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Законопроекты о запрете «веселящего газа» внесены в Госдуму

Общество

Штраф составит до 150 тыс. рублей

Законопроекты о запрете «веселящего газа» внесены в Госдуму
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Баллончики с закисью азота

Москва, 4 октября 2018, 10:41 — REGNUM  Пакет законопроектов о запрете оборота и рекламы закиси азота («веселящего газа») для использования не в медицинских, промышленных или технических целях, внесла в Госдуму депутат Наталья Костенко («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 4 октября.

Вдыхание закиси азота в небольших количествах, по данным экспертного исследования ГБОУ ВПО ПГФА Минздрава России, приводит к состоянию эйфории, сопровождающегося беспричинным смехом и галлюцинациями. Нецелевое использование закиси азота человеком может привести к необратимым последствиям для его жизни и здоровья: нарушению ритма сердца, недостаточности кровообращения, угнетению дыхания, острой гипоксии и смерти.

Кроме того, поправками в КоАП предполагается штраф за рекламу «веселящего газа»: для граждан — до 2 тыс. рублей с конфискацией продукции, для юрлиц — до 150 тыс. рублей, также с конфискацией рекламируемой продукции и оборудования, используемого для ее изготовления.

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