Транспортировку детей-инвалидов в центр Илизарова в Кургане и обратно можно назвать маленьким гражданским подвигом их родителей и родственников, а также задачей, которую можно решить несколькими способами, и каждый из них — не из лёгких.

Иван Шилов ИА REGNUM

Акцентируем внимание на случаях, или как в прессе их принято называть «скандалах», которые произошли в течение календарного года. Один инцидент — с подростком из Приморского края, другой — с семилетними братьями из Хабаровского края, где красной нитью проходят Фонд социального страхования и авиакомпания «ЮТэйр».

Ситуацию замяли и выводы не сделали

Для справки сообщу общеизвестное. В Курганской области есть уникальный травматологический центр, где помогают справиться с тяжёлыми ортопедическими недугами. Крупнейший федеральный научный бренд с мировой известностью принимает в год по 10 тысяч пациентов. Здесь оперируют профессора с международной квалификацией. Сюда едут взрослые и дети со всей России и из зарубежья. Попасть на операцию по бесплатной квоте с больным ребёнком — шанс, удача, за которую хватаются, как за спасительную соломинку. Но до Кургана надо ещё добраться и выбраться оттуда после операции.

(сс) Почта России Портрет Г. А. Илизаров а на конверте

«Настоящий ад» — именно так назвал дорогу с сыном, страдающим миопатией Дюшена, житель приморского города Белый Камень, которого вместе с ребёнком не пустили 13 мая 2018 года на борт самолёта авиакомпании «ЮТэйр» в Кургане.

История мучительной дороги до Кургана и обратно жителей Белого Камня стала широко известна в стране благодаря руководителю приморского общества инвалидов-спинальников «Ковчег» Артёму Моисеенко.

По его информации, 16-летнему Андрею П. сделали в курганском Центре Илизарова операцию на ногах. Когда врач позволил подростку вернуться обратно домой, отец Андрея наотрез отказался везти сына на поезде. Пять суток по железной дороге он с сыном-колясочником уже преодолел с невероятными трудностями до Кургана.

«Добирались из Владивостока на поезде с пересадкой в Новосибирске. Ждали другой поезд семь часов. Комнату для маломобильных граждан нам, к сожалению, не предоставили. Эти часы ожидания были очень тяжёлые, настоящий ад. Ехать на такое далекое расстояние с сыном на коляске — это просто издевательство над людьми», — пояснил отец Андрея.

Наталья Поконечная ИА Красная Весна Вокзал. Город Курган.

В поезде разместить сына, вести в туалет после операции было невозможно: труды воистину золотых хирургов пойдут прахом. После настойчивых просьб Фонд социального страхования Приморского края забронировал отцу и сыну два авиабилета из Кургана до Москвы.

«С сыном прибыли на посадку в аэропорт Кургана 13 мая. На регистрации на рейс до Москвы мне сказали, что ваш сын Андрей в их записях не указан как инвалид первой группы. К тому же он колясочник. Ну и у него гипс на ногах, тогда ему потребуется два места, так как ноги в коленях не сгибаются. Нас не пустили на этот рейс», — рассказывает свою горестную историю отец подростка-инвалида.

Три дня они пережили в квартире курганских знакомых. И вылетели домой той же авиакомпанией «ЮТэйр» лишь 16 мая.

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В авиакомпании «ЮТэйр» тогда пояснили, что подростка-инвалида не пустили на борт, так как его ноги были не просто в гипсе от ступней до бедер, но и держать во время перелета их нужно было практически под прямым углом. Расстояние между стандартными рядами кресел в салоне эконом-класса не позволяло ехать в такой позе. Причём авиакомпанию якобы никто заранее не предупредил об «особенном» пассажире.

По уверениям ФСС по Приморью, специалисты фонда обзвонили десятки, если не сотни номеров, написали множество писем, чтобы билеты юному инвалиду были куплены, и 16 мая пассажиры отправлены самолетом в Москву. Хотя, согласно инструкциям, могли бы этого не делать, так как у отца и сына были на руках билеты на железнодорожный транспорт с открытой датой.

«По закону право на проезд авиатранспортом вне зависимости от стоимости билета имеют только люди с заболеванием или травмой спинного мозга. Людям со всеми остальными диагнозами билеты должны предоставляться на транспорт (авиа или ж/д) в зависимости от стоимости поездки на соответствующую дату — на какой транспорт билет дешевле, его и должны предоставить. Подростку и его сопровождающему фонд сразу после обращения, до отъезда на лечение, предоставил билеты с открытой датой на ж/д транспорт туда и обратно», — прокомментировала ситуацию пресс-служба ФСС по Приморью.

После операции в Кургане в Центре Илизарова отец мальчика сообщил в фонд о дате выписки и возможности долететь до Владивостока лишь авиатранспортом.

«Сотрудники фонда начали искать законную возможность отправить мальчика и сопровождающего самолетом. В надежде получить медицинскую рекомендацию на переезд именно авиатранспортом сотрудники фонда направили официальный запрос лечащим врачам молодого человека. Пришел официальный ответ, в котором было сказано, что пациент может следовать железнодорожным транспортом без ущерба для здоровья», — разъясняет ситуацию пресс-служба федеральных страховщиков.

