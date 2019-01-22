Каждый шестой ребёнок рождён в неполной семье: итоги 2018 года в Татарии

Казань, , 05:33 — REGNUM За 2018 год в Татарии было зарегистрировано на 3,7% меньше рождений, чем в 2017 году — 46 793 акта. При этом относительно итогов антирекордного 1999 года, когда в республике был минимальный порог рождаемости, показатель выше на 32%, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на доклад Управления ЗАГС кабинета министров РТ.

Из общего числа новорожденных на мальчиков пришлось 51,2% — 23 960, на девочек — 48,8% (22 833). Двойни за январь-декабрь 2018 года родились в 556 семьях, тройни — в 11. Самыми популярными именами для девочек стали София, Ясмина, Амина, Алиса, Арина, а для мальчиков — Тимур, Амир, Артём, Карим и Матвей.

В столице республики рождаемость снизилась на 4%, а в Набережных Челнах — на 1,5%. По районам спад относительно 2017 года составил 4,3%. Спад рождаемости происходит на фоне роста регистраций смерти — на 1,7%. В Казани показатель вырос на 1%, в Набережных Челнах — на 1,8%, по районам — на 2,1%. 50,7% умерших в 2018 году — это мужчины (22 696). При этом 33,2% из них не дожили до 60 лет. Среди женщин — этот показатель равен 12,5%.

«По итогам 2018 года в среднем в республике на 1000 человек населения пришлось 12 актов о рождении (12,5 — за 2017 год). В то же время, в г. Казани количество актов о рождении на 1000 человек населения составило 16,9; в г. Набережные Челны — 13,6; в районах республики — 8,7 актов. Среди районов республики наивысшие показатели отмечены в: Альметьевском — 12,3; Нижнекамском — 11,2; Елабужском, Ютазинском — 10,2 акта», — отмечается в докладе.

Хуже всего дела обстоят в Рыбно-Слободском районе, где на 1 тыс. человек было 3,4 акта рождений, Апастовском — 3,5, Кайбицком — 4, Камско-Устьинском — 4,7, Пестречинском — 5,3 акта.

Также в регионе пятый год подряд снижается число рождения первенцев: в 2014 году их было 25 539, в 2015 — 24 832, в 2016 году — 22 511, в 2017 году — 19 543, а в 2018 году — 18 357.

В ведомстве отмечают, что «это симптом действия демографической волны 1992−1999 годов, когда произошло резкое снижение рождаемости».

"В настоящее время, рожденные в тот период дети, сами становятся родителями, поэтому велика вероятность сохранения тенденции к снижению рождаемости в предстоящие годы», — уточняется в докладе.

Среди заметных тенденций, отмечаемых ведомством, — каждый шестой ребёнок родился в неполной семье. В 2018 году таких детей было 7216, а в 2017 году — 7891.

В 2018 году также снизилось число усыновляемых (удочеряемых) детей — на 15% относительно 2017 года, до 303 случаев. При этом в Казани показатель упал на 27%, в Набережных Челнах — на 36%. За 2018 год не было ни одного случая усыновления иностранцами, в 2017 году было два подобных усыновления.

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