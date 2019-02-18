Среди важных событий прошедшей недели можно отметить реакцию в Татарии на послание президента, завершение расследования четырёх эпизодов уголовного дела, возбуждённого в отношении бывшего главы правления банка-банкрота «Спурт» Евгении Даутовой, обвиняемой в злоупотреблении должностными полномочиями и фальсификации отчётной документации, направляемой в Центробанк РФ.

Татария

По итогам ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию, которое прошло 20 февраля, глава Татарии Рустам Минниханов дал поручения о подготовке дополнительных мер поддержки многодетных семей на уровне региона, поддержке школьных учителей в малых городах и сельской местности, которое глава государства назвал программой «Земский учитель». В Татарии преподавателям до 35 лет на улучшение условий проживания планируют выдать до 100 грантов, но работать они должны будут в сельской местности. Комментируя послание президента, депутаты Госдумы от Татарии отметили, что оно практичное и конкретное, а также обозначили главную внутреннюю проблему — «бедность, которую надо побороть, и экономический рост, которого мы должны достичь».

В деле Даутовой, которое потянуло на 108 томов, один потерпевший — госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», ущерб по четырём эпизодам, вину в которых экс-банкир признала, потянул на 2,8 млрд рублей. Сумма будет взыскиваться в рамках гражданского иска. В то же время по делу о личном банкротстве Даутовой, её долги перед ВЭБ уже превысили 3,7 млрд рублей. В рамках банкротного дела на прошлой неделе суд решил провести реструктуризацию задолженности, сделав попытку восстановить платежеспособность Даутовой. Ждать вердикта суда экс-банкир будет под домашним арестом.

Тема выборов не уходит из медиаповестки региона. Главным вопросом недели стало, возглавит ли Минниханов партсписок «Единой России», став его локомотивом на выборах в Госсовет РТ, которые пройдут осенью 2019 года. Официальные представители Казанского кремля заявили, что «на эту тему можно будет поговорить, когда будут официально объявлены выборы». Тем временем республиканские единороссы заявили о старте праймериз, который начинается с 25 февраля и продлится до 26 мая. Спикер Госсовета РТ, секретарь регионального отделения Фарид Мухаметшин заявил, что на региональной площадке открывается «новый политический сезон». Мухаметшин пока не принял решения об участии в предварительном голосовании, однако он не исключил своего участия в дискуссиях. Праймериз пройдёт как на избирательных участках, так и в интернете. Спикер Госсовета отметил, что праймериз придется проводить «в новых социально-политических условиях», в том числе на фоне недоверия избирателей к властям из-за пенсионной реформы, но тут же выразил уверенность в «активности избирателей».

Сфера экономики была насыщена событиями. Казань посетил первый заместитель премьер-министра — министр транспорта Узбекистана Ачилбай Раматов, на встрече с которым отмечалось, что, благодаря активной работе в 2017 году, объем товарооборота Татарии с Узбекистаном вырос на 80%, составив порядка 100 млн долларов США, и останавливаться на достигнутом стороны не планируют.

Во время визита в ОАЭ в рамках международной оборонной выставки IDEX-2019 в Абу-Даби у Рустама Минниханова состоялся ряд деловых встреч. К примеру, с гендиректором компании Tawazun Тареком Аль Хосани обсуждались дальнейшие шаги развития сотрудничества, в том числе в области судостроения и производства беспилотных устройств.

Эмиратская компания Tawazun с долей 36% вошла в совместное предприятие по производству люксового автобренда Aurus. Соглашение было подписано 18 февраля между Tawazun, ФГУП «НАМИ» и ПАО «Соллерс» на оборонной выставке IDEX-2019. На торжественной церемонии присутствовали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Зайед Аль Нахайян и глава Татарии Рустам Минниханов. Tawazun вложит в компанию в течение трёх лет 110 млн евро, средства направят на полномасштабное серийное производство автомобилей и развитие дистрибуции на международных рынках. Автомобиль Aurus уже получил прозвище «лимузин Путина».

Минниханов заявил, что в России «появился современный качественный автомобиль, отвечающий всем мировым требованиям», и теперь «его нужно продвигать на рынки». Серийное производство автомобилей Aurus с 2020 года планируется наладить и на территории ОЭЗ «Алабуга».

Делегация Татарии на прошлой неделе посетила и Германию. С руководителем Баварской государственной канцелярии Флорианом Херрманном была рассмотрена сфера образования, обсуждались перспективы взаимодействия в спорте, туризме, культурном обмене. В ходе беседы стороны договорились выйти на конкретный документ о сотрудничестве, работа над которым начнётся в ближайшее время.

Глава Татарии также обсудил ход реализации совместных проектов с представителями Linde Engineering, с которой на Петербургском экономическом форуме в июне 2017 года было подписано соглашение о новом этиленовом комплексе в «Нижнекамскнефтехим». В 2018 году было подписано кредитное соглашение на 800 млн евро между консорциумом банков во главе с «Дойче Банком» и ПАО «Нижнекамскнефтехим». Начать строительство нового производства планируется осенью 2019 года, работы будут идти в четыре этапа, в результате будут запущены два новых комплекса по выпуску 600 тыс. тонн этилена.