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Сдаётся, что в майском инциденте с подростком-инвалидом у всех нашлись оправдания и вину сложили на особенных пассажиров — там они кому-то не сказали, здесь не заявили о себе. Дескать, непродуманные мелочи испортили общую благополучную картину.

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Однако выводы-то хотя бы минимальные необходимо было сделать сотрудникам всех подразделений Фонда социального страхования, которые на поверку недостаточно информировали и инструктировали перед отправкой родителей ребёнка. А в правилах перевозки пассажиров с инвалидностью и больных на носилках авиакомпании «ЮТэйр», представленных на сайте, до сих пор не указано, сколько мест должен занимать особенный пассажир с той или иной травмой, ростом, возраста. Про скидки на билеты там и речи нет.

Монополист перевозок как заряженное «ружьё»

Недавний нашумевший на всю страну случай с переплатой за перевозку семилетних ребят из Хабаровского края после операции в илизаровском центре упирается в стоимость билетов для особенных пассажиров. Уральское следственное управление СКР на транспорте ныне проверяет информацию о нарушении прав двух несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями передвижения.

(сс) Pagemaker787 Аппарат Илизарова

Известно, что жительница города Вяземский Хабаровского края Наталья З. одна воспитывает двух семилетних сыновей с ДЦП. Дети по квоте краевого минздрава получили возможность лечения в медицинском Центре имени Илизарова в Кургане. В краевой ФСС она, как выяснилось позже, не обращалась. Получив информацию от сотрудника регионального минздрава о том, что страховщики только выставили заявку на транспортировку инвалидов на торги и деньги на оплату билетов для больных людей появятся только в марте, она обратилась в «Российский детский фонд». Ситуация в данном месте запутанная, ведь «нормальные герои всегда идут в обход». Как говорит Наталья, она, получив квоту на операции для сыновей, изыскивала любую возможность поскорее отправиться в курганский центр.

«Эти мальчики были в списках фонда на участие в программе «Мили доброты» «Аэрофлота»: за счёт миль, накопленных другими пассажирами, авиаперевозчик предоставляет для отправляющихся на лечение больных детей, их родителей и сопровождающих бесплатные билеты. Наталье обеспечили полёт Москва — Хабаровск — Москва на неё, помощника, двух сыновей. Но в Курган «Аэрофлот» не летает, поэтому в фонде выделили Наталье 40 тысяч рублей на полёты от Москвы до Кургана и обратно», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель хабаровского краевого отделения «Российского детского фонда» Елена Суркова.

По словам Елены Сурковой, «Российский детский фонд» состоятельным не назвать. Проблемы решаются ситуативно, через обращения к благотворителям. Лишних денег нет, и они выделяются действительно нуждающимся в помощи. Все были рады за мальчиков Натальи, которым выпала удача пролечиться у всемирно известных врачей.

«Сотрудники Фонда социального страхования, если билеты на поезд будут хоть на рубль дешевле, никогда не отправят маму с ребёнком самолётом. Представьте, был случай — женщина с больным сыном, лежачим, неделю ехала в поезде, а его ведь в туалет не отвести — соседи её к Москве уже в открытую ненавидели», — поясняет председатель хабаровского краевого отделения «Российского детского фонда» включение в списки «Миль доброты» ребят, родители которых, возможно, и добились бы нытьём да катаньем у ФСС авиаперелёта до места лечения.

(сс) Middle urals Курган. Памятник паровозу героя соцтруда Ивана Блинова

Дорога Натальи З. в Курган была нелёгкой, но мальчики кое-как передвигались на колясках. В обратный путь после операции один ребёнок мог отправиться лишь лёжа, другой — с загипсованной ногой. Итоговая стоимость перелёта из Кургана в Москву для двух взрослых и двух детей обошлась в немерянную сумму, к которой они были не готовы: вместо 16 тыс. рублей пришлось заплатить 60.

«Мне сказали, что, так как Максим лежачий, необходимо оплатить девять мест, которые будут заняты для установки носилок. Другому сыну необходимо оплатить дополнительное место, так как у него одна нога в гипсе, не сгибается. Таких денег у меня с собой не было, я обратилась за помощью в фонд, позвонила своим родителям, они часть прислали на карточку, пришлось ещё снять с кредитной», — поясняет мама детей.

Проблему стали решать в пожарном порядке. Давние благотворители «Российского детского фонда» из Хабаровского края решили оказать помощь семье Натальи и предоставили 50 тыс. рублей.

«По прилёту в Хабаровск нам деньги вручили. Хотелось бы выразить благодарность этим неравнодушным людям, «Российскому детскому фонду». Всем тем, кто нам помогал на этом непростом пути до Кургана и обратно. Мальчики сейчас идут на поправку», — сказала Наталья З. в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

В авиакомпании «ЮТэйр» переплаты не увидели, заявив, что «Российский детский фонд» и другие социальные службы, к сожалению, не связывались с авиакомпанией, чтобы обсