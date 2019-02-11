Революция по-собянински: идея тотального контроля над людьми

Евгений Цоц, , 09:11 — REGNUM

Мэр Москвы Сергей Собянин предложил отказаться от Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в пользу электронного портфолио ученика. В начале 2018 года аналогичную идею высказывал руководитель департамента образования столицы Исаак Калина. На первый взгляд, отказ от ЕГЭ — решение долгожданное. Однако в данном случае за ним скрыто намерение полной отмены выпускных испытаний. Вместо них — биография ученика, кропотливо собираемая в электронном виде на протяжении всего периода обучения.

«В будущем на этой базе можно будет заменить ЕГЭ на портфолио учащихся, а также выстроить критерии успешности, на основе которых мы сможем эффективнее выявлять талантливых физиков, математиков, историков или будущих бизнесменов и политиков. При этом пополнение портфолио не должно прерываться с окончанием школы. Было бы правильно, если бы портфолио в единой системе координат продолжалось и в среднем, высшем образовании, а в дальнейшем наполнялось бы достижениями человека и его дальнейшим повышением уровня образования. Так бы выросла электронная история успеха человека», — заявил Собянин 5 февраля на конференции, пишет «Московский комсомолец».

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Как мы помним, презентацию «Московской электронной школы» (МЭШ) и разработки электронных портфолио для учеников столичный мэр сделал 7 декабря 2018 года на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Вскоре, по словам градоначальника, Москва будет пытаться «внедрить электронные задания, домашние задания, электронные контрольные и формировать уже на этой базе электронное портфолио, чтобы в течение всего времени мы знали об учащемся, и он накапливал свой портфолио, чтобы, может быть, учитывать эти знания при поступлении в вузы».

На премии «Цифровые вершины» Собянин продолжил мысль:

«В ближайшие годы «Московская электронная школа» накопит уникальный объем информации, данных и образовательных технологий, который, я думаю, будет самым большим в мире. Позволит создать электронное портфолио каждого ученика от первого класса до выпуска из школы. В конечном итоге не надо будет проводить международные и российские олимпиады, мы будем точно знать, где сидит Менделеев или Ломоносов, в какой школе он учится. Это школьная революция».

Очевидно, что «электронное портфолио» — это лишь первый шаг глобальной трансформации нашего общества. По окончанию школы цифровую биографию не закроют, а продолжат поддерживать и пополнять. В ней будут отслеживаться любые изменения в жизни человека до его смерти. Они могут быть связаны с отношениями с законом, дальнейшим образованием, карьерным развитием и семейными обстоятельствами. Персональное личное дело, от содержания которого будет зависеть судьба и социальная роль гражданина. И проекту «Московская электронная школа» (МЭШ) здесь отводится роль стартовой площадки.

Вот как прокомментировал предложение, высказанное на тот момент лишь Исааком Калиной, председатель Гражданского комитета возрождения образования и науки, вице-президент РАЕН, академик Георгий Фурсей:

«Предложение Калины — это настоящее безумие и преступление против народа. Он хочет заменить образование страшной фискальной системой, что гораздо страшнее ЕГЭ. Экзамен — это ведь не только повторение и закрепление материала, но и очень эффективный инструмент обучения. Это часть большой, творческой работы над собой, умения правильно формулировать мысли, делать выводы, общения с коллегами, преподавателями, учебниками.

Не думаю, что озвучивший идею товарищ Калина всего этого не понимает. Он получил неплохое математическое образование, с логикой у него всё в порядке. Так что тут можно вести речь о настоящем предательстве российского образования, таких разрушителей в нашем образовании просто нельзя больше терпеть. Они сознательно занимаются уничтожением интеллектуального фонда русского народа, будущего нашей великой страны», — заявил Фурсей в комментарии РИА «Катюша».

Особенно возмущает, что решение о внедрении технологий МЭШ принималось без общественного обсуждения и не учитывает мнение родителей школьников, которых ставят перед фактом тех или иных изменений. Более того, цели и задачи проекта в подробностях даже не предаются огласке. Аналогичное «взаимодействие» у чиновников происходит и со средствами массовой информации, когда полностью игнорируются и департаментом образования Москвы, и Минпросвещения РФ официальные запросы по «Московской электронной школе».

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Между тем статья 28 федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» считает родителей участниками образовательных отношений, чьё мнение обязательно должно учитываться при принятии рассматриваемых решений.

Хотя проект МЭШ уже охватил все школы, по-прежнему нет информации, на основании каких исследований было принято решение о его тотальном внедрении. Отсутствуют какие-либо обоснования, указывающие на полезность проекта и доказывающие его безопасность. Нет ни научных заключений, ни педагогических, ни практических. Нет пояснений об эффективности методик МЭШ для усвоения учениками информации. Отсутствует экономический анализ эффективности крупных вложений в проект, нет сравнений с традиционной формой образования.

Чиновники департамента образования Москвы и Министерства просвещения РФ не ознакомили ни родителей, ни специалистов, ни СМИ с результатами пилотного тестирования проекта МЭШ. И фактически отстранили общественность от данного проекта. Тем самым они лишили родителей права на воспитание детей и права выбора традиционной формы обучения. Проигнорированы нормы законодательства и Конституция РФ.

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Последствия будут страшными. Массив знаний о ребёнке и уже повзрослевшем человеке окажется в руках электронной системы, которая очень скоро начнёт полностью его контролировать. Эти сведения могут быть похищены, изменены в результате взлома, использованы операторами или чиновниками в своих целях — проданы, использованы для манипуляций, фабрикаций и давления. Каждый человек станет уязвимым до предела. И никаких свободных людей в России больше уже никогда не будет.