19 февраля в Дрездене Рустам Миннихинов подписал соглашение с премьер-министром Саксонии Михаэлем Кречмером, стороны договорились о межрегиональном сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. В тот же день состоялось подписание соглашения между правительством Татарии, Siemens и компанией «Татэнерго» по модернизации Заинской ГРЭС.

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев посетил Казань, где провёл совещание по вопросу наращивания сельхозпроизводства и развития экспортного потенциала субъектов Российской Федерации. На нём он почти в ультимативной форме поставил задачу удвоить экспорт продовольствия к 2024 году, напомнив, что Поволжье стоит на втором месте в России по производству продукции агрокомплекса.

«По нашим прогнозам, к 2024 году округ увеличит экспорт более чем в два раза: с нынешних 1,2 миллиарда до 2,8 миллиарда долларов. Доля ПФО в общем объеме планируемого российского экспорта также вырастет и составит более 6%», — отметил Патрушев, уточнив, что видит перспективность в развитии производства халяльной продукции в ряде регионов ПФО с целью дальнейшего расширения ее поставок на зарубежные рынки.

Рустам Минниханов, выступив с докладом, призвал соседние регионы к региональной кооперации, а полпредство «поддержать субъекты в этом вопросе и обеспечить координацию совместных усилий».

Два новых назначения произошли на неделе в Татарии — экс-заместитель министра внутренних дел по РТ Рафаиль Гильманов назначен секретарем совета безопасности Татарии, заняв кресло пустовавшее с ноября 2018 года, а Альбину Шавалееву освободили от должности начальника Управления записи актов гражданского состояния кабинета министров республики в связи с переходом на другую работу. На место Шавалеевой назначена Гульшат Нигматуллина, которая ранее руководила управлением культуры и развития языков народов региона в кабинете министров. Поговаривают, что отставка Шавалеевой связана с тем, что во время своего январского доклада она обнародовала не самые приглядные для республики цифры — о высокой смертности и падении рождаемости, а также сообщила, что в 2018 году 46% умерших мужчин не дожили до 65 лет — нового пенсионного возраста.

Вокруг стройки социально-ипотечного микрорайона Казани «Салават Купере» разворачивается скандал. Госжилфонд РТ — оператор программы социальной ипотеки поменял условия, перестав выдавать займы участникам программы, оставив, по словам участников, такую форму госпомощи только обладателям материнского капитала. Соципотечники в комментариях отметили, что договор давал «возможность в дальнейшем платить стоимость соципотеки по фиксированной цене, а не повышающейся ежемесячно на 200 рублей», но «теперь для тех, у кого нет маткапитала, займа больше не будет».

Новые условия выплат шокировали новосёлов: «И это называется соципотека? Да это грабеж!» На возникшую ситуацию участники программы пожаловались республиканским властям и в прокуратуру республики, ведь для тех, у кого материнского капитала нет, «цена метра будет постоянно расти, соответственно, последние платежи через 15−20 лет увеличатся у кого в два, а у кого и в три раза по сравнению с первыми». В обращении соципотечники просят Рустама Минниханова «взять под контроль вопрос, являющийся очень важным для поддержания спокойствия и стабильности среди граждан, участвующих в программе «Социальная ипотека», добавляя, что их «по каким-то невыясненным причинам лишили возможности заключить договоры займа, что является грубым нарушением наших прав, а именно изменением в одностороннем порядке условия договора», а сам график платежей «составлен таким образом, что лет через пять ежемесячная оплата невыкупленных метров будет равна зарплате работника бюджетной сферы».

На прошлой неделе штормовой ветер стал причиной блэкаута в Татарии — 18 февраля без света остались 37 населённых пунктов, где проживают 15,2 тыс. человек. Разгул стихии привёл к поваленным деревьям, дорожным авариям, а также падению вывесок.

В Вахитовский районный суд Казани ушло уголовное дело по обвинению в крупном мошенничестве экс-проректора Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ имени Туполева, бывший КАИ), профессора Виктора Г. Ему вменяется хищение 95 млн рублей, предоставленных из федерального бюджета на разработку инновационной технологии изготовления полимеров. Фигуранты громкого дела вину не признают. Следствие считает, что группа лиц через ООО «Нур-Тех», выбранное в качестве подрядчика на реконструкцию помещения для оборудования и «дальнейшее обеспечение работоспособности» оного, приобрела для этих целей китайский аналог, который позднее и был выдан за собственное изобретение. Судьбу фигурантов решит суд.

В деревне Кукморского района Татарии в конце прошедшей недели произошла трагедия — два ребёнка трёх и шести лет, оказавшись запертыми одни дома, погибли в пожаре. Бабушку, которая отлучилась во двор, спасли соседи — пенсионерка увидела пожар, попыталась войти в дом, но потеряла сознание. Детей спасти не смогли. Родители в этот день уехали в Кукмор, чтобы оформить документы в управлении соцзащиты.

«Потерять детей в пожаре — это огромная трагедия», — заявил Рустам Минниханов, и добавил, что «нужно внедрять систему электронных услуг, чтобы людям не нужно было ездить за десятки километров для подачи какого-либо документа», а также нужно информировать жителей о возможностях удаленного доступа, научить работе с этой системой.

Всего в Татарии с начала 2019 года в 570 пожарах погибли 39 человек — в 2,6 раза больше, чем за такой же период 2018 года.

После послания Путина

Татария не стала дожидаться официальных поручений, а уже начала реализацию тех задач, что прозвучали в послании Владимира Путина Федеральному собранию, озвученном в Гостином дворе 20 февраля 2019 года.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рустам Минниханов во время послания Путина Федеральному собранию

Глава Татарии Рустам Минниханов дал поручения о подготовке дополнительных мер поддержки многодетных семей на уровне региона, поддержке школьных учителей в малых городах и сельской местности, которое глава государства назвал программой «Земский учитель». В Татарии преподавателям до 35 лет на улучшение условий проживания планируют выдать до 100 грантов, но работать они должны будут в сельской местности. Об этом рассказала официальный представитель казанского кремля Лилия Галимова на брифинге.

Отвечая на вопрос о какой-либо конкретике по борьбе с бедностью на основе социального контракта, Галимова между тем не смогла назвать никаких данных, добавив, что пока их нет. Журналисты уточнили, готов ли регион «в одиночку тащить данный проект за свои деньги».

"Вопрос не стоит, тащить или не тащить. В любом случае мы работаем на то, чтобы эти люди получали поддержку. Мы в рейтинге, как бы деликатно сказать, по количеству бедных находимся на предпоследнем месте, хотя у наших соседей по округу данный показатель в два раза выше», — заявила она.

Напомним, Татария, где 7,7% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума, ещё с рядом регионов России участвует в пилотном проекте по борьбе с бедностью. В рамках послания Владимир Путин упомянул в качестве работающего механизма поддержки социальный контракт. Пилотные проекты по выявлению семей, живущих за чертой бедности, Министерство труда и социальной защиты РФ будет реализовывать, помимо Татарии, в семи регионах: это Кабардино-Балкария, где, по данным Росстата, 24,1% населения имеют доходы ниже прожиточного минимума, Томская область (17,5%), Новгородская (14,8%), Приморский край (14,7%), Ивановская область (14,3%), Нижегородская область (9,9%), Липецкая область (9%).

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Прокомментировали послание главы государства и депутаты Госдумы, представляющие республику.

«Очень практичное, конкретное и цельное послание! Когда президент начал, сразу сказал, что послание посвящено нашим внутренним проблемам. А наша главная внутренняя проблема — это бедность, которую надо побороть, и экономический рост, которого мы должны достичь. Задачи очень непростые, но это можно все решить», — цитирует Айрата Фаррахова издание «Реальное время».

Василий Максимов. Бедный ужин. 1879

Его коллега Айрат Хайруллин добавил, что «большая часть послания была продиктована внутренней повесткой дня нашей страны», а его «очень заинтересовали подходы по устранению бедности»:

"Мы с вами знаем, что основная бедность сосредоточена в сельской местности, и я, как зампред комитета по аграрной политике, ежедневно занимаюсь этими вопросами, и для меня это очень важно. Я был очень доволен такой постановкой вопроса президентом в адрес правительства. Это вселяет надежду на то, что мы все-таки будем поднимать уровень доходности нашего сельского хозяйства, для этого существуют мировая практика и меры поддержки, что и как делать, и я надеюсь, что мы будем двигаться в этом направлении».

Выборы в Госсовет: пойдёт ли Минниханов в «локомотивы»?

8 сентября 2019 года в Татарии будут выбирать Госсовет — 100 человек, из которых 50 по партийным спискам, а оставшиеся — по одномандатным округам. И хотя официальный старт кампании ещё не дан, неофициально она началась, и тема выборов прочно закрепилась в медиаповестке региона.

Главный вопрос недели, который волновал общественность: «Кто станет «локомотивом» списка единороссов: Рустам Минниханов или Фарид Мухаметшин?» Ответа на данный вопрос так и нет, также не до конца ясно, будет ли Мухаметшин принимать участие в выборной кампании, или у Госсовета будет новый спикер. Высока вероятность, что в этом кресле будет рокировка.

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Издание «Бизнес-онлайн» пишет, что в 2014 году на депутатских выборах «Рустам Нургалиевич, несмотря на некоторые колебания, все-таки выступил в роли «паровоза».

"На эту тему можно будет поговорить, когда будут официально объявлены выборы. Пока мы данный вопрос не комментируем, ничего не делаем. Какие планы лично у президента — это может сказать только лично президент. Поднимать тему выборов в парламент лично мы до момента их официального объявления не будем. По этому поводу пока говорить нечего», — заявила официальный представитель казанского кремля Лилия Галимова на брифинге, прошедшем на прошлой неделе.

Не приоткрыл завесу интриги и Фарид Мухаметшин, который является секретарём регионального отделения партии «Единая Россия».

Он пока не принял решения об участии в предварительном голосовании, однако не исключил своего участия в дискуссиях: «Пока я ещё не решил буду участвовать или нет на праймериз, но наверняка на какой-то одной, другой площадке, придётся принять участие в дискуссии по заявленной повестке, теме. В стороне от этого дела, как секретарь партийной организации, остаться я не смогу, и не желаю».

21 февраля в Казани прошло первое заседание оргкомитета по проведению предварительного голосования на выборах в Государственный совет.

«Сегодня, я, думаю, вы уже знаете, что состоялось заседание генерального совета партии «Единая Россия» в Москве, на котором был дан старт предстоящей избирательной кампании. На нашей региональной площадке мы также открываем новый политический сезон», — заявил Мухаметшин на заседании.

Tatarstan.er.ru Фарид Мухаметшин

Выдвижение кандидатов на участие в предварительном голосовании начинается 25 февраля, а с 20 по 24 мая планируется проведение электронного предварительного голосования.

«Электронное голосование дает возможность участия тем, кто не сможет прийти в воскресенье, 26 мая. Мы в Татарстане рассчитываем не только на молодежь. Республика информационно развита, поэтому возможность участвовать есть и у пожилых людей. Самое главное, необходимо зарегистрироваться заранее на федеральном портале госуслуг. Это не просто электронный опрос, а персонифицированное участие», — уточнила член оргкомитета Лилия Маврина.

Фарид Мухаметшин отметил, что для участников праймериз — «это политический тренинг» в условиях полной аналогии реальных выборов, добавив, что праймериз придется проводить «в новых социально-политических условиях», в том числе на фоне недоверия избирателей к властям из-за пенсионной реформы, но тут же выразил уверенность в «активности избирателей». К слову, в праймериз смогут участвовать также беспартийные, но только не участники других партий.

Эксперты считают, что голосование в интернете — это своего рода подстраховка и возможность отрегулировать явку.

«Если назойливо сгонять людей, праймериз могут дать обратный эффект. Но сейчас они могут отрегулировать явку и подстраховаться за счет голосования в интернете». Эксперт напомнил, что праймериз нужны партийцам, чтобы «лишний раз напомнить о себе и расширить электорат», — цитирует профессора Казанского национального исследовательского технологического университета, политолога Сергея Сергеева издание «Коммерсантъ».

Сергеев добавил, что не исключает отказа части кандидатов от выдвижения от этой партии и связывает это с падением рейтинга «Единой России». Он уточнил, что близкие к властям кандидаты могут пойти на выборы в качестве самовыдвиженцев.

Напомним, в выборах 2014 года единороссы получили более 84%, номер 1 списка — Рустам Минниханов от депутатского мандата отказался. Принимал участие в качестве «номера один» Минниханов и в выборах в Госдуму в 2016 году.

Акценты экономики

Сфера экономики была насыщена событиями. Казань посетил первый заместитель премьер-министра — министр транспорта Узбекистана Ачилбай Раматов, на встрече с которым отмечалось, что благодаря активной работе в 2017 году объем товарооборота Татарии с Узбекистаном вырос на 80%, составив порядка 100 млн долларов США, но останавливаться на достигнутом стороны не планируют.

В 2018 году товарооборот вырос еще на 57% — до 146 млн долл. США.

«Это хорошие темпы роста. Но не стоит останавливаться на достигнутом. Важен взаимный обмен делегациями, изучение возможностей друг друга. Следует работать над увеличением объемов и номенклатуры взаимных поставок товаров и услуг», — сказал Рустам Минниханов и напомнил, что у региона с Узбекистаном соглашение о сотрудничестве подписано ещё в 1993 году и сегодня ведется работа по подготовке нового документа.

Посетил Казань также и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. В столице Татарии он провёл совещание по вопросу наращивания сельхозпроизводства и развития экспортного потенциала субъектов Российской Федерации. На нём он почти в ультимативной форме поставил задачу удвоить экспорт продовольствия к 2024 году и напомнил, что Поволжье стоит на втором месте в России по производству продукции агрокомплекса.

«По нашим прогнозам, к 2024 году округ увеличит экспорт более чем в два раза: с нынешних 1,2 миллиарда до 2,8 миллиарда долларов. Доля ПФО в общем объеме планируемого российского экспорта также вырастет и составит более 6%», — отметил Патрушев.

Михаил Фролов. president.tatarstan.ru Дмитрий Патрушев и Рустам Минниханов

Напомним, из округа на сегодня в основном поставляют за границу масложировую продукцию и зерно. Для достижения поставленных целей регионам Поволжья необходимо значительно увеличить сельхозпроизводство по этим и другим направлениям. Сбор зерновых к 2024 году должен вырасти в 1,5 раза — до 31,8 млн тонн, масличных — на 40% (до 7,3 млн тонн), а производство скота и птицы — на 10% до 3,4 млн тонн, молока — до 10,2 млн тонн против 9,5 млн тонн в 2018 году.

Дмитрий Патрушев отметил перспективность развития производства халяльной продукции в ряде регионов округа с целью дальнейшего расширения ее поставок на зарубежные рынки и призвал участников совещания, в частности глав региональных управлений агрокомплекса, усилить работу в этом направлении и конструктивно подходить к выполнению обозначенных задач.

Рустам Минниханов, выступив с докладом, пригласил соседние регионы к региональной кооперации, а полпредство попросил «поддержать субъекты в этом вопросе и обеспечить координацию совместных усилий».

Он также предложил сделать ежегодную выставку халяльной продукции «Халяль экспо», проходящую в рамках саммита «Россия — исламская мир. Kazasummit», федеральной площадкой.

«Это около 60 стран исламского мира, и это прекрасная возможность рассказать о нашей продукции, пригласить партнеров. Учитывая высокий потенциал отечественного производителя в части халяльного производства, эту площадку можно сделать федеральной», — обратился Минниханов с предложением к министру, добавив, что «хотелось бы, чтобы был представитель Министерства сельского хозяйства России, чтобы курировал эти вопросы».

Помимо приёма гостей, делегация Татарии сама активно работала на выездах на прошедшей неделе.

Во время визита в ОАЭ у Рустама Минниханова состоялся ряд деловых встреч в рамках международной оборонной выставки IDEX-2019 в Абу-Даби. С гендиректором компании Tawazun Тареком Аль Хосани обсуждались дальнейшие шаги развития сотрудничества, в том числе в области судостроения и производства беспилотных устройств.

Напомним, компания Tawazun, существующая с 2007 года, специализируется на оборонном производстве (беспилотные аппараты, многофункциональные транспортные средства и вооружение).

И именно Tawazun с долей 36% вошла в совместное предприятие по производству люксового автобренда Aurus. Соглашение было подписано 18 февраля между Tawazun, ФГУП «НАМИ» и ПАО «Соллерс» на Международной оборонной выставке IDEX-2019. На торжественной церемонии присутствовали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Зайед Аль Нахайян и глава Татарии Рустам Минниханов. Tawazun вложит в компанию в течение трёх лет 110 млн евро, средства направят на организацию полномасштабного серийного производства автомобилей и развитие дистрибуции на международных рынках. Автомобиль Aurus уже получил прозвище «лимузин Путина». Серийное производство автомобилей Aurus с 2020 года планируется наладить и на территории ОЭЗ «Алабуга».

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«У нас появился современный качественный автомобиль, отвечающий всем мировым требованиям. Теперь его нужно продвигать на рынки. Сегодня состоялась прекрасная презентация. Я считаю, что это большой успех нашей страны. Россия — автомобильная страна. Подтверждение тому — успехи команды «КАМАЗ-Мастер», — сказал Рустам Минниханов в комментариях СМИ, добавив, что в республике «для выпуска автомобилей Aurus имеется как специализированная производственная площадка, так и поставщики комплектующих»: «При производстве легковых автомобилей нужна штамповка, покраска, необходимые компетенции и комплектующие. На татарстанской площадке всё это имеется. Мы в свою очередь будем оказывать поддержку данному проекту».

Также делегация Татарии посетила с рабочим визитом Германию. 19 февраля в Дрездене Рустам Минниханов подписал соглашение с премьер-министром Саксонии Михаэлем Кречмером, стороны договорились о межрегиональном сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

«В последние годы взаимный товарооборот между Германией и Татарстаном достигает $2 млрд. Мы сохранили хорошие отношения с немецкими компаниями. У нас намечается ряд крупных проектов. Я уверен, что потенциал Саксонии и Республики Татарстан очень большой, мы сможем активно его реализовать, — заявил глава Татарии. — Одна из ключевых задач властных структур — создать хороший климат для развития бизнеса. Экономические отношения в дальнейшем позитивно сказываются на решении наших политических вопросов».

Позднее, общаясь с журналистами, Рустам Минниханов отметил, что в дальнейшем планируется определить рабочие группы и разработать «дорожную карту» по реализации подписанного соглашения, что позволит говорить нам о конкретных проектах и сроках их реализации.

President.tatarstan.ru Визит в Федеративную Республику Германия

В тот же день состоялось подписание соглашения между правительством Татарии, Siemens и компанией «Татэнерго» по модернизации Заинской ГРЭС.

Напомним, в октябре 2018 года на встрече генерального директора «Татэнерго» Раузила Хазиева с главой представительства Mitsubishi Hitachi Power Systems в Москве Даити Накадзима прозвучало, что энергетики возлагают надежды на включение проекта по модернизации Заинской ГРЭС на готовящуюся в правительстве РФ программу модернизации (ДПМ-2). Тогда же прозвучало, что при модернизации необходимо строительство блоков мощностью 500−750 МВт с высоким уровнем КПД.

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На встрече делегации Татарии с руководителем Баварской государственной канцелярии Флорианом Херрманном была рассмотрена сфера образования, обсуждались перспективы взаимодействия в спорте, туризме, культурном обмене. В ходе беседы стороны договорились выйти на конкретный документ о сотрудничестве, работа над которым начнётся в ближайшее время.

«Я уверен, что Татарстан и Бавария, два крупных региона, востребованы друг в друге», — сказал Рустам Минниханов.

Глава Татарии также обсудил ход реализации совместных проектов с представителями Linde Engineering, с которой на Петербургском экономическом форуме в июне 2017 года было подписано соглашение о проектировании Linde проекта строительства нового этиленового комплекса в «Нижнекамскнефтехим». В 2018 году было подписано кредитное соглашение на 800 млн евро между консорциумом банков во главе с «Дойче Банком» и ПАО «Нижнекамскнефтехим». Начать строительство нового производства планируется осенью 2019 года, работы будут идти в четыре этапа, в результате будут запущены два новых комплекса по выпуску 600 тыс. тонн этилена.

Дело Даутовой

В 2017 году банк «Спурт» стал шестым банком Татарии, «лопнувшим» за последние годы. Среди причин сначала отзыва лицензии, а потом и банкротства было финансирование компаний, что аффилированы с теперь уже бывшей главой правления Евгенией Даутовой. На начало 2019 года долги самого банка перед 2,4 тыс. кредиторов составили более 12,192 млрд рублей. Евгения Даутова как физлицо на сегодня находится на первом этапе банкротной процедуры — реструктуризации долгов, который продлится до 15 августа 2019 года. Инициировал иск ВЭБ, по кредитам которого, выданным подконтрольным Даутовой организациям, она выступала поручителем. Сумма долга перед госкорпорацией составила 3,7 млрд рублей.

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Константин Маковский. Крах банка. 1881

Бывший банкир на сегодня находится под домашним арестом как фигурант уголовного дела, возбуждённого по её деятельности. Всего в уголовном деле 108 томов, по четырём эпизодам расследование завершили. Потерпевшим в деле выступает Агентство по страхованию вкладов.

«Ущерб по четырем эпизодам оценен в 2 млрд 852,5 млн рублей, на эту сумму и заявлен гражданский иск. Причем, по данным Следкома по РТ, сейчас его полностью покрывает размер арестованного по делу имущества», — пишет издание «Реальное время».

Примечательно, по этим эпизодам 62-летняя Даутова вину признала. Ей вменяются ст. 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации») и ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Следствие считает, что в 2012—2017 гг. возглавляемый обвиняемой банк кредитовал связанные с нею АО «КЗСК» и АО «КЗСК-Силикон». Для сокрытия данных фактов деньги переводились через подконтрольные Даутовой компании, а до конечного получателя они доходили по цепочке. Это привело к образованию невозвратного долга свыше 2,49 млрд рублей.

Следствие также установило, что банкир от лица «Спурта» «заключила договоры цессии о приобретении прав требований к «техническим» компаниям АКБ «Спурт» по заведомо невозвратным кредитам на сумму более 400 млн рублей», а также она «предоставляла в Банк России фальсифицированную отчетность с целью скрыть от регулятора основания для обязательного отзыва лицензии на осуществление банковских операций».

За время расследования следователи опросили свыше 100 свидетелей, наложили аресты на акции, недвижимое имущество, которое в полном объеме покрывает причинённый ущерб. На стадии предварительного следствия были приняты меры к возмещению ущерба на сумму более 200 млн рублей.

Отставки и назначения

Долгожданное назначение в кресло секретаря Совбеза Татарии, которое пустовало с ноября 2018 года после назначения Айрата Шафигуллина на должность руководителя УФАС по РТ, состоялось, и интрига разрешилась. На эту должность назначен бывший заместитель министра внутренних дел по РТ Рафаиль Гильманов. Соответствующий указ подписал глава Татарии Рустам Минниханов.

Место Гильманова в МВД прочат главе УМВД по Казани Алексею Соколову. На своём прежнем месте службы Рафаиль Гильманов курировал экономический и налоговый блок, с 2011 года к его обязанностям добавили полномочия начальника полиции, то есть контроль за работой антикоррупционных полицейских, уголовного розыска, управления по контролю за оборотом наркотиков, органов дознания и еще ряда подразделений.

Иван Шилов ИА REGNUM Перестановка фигур

Неожиданной стала отставка Альбины Шавалеевой, которую освободили от должности начальника Управления записи актов гражданского состояния кабинета министров республики, которую она занимала с 2014 года. Официально в связи с переходом на другую работу, неофициально поговаривают, что ей в минус пошло январское итоговое выступление, в котором она обнародовала не самые приглядные для республики цифры — о высокой смертности и падении рождаемости, а также сообщила, что в 2018 году 46% умерших мужчин не дожили до 65 лет — нового пенсионного возраста.

«По данным ЗАГС, в 2018 году в Татарстане первый раз за три года был зафиксирован рост смертности на уровне 1,7%. Зарегистрировано 44 772 акта о смерти. 46% умерших мужчин не дожили до 65 лет — нового возраста выхода на пенсию. Из умерших женщин таких — 18%. При этом в Татарстане отмечается превышение рождаемости над смертностью (но на 3,7% ниже уровня 2017 года). Браков заключено на 7,8% меньше, чем годом ранее», — цитирует цифры из доклада издание Ideal.Реалии.

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На место Шавалеевой назначена 50-летняя Гульшат Нигматуллина, которая ранее руководила управлением культуры и развития языков народов региона в кабинете министров. По образованию Нигматуллина музыковед, также в 2008—2009 году она работала заместителем министра культуры республики.

Социальная ипотека теряет «социальность»?

Вокруг социально-ипотечного микрорайона Казани «Салават Купере», где идёт строительство, разворачивается скандал. Госжилфонд РТ — оператор программы социальной ипотеки поменял условия, перестав выдавать займы участникам программы, оставив, по словам участников, такую форму госпомощи только обладателям материнского капитала.

Напомним, в октябре 2018 года Рустам Минниханов отправил в отставку исполнительного директора «Госжилфонда» Талгата Абдуллина, его место занял Марат Зарипов, ранее возглавлявший госкомитет республики по тарифам.

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Госжилфонд РТ был создан ещё в 1995 году по указу главы Татарии, которым тогда был Минтимер Шаймиев, — сначала для реализации программы расселения аварийного фонда, а потом развития рынка соципотеки. Он выдавал займы соципотечникам на выкуп жилья. Схема, отработанная с 2012 года, выглядела так: фонд выкупал квартиры, а после этого уже ипотечники возвращали средства фонду под 7% годовых равными долями в течение 15—25 лет.

О том, что условия меняются и теперь на займы можно не рассчитывать, соципотечники из многострадального дома №11−5, который с грехом пополам после передачи новому застройщику ввели в строй в феврале 2019 года вместо обещанного 2015 года, узнали из объявления на двери, когда пришли оформлять документы.

« С 13.02.2019 г. оформление договоров займа осуществляется только с целью вложения материнского (семейного) капитала (наличие Сертификата при обращении обязательно). Для остальных граждан выдача займов ГЖФ приостановлена (договоры займа не заключаются)», — такое объявление они увидели на двери и были шокированы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Долгожданная квартира

Как пишет газета «Вечерняя Казань», из графиков платежей, полученных после отказа в заключении договора займа, соципотечники выяснили, что «цена одного квадратного метра будет расти для них каждый месяц».

"Например, при сроке соципотеки в 25,5 года стоимость «квадрата» взлетит с нынешних 34 198 рублей до 201 577,6 рубля, а последний платеж за жилплощадь в 73 кв. м составит 48 172,7 рубля, тогда как первый — 8538,09 рубля», — уточнило издание.

Резеда Ахмадуллина, получившая в доме 11−5 однокомнатную квартиру, рассказала газете, что при её зарплате и на фоне такого удорожания стоимости она вряд ли долго сможет уплачивать ипотеку.

«В предварительных протоколах у нас стояла цена 33 тысячи рублей за квадратный метр, потом нас вынудили согласиться на 34 тысячи, а теперь и вовсе оказалось, что цена метра при расчетах с ГЖФ будет расти каждый месяц: в феврале — 34,2 тысячи, в марте — 34,4, в апреле — 34,6… Мы считаем, что это просто беспредел. При зарплате в 11 280 рублей я вряд ли долго смогу выплачивать ипотеку», — говорит Ахмадуллина.

Новые условия выплат шокировали новосёлов: «И это называется соципотека? Да это грабеж!»

Алина Хазиева рассказала, что её семье с двумя детьми удалось выкупить лишь 11 из 84,8 «квадратов», и материнского капитала у них нет, так как второй ребёнок родился ещё до начала работы программы маткапитала.

«Наша семья выкупила всего 11 из 84,8 кв. м жилплощади, остались должны еще огромную сумму. Очень надеялись на этот заем, но, увы. Мало того, что теперь придется платить сумасшедшие деньги фонду, я еще не могу продать свою комнату в общежитии, потому что опека требует оформления именно договора займа», — добавила она.

В схожую ситуацию попали еще как минимум полтора десятка семей, которые пожаловались республиканским властям и в прокуратуру республики, ведь для тех, у кого материнского капитал нет, «цена метра будет постоянно расти, соответственно, последние платежи через 15—20 лет увеличатся у кого в два, а у кого и в три раза по сравнению с первыми».

"Просим вас взять под контроль вопрос, являющийся очень важным для поддержания спокойствия и стабильности среди граждан, участвующих в программе «Социальная ипотека». Нас, участников программы, по каким-то невыясненным причинам лишили возможности заключить договоры займа, что является грубым нарушением наших прав, а именно изменением в одностороннем порядке условия договора… График платежей, который нам выдали в день оформления протокола, составлен таким образом, что лет через пять ежемесячная оплата невыкупленных метров будет равна зарплате работника бюджетной сферы», — говорится в обращении к Рустаму Минниханову.

Напомним, на начало февраля 2019 года в республике введено в эксплуатацию 261,9 тыс. кв. м жилья — 9,8% от плана. По программе социальной ипотеки на 2019 год запланирован ввод в эксплуатацию 165 домов на 7 тысяч 838 квартир общей площадью 438,3 тыс. кв. м. По состоянию на 8 февраля 2019 года в органы статистики отчитались по 24 домам — на 1 тыс. 15 квартир площадью 60,1 тыс. кв. м.

