа МЭШ, о котором градоначальник уже говорил ранее и который действительно уже способен влиять на образовательный процесс. На этой стадии у учеников должны появиться «электронные портфолио» — некие личные дела, в которые будут фиксировать события, связанные с ребёнком. Например, выполнение заданий на уроках, контрольные работы, результаты тестов. В дальнейшем записи в портфолио будут анализироваться, что, как утверждают московские власти, поможет найти новых Ломоносовых и Менделеевых.

А вместе с этим, добавим от себя, приведёт к образованию тоталитарного квазигосударства, основанного на больших скоплениях данных. Властью в этой системе будут обладать люди, имеющие доступ к массивам информации, а остальные станут от них зависеть. Данные, разумеется, могут быть взломаны, искажены, могут оказаться товаром, предметом торга или манипуляций.

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Участник инициативной группы, выступающей против МЭШ, в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказал об интересном наблюдении. Авторы проекта своим приоритетом ставят не интересы детей, а технологическую оболочку. Именно она является для них главной ценностью. Это, безусловно, точное замечание, ведь во всех многочисленных разговорах о МЭШ до сих пор нет чётких пояснений, а зачем вообще понадобился этот проект и какую пользу он может принести детям? При этом явно не замечается, игнорируется негативная сторона от внедрения «цифры» в обучение, не спрашивается мнение родителей.

Mos.ru Московская электронная школа

Тогда зачем же всё это делается? Можно допустить коррупционные мотивы, желание некоторых чиновников покормиться, получить прибыль с огромных контрактов на техническое перевооружение. Пока некоторые регионы России мучаются от безденежья и не в состоянии закупить коммунальную технику, нанять дворников, пока десятками жители страны гибнут от сосулек и наледи, тысячи травмируются, а миллионы ежедневно преодолевают неудобства, в столице с непонятными целями тратятся огромные средства на установку импортной электроники в школах.

Но тогда почему с таким упорством лоббируется второй этап проекта? Несмотря на его чудовищные возможности, он не несёт быстрых денег. И столичные руководители, пожелав стать бенефициарами, прекрасно понимают, что много лет у руля города они не останутся.

Последние годы Москва движется в «цифровое будущее» быстрее любого другого российского региона, быстрее многих других мегаполисов в мире. В ней уже сейчас можно не пользоваться наличными, действуют электронные системы на общественном транспорте. В городе устанавливаются камеры, распознающие лица, дороги окутываются нейросетью, определяющей характеристики автомобиля. Автоматизирован документооборот, внедрены различные электронные сервисы, телефонные приложения для горожан. Известно, что власти Москвы располагают IT-блоком в 2,5 тысячи человек — сопоставимо со средним советским промышленным предприятием. Мэр столицы рассуждает о будущем, в котором его кресло займёт робот. Москва уже участвует в проекте беспилотных автомобилей, и при выполнении определённых условий такие машины могут прямо сейчас ездить по дорогам российской столицы. И вопрос недалёкого времени, когда беспилотники вытеснят с улиц такси и автобусы, а в общем-то и обычные автомобили, которым создаются невыносимые условия эксплуатации.

Всё это позволяет сделать вывод — власти Москвы охвачены идеей цифрового будущего. И, как кажется, настолько крепко, что она, как в случае с МЭШ, становится самоцелью. Столицу хвалит даже такой проповедник цифровизации, как Герман Греф,заявивший на днях о миллиардных потерях Сбербанка при запуске искусственного интеллекта. Но даже такие неудачи, по его мнению, не должны остановить попытки использования ИИ в России.

Mos.ru Цифровизация

Этот же Греф рассуждал о столичных успехах цифровизации на примере приложения «Помощник Москвы», говоря, что будущее в городе уже наступило.

«Пять тысяч человек в Москве регулярно занимаются тем, что выявляют, фотографируют недостатки, административные правонарушения, что приводит к тому, что автоматически составляется протокол административного правонарушения. Всё это без чиновников, объяснений, объяснений в любви с сотрудником ГАИ, с испорченными нервами. И всё это происходит автоматически. Для меня — будущее наступило», — сказал Греф.

Да, Герман Греф и московские власти явные единомышленники, они следуют к прогрессу из идейных соображений. И деньги, и интересы человека в таком понимании мира могут уйти на второй план. Поэтому все сообщения о наносимом людям и обществу ущербе всегда игнорируются.

Подчинённый Грефа, глава лаборатории нейронаук Сбербанка Андрей Курпатов в книге «Четвёртая мировая война. Будущее уже рядом» приводит различные прогнозы, по которым уже через 20−25 лет человечеством будет руководить искусственный интеллект. Намного более мощный, чем разум человека. Этот «сверхразумный интеллект будет полностью самопрограммироваться — то есть самостоятельно ставить себе цели и решать любые задачи». Смысл его решений и действий мы будем понимать примерно так же, как муравей понимает мир людей. В книге рассказывается о новой вере, по которой сверхсильный ИИ — это цифровой бог, который сейчас зарождается.

«Явление Цифрового Бога миру — это уже неизбежность, ничто и никто не сможет этого остановить. Он воцарится на Земле и преобразует наш мир», — цитирует Курпатов учение Энтони Левандовски, проповедника «церкви» «Путь будущего».

Говорят, Греф и книгу Курпатова похвалил.

Именно такими материями рассуждают люди, чьи электронные «инновации» нам непонятны уже сейчас. На алтарь этих «свершений» кладутся и большие деньги, и здоровье детей, и наши с вами гражданские права.