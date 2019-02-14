Греф рассказал о наступившем будущем в Москве

Москва, , 11:53 — REGNUM Мобильное приложение «Помощник Москвы» привели в пример «наступившего будущего» на площадке «Цифровая трансформация и качество жизни. Взгляд из регионов» на форуме «Сочи-2019», передаёт 14 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Приложение произвело впечатление на ведущего площадки, главу «Сбербанка» Германа Грефа.

«5 тысяч человек в Москве регулярно занимаются тем, что выявляют, фотографируют недостатки, административные правонарушения, что приводит к тому, что автоматически составляется протокол административного правонарушения. Всё это без чиновников, объяснений, объяснений в любви с сотрудником ГАИ, с испорченными нервами. И всё это происходит автоматически. Для меня — будущее наступило», — сказал он.

Подробнее о проекте рассказал руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко:

«Происходит юридически значимое действие: если гражданин, горожанин замечает кого-то запарковавшегося на тротуаре, там, где люди ходят, или на какой-то зоне благоустройства, он фотографирует, нажимает кнопочку и дальше <…> в течение нескольких минут происходит фиксация административного правонарушения владельца транспортного средства и ему через ещё 5 минут доставляется уведомление, что он был замечен активным участником гражданского общества Москвы».

Ранее Лысенко предложил от имени Москвы объединиться вокруг создания новой платформы для информатизации.

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