Блэкаут: 37 населённых пунктов остались без света

Вечером 18 февраля разыгравшаяся стихия стала причиной массового блэкаута в Татарии. Без электричества остались 37 населенных пунктов, где проживают 15,2 тыс. жителей. Блэкаут случился в 5,1 тыс. домов и 32 социально значимых объектах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Бугульминского, Буинского, Дрожжановского, Зеленодольского, Лаишевского, Менделеевского, Нижнекамского и Ютазинского районов. Но уже к 10:08 (по местному времени) 19 февраля аварийные бригады восстановили электроснабжение во всех районах, а движение автобусов и грузовых автомобилей по федеральным автодорогам М5 «Урал», М7 «Волга», Р239 Казань — Оренбург и Р241 Казань — Ульяновск, закрытое на время непогоды, было открыто к 6:00 19 февраля.

Герард Дау. Старуха со свечой (фрагмент). 1661

«В Татарстане сегодня ночью впервые в этом году произошли крупные разрушения по вине плохой погоды. Порывы штормового ветра повалили несколько деревьев в Казани, сорвали с четвертого этажа ТЦ XL вывеску, которая рухнула у ресторана быстрого питания Burger King, и 11 районов Татарстана оставили без света. Всего за пять дней из-за плохой погоды жертвами ДТП стали семь человек, а на заметенной трассе в Буинском районе вчера едва не замерз насмерть автостопщик», — писало 19 февраля издание «Бизнес-онлайн».

Нанотехнологии и уголовное дело

Вахитовский районный суд Казани в ближайшее время начнёт рассматривать скандальное дело, фигурантами которого являются 59-летний профессор, бывший проректор Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ имени Туполева, бывший КАИ) Виктор Г., топ-менеджмент ООО «Нур-Тех». Уголовное дело связано с хищением 95 млн рублей, выделенных по программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технического комплекса России на 2007−2013 годы».

По государственному контракту, заключённому в мае 2011 года между КНИТУ и Минобром России, университет должен был выполнить опытно-технологическую работу, направленную на разработку технологии экструдирования и создания опытно-промышленного производства полимерных профильно-погонажных изделий с использованием органических наполнителей и наноструктурных добавок. Сумма контракта как раз и составляла 95 млн рублей.

Работы должны были выполнить в течение трех лет. В июле 2011 года КНИТУ привлёк к исполнению контракта некое ООО «Нур-Тех», которое как подрядчик должно было выполнить реконструкцию помещения для установки оборудования и обеспечить дальнейшую работоспособность последнего. Примечательно: после подписания соглашения о подряде в учебное заведение было трудоустроено 22 сотрудника ООО, которые получали там зарплату. А вместо того, чтобы разрабатывать оборудование, подрядчик купил у сторонней организации китайский аналог. После чего сотрудники ООО разработали и передали заказчику конструкторскую и технологическую документацию, подтверждающую «уникальность разработанного и произведенного оборудования».

Следователи считают, что соучастники в результате афёры похитили 95 млн рублей бюджетных средств, из которых 54 млн рублей были перечислены в качестве оплаты работ по контракту, а более 13 млн рублей и 28 млн рублей — это зарплаты работникам «и остальным сотрудникам КНИТУ-КАИ, задействованным в «выполнении» работ по контракту».

(сс) sajinka2 Правосудие

37-летний руководитель ООО «НПЦ «Нур-Тех» обвиняется также в том, что «осуществил незаконное отчуждение имущества и денежных средств предприятия на общую сумму свыше 34 млн рублей в пользу аффилированных фирм», чем причинил ущерб предприятию и второму соучредителю.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Известно, что профессор, фигурирующий в деле, работает в КНИТУ с 1999 года, начав с должности доцента кафедры теоретических основ теплотехники, является автором более 150 научных и учебно-методических работ и свыше 30 патентов.

Трагедия: дети погибли в пожаре

22 февраля на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в частном доме в деревне Новый Сардек Кукморского района. В пожаре погибли мальчики трёх и шести лет. По сведениям Управления МЧС по РТ, родители уехали в Кукмор, а за детьми присматривала бабушка, которая вышла во двор.

«Увидев дым, она попыталась войти в дом, однако, надышавшись дымом, потеряла сознание. Её успели спасти соседи, но в дом зайти тоже не смогли», — отметили в ведомстве и обратились к жителям региона с просьбой не оставлять детей без присмотра.

На совещании 23 февраля Рустам Минниханов отметил, что родители погибших детей оставили их с бабушкой, чтобы съездить в райцентр в Управление соцзащиты.

«Потерять детей в пожаре — это огромная трагедия», — подчеркнул он и добавил, что «нужно внедрять систему электронных услуг, чтобы людям не нужно было ездить за десятки километров для подачи какого-либо документа», а также информировать жителей о возможностях удаленного доступа, научить работе с этой системой.

Цитата из к/ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар в частном доме

Министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона, начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин на совещании рассказал, что с начала 2019 года выросло число погибших при пожарах — в 570 пожарах погибли 39 человек, что в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Хабибуллин отметил, что рост числа летальных случаев на пожарах допущен в 16 муниципальных образованиях. Наибольшее количество отмечается в Казани, Пестречинском и Аксубаевском районах.

«Основные причины пожаров, приведших к гибели людей — это неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации электрооборудования и газового оборудования, а также неправильное устройство отопительных печей и дымоходов», — резюмировал министр, предложив увеличить число профилактических групп, включив в их состав сотрудников полиции, работников органов местного самоуправления и работников соцзащиты.