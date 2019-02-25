Воскресная трагедия на Невском проспекте в Петербурге вновь обратила внимание на Думскую улицу — эпицентр злачных заведений Северной столицы. После гибели двоих человек на тротуаре под колесами водителя, накачавшегося неизвестными веществами, полицию уже попросили проверить законность продажи «веселящих» шариков с азотом на этой клубной улице. Впрочем, как отмечают собеседники ИА REGNUM, к правоохранителям по Думской улице есть особые вопросы. И не только по Думской.

Дарья Драй ИА REGNUM Ночной клуб

Дарья Драй ИА REGNUM Караоке

…В ночь на 24 февраля черный BMW Х6 вынесло на тротуар Невского проспекта у дома №55, где автомобиль влетел в группу прохожих. Двое — 40-летний американец и 38-летняя москвичка — погибли на месте, еще трое пострадавших помещены в больницу, одна из них находится в тяжелом состоянии, и медики пока не уверены в благоприятном исходе. За рулем дорогого внедорожника находился Мурад Касымов, у которого в тот момент не было прав (лишен судом), зато было 55 штрафов за нарушение ПДД. А еще он признался, что вёл машину почти без сознания, так как якобы находился под действием «веселящих шариков», приобретенных на Думской улице.

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Дарья Драй ИА REGNUM Думская улица

Дарья Драй ИА REGNUM Бары на улице Ломоносова

Дарья Драй ИА REGNUM Угол улицы Ломоносова и Думской

Вокруг Думской постоянно случаются происшествия различного масштаба, часто сопряженные с членовредительством или незаконным товарооборотом. Раз в пару лет очередная история непременно привлечет внимание всего города, если не всей страны.

К примеру, за сутки до автокатастрофы ростовчанин, решивший отдохнуть в барах накануне защиты диссертации, получил в лицо струю газа из баллончика и был ограблен. Но это мелочи. В 2013 году там приключилась перестрелка с участием минимум 20 человек, были задержаны восемь из них. Охрана не пускала в бар спортсменов из Дагестана, которым это не понравилось. То есть улица настолько злачная, что не просто создает проблемы, но и естественным образом привлекает «проблемный» контингент.

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Дарья Драй ИА REGNUM Девушка с сигаретой

Дарья Драй ИА REGNUM Бар на Думской

После грянувшего грома чиновники, депутаты и силовики, как водится, принялись усиленно креститься: бары внезапно проверили на наличие «алкогольных» лицензий. Можно представить удивление сотрудников заведений, с которыми, по их собственному выражению, это случилось чуть ли не впервые. В итоге на улице на какое-то время закрылись почти все: законопослушными оказались только «Белград» и «Фидель».

Гибель двоих людей на Невском уже запустила череду крестных знамений. Депутат Госдумы от Петербурга, единоросс Михаил Романов, например, требует проверить, законно ли продавать в клубах и барах воздушные шары с «веселящим газом». Спойлер: да, пока это законно. Газ — это закись азота, и она, как видно, снижает критическое восприятие действительности. Возможно ли это классифицировать как состояние опьянения и контролировать продажу таких шаров — неизвестно.

Дарья Драй ИА REGNUM Думская улица

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Романов уже написал министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву, чтобы инициировать проверку петербургского ночного общепита. Кроме того, парламентарий обратился и к генеральному прокурору РФ Юрию Чайке, и к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Их он просит взять под личный контроль расследование смертельного ДТП.

Не отстают от него и петербургские депутаты. Так, председатель комитета по законодательству городского парламента Денис Четырбок сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что планирует поднять эту тему на заседании городского парламента в ближайшую пятницу.

«Мы обсудим этот вопрос с точки зрения нормотворчества, возможности скорректировать перечень наркотических веществ, может быть, стоит добавить туда эти шарики», — сказал Четырбок.

Подобные эпизоды в жизни Думской улицы, улицы Рубинштейна, Лиговского проспекта и других громких петербургских улиц, которым так завидует московская молодежь, не редкость.

Дарья Драй ИА REGNUM Распитие алкоголя на улице

Несколько лет назад бывшая глава района, а ныне депутат-единоросс Заксобрания Петербурга Мария Щербакова под выборы объявила о своей передовой идее: закрыть все бары на Думской, то есть, переориентировать вид их деятельности, сделать пространство более культурным. Бары и клубы же она предложила выселить в пригородные районы. «Отдаленные от жилого массива. Они действительно востребованы, молодёжь любит их», — заявляла Щербакова. По её мнению, бары и клубы Думской улицы должны быть «другого уровня», причём, по её словам, бизнес следует не выселять, а убеждать сменить вид деятельности «на более культурный, более нужный для центра Петербурга».

После выборов она в своей борьбе дальше не продвинулась. Вице-спикер Заксобрания, единоросс Сергей Соловьев примерно год назад требовал закрытия большинства баров на Думской улице и улице Ломоносова у Гостиного двора, причем, по мнению депутата, в неудобствах, которые доставляют местным жителям посетители ночных заведений, виновата районная администрация.

«Стрельба, пьяные драки, поножовщина, употребление наркотиков. В последнее время Думская улица упоминается исключительно в привязке к этим печальным событиям», — перечислял Соловьев. Ему было очевидно, что усилий полиции недостаточно для нормализации ситуации. С этим согласен и Денис Четырбок, хотя он не является сторонником насильственного закрытия всех заведений.

«Там же не только злачные места, есть и места для отдыха, это центр города, они пользуются популярностью у молодых людей и туристов. Нет ничего страшного, если будет работать клуб, где можно потанцевать и пообщаться. Там просто не следует продавать наркотики», — пояснил Четырбок.

По его словам, жалобы от местных жителей на Думскую улицу идут сплошным потоком. «Нужно пристальное внимание со стороны городских властей и правоохранителей. Те единичные рейды, которые проводятся, не дают эффекта. Как идет проверка, вся «запрещенка» убирается, а потом всё вновь оказывается на прилавках», — сказал депутат.

Дарья Драй ИА REGNUM Бар на Думской

Каким образом информация о грядущей проверке попадает к владельцам клубов заранее, единоросс может только предполагать. Обычно, когда стопка жалоб уже принимает угрожающие размеры, а ситуация достигает точки кипения, депутатский корпус обращается в правоохранительные органы и требует выехать на место.

«Но владельцы оказываются заранее предупреждены. Утечка информации какая-то, и они всё убирают», — добавляет депутат. Он считает, что необходимо плотно работать с заведениями по всем возможным требованиям, приостанавливать работу клубов, если есть нарушения пожарной безопасности или любые другие. Кроме того, сейчас на Думской по выходным дежурит один патруль, но этого недостаточно.

Дарья Драй ИА REGNUM Бистро на Думской

Председатель Центра общественного контроля, член общественного совета при ГСУ СКР по Петербургу Анна Филоненко тоже указывает на недостаточное рвение полицейских — причем не только на Думской улице, а по всему городу в отношении ночных клубов и питейных заведений.

«Нужно лучше работать службе собственной безопасности органов внутренних дел. Выявлять недобросовестных сотрудников органов внутренних дел, то есть полиции, которые могут крышевать данные заведения. Это единственный путь. Как обычно, только ужасные, резонансные происшествия обращают у нас внимание на проблему. Пока жареный петух не клюнет… Необходимо проверять такие места в массовом порядке, и не только в историческом центре. Надо разобраться, кто и как предупреждает нарушителей о проверках. Нужна слаженная работа всех ведомств. И отрабатываться должно каждое заявление жителей, а не только когда достигнута «точка кипения», — замечает Филоненко.

Она подчеркивает, что бизнес в России всё-таки можно вести свободно, так что нет смысла ограничивать тематику заведений, если они ведут себя законно. Однако контролирующие службы, тот же Роспотребнадзор, должны следить за соблюдением всех требований к деятельности ночных клубов и баров, включая требования по звуку и по продаже спиртного.

«Нельзя сказать, что нам в городе нужно только 20 таких заведений или только 200. Важно, чтобы сотрудники внутренних дел выполняли свою работу. Разумеется, к тем барам, которые регулярно нарушают законодательство, пусть даже закон о тишине, нужно применять в рамках правового поля меры воздействия. В частности, выходить в суд и закрывать кабак, естественно», — подчеркнула Анна Филоненко.

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Дарья Драй ИА REGNUM Ночной клуб

Тотальный запрет буянить и гулять в центре Петербурга не решит проблему, согласен с ней депутат Заксобрания, «яблочник» Борис Вишневский, который в прошлом году активно боролся с менее интеллигентными заведениями на улице Рубинштейна. Он предлагает в каждом из домов, где расположены клубы и бары, заключать обязательный договор между владельцами и жильцами о правилах совместного общежития.

«Там должно быть прописано, что люди получат в обмен на то, что будут терпеть в своем доме, режим работы, правила работы, компенсации неудобств и так далее. Открытие баров нужно согласовывать с собственниками жилых помещений или даже с нанимателями. Пожалуйста, делайте бизнес, но чтобы нам не мешать», — сказал Вишневский.

Всё это касается только законных видов деятельности, которые просто мешают местным, подчеркивает он. Депутат отправлял запрос бывшему главе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Сергею Умнову относительно злачных мест на Рубинштейна. «Он ответил, что патрулирование там усилили, составили кучу протоколов, кучу владельцев привлекли к административной ответственности. Но ясно, что любые штрафы значительно меньше прибыли этих заведений», — замечает «яблочник».

Он тоже не сомневается, что какие-то недобросовестные сотрудники правоохранительных органов помогают «ночному Петербургу» продолжать беспроблемное существование вопреки закону. «Есть у меня любимая фраза любимого польского сатирика Станислава Ежи Леца. «Стыдно подозревать, когда вполне уверен», — процитировал депутат.

Дарья Драй ИА REGNUM Угол улицы Ломоносова и Думской

Дарья Драй ИА REGNUM Ночной клуб

…Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД России, полицией Центрального района Санкт-Петербурга принят ряд дополнительных мер по профилактике преступлений и правонарушений в районе Думской улицы совместно с заинтересованными ведомствами.