Смольный хочет заставить полицию выезжать на жалобы о лишнем шуме

Санкт-Петербург, , 15:53 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга вновь пытаются «жонглировать» полномочиями по составлению административных протоколов за мелкие правонарушения, так как соответствующие городские законы все еще не исполняются. Ранее полномочия о фиксации таких нарушений перешли от МВД к чиновникам. Теперь Смольный пытается вернуть их обратно — по крайней мере, в отношении нарушителей городского закона о тишине, передает 30 августа корреспондент ИА REGNUM.

«Есть серьезная проблема городская — это шум. Идет большое количество жалоб от граждан, они исчисляются сотнями ежемесячно. Естественно, без реального участия полиции в профилактике таких правонарушений нам не обойтись. Используя опыт других регионов, мы сделали проект договора между МВД и Петербургом о передаче части полномочий», — заявил на слушаниях в городском Заксобрании глава смольнинского комитета по законности, правопорядку и безопасности Леонид Богданов.

На эти цели потребуется 3 млн 800 тыс. рублей из городской казны, чтобы оплатить полицейским бензин и бумагу для протоколов.

Депутат Андрей Васильев напомнил, что Заксобрание по просьбе Смольного даже придумало должности инспекторов, которые должны были заниматься административными протоколами. По словам Богданова, сейчас управление с этими инспекторами составляет в год около 50 тыс. протоколов, что больше, чем было у полиции в предыдущие годы.

Единоросс Александр Тетердинко предложил перевести часть инспекторов Смольного на ночную смену. Он заметил, что бытовой шум от чересчур активных соседей в темное время суток — это лишь верхушка айсберга.

«Очень много жалоб на строительные компании и различные увеселительные заведения. Мы понимаем, что есть проблема с заключением соглашения с нашим ГУ МВД, чтобы полиция выезжала по таким нарушениям. Поэтому эта (административная) статья практически не работает. Пока такого соглашения с МВД нет, нельзя ли хотя бы часть инспекторов перевести на ночной режим дежурства, чтобы они могли принимать вызовы и фиксировать случаи нарушения закона о тишине по стройплощадкам и ресторанам?» — поинтересовался Тетердинко.

Но Леонид Богданов настаивает, что во многих подобных случаях нарушители ведут себя агрессивно, и нужно содействие полиции, чиновники сами не справятся. Так, у них нет права зайти в чужое жилище. Он заявил, что лично знает «проблемные места» в Петербурге.

«Это Думская улица, жильцы домов на набережной испытывают большие проблемы. Здесь, мне кажется, надо идти по пути совместной деятельности с полицией. Причины возникновения шума разные. Со строительными работами можно со строительной инспекцией разбираться. Другое дело — криминальное и агрессивное поведение на фоне торговли наркотиками. Мы же не видим, что там происходит, только слышим», — отметил Богданов.

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