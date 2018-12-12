Врача скорой помощи избили на «барной» улице Петербурга

Санкт-Петербург, , 10:27 — REGNUM Пьяный парень избил врача скорой помощи, прибывшего на вызов на Думскую улицу Петербурга. Эта улица, на которой сконцентрированы многочисленные ночные заведения, давно стала источником недовольства законопослушных жителей города.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 12 декабря около шести часов утра 18-летний молодой человек с признаками алкогольного опьянения нанес телесные повреждения 25-летнему врачу скорой.

«Злоумышленник был задержан на месте происшествия сотрудниками патрульно-постовой службы полиции. По факту произошедшего полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в региональном ГУ МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа текущего года на слушаниях в городском Заксобрании глава комитета по законности, правопорядку и безопасности Леонид Богданов сообщил, что лично знает самые проблемные места Петербурга.

«Это Думская улица, жильцы домов на набережной испытывают большие проблемы. Здесь, мне кажется, надо идти по пути совместной деятельности с полицией. Причины возникновения шума разные. Со строительными работами можно со строительной инспекцией разбираться. Другое дело — криминальное и агрессивное поведение на фоне торговли наркотиками. Мы же не видим, что там происходит, только слышим», — сказал тогда Богданов.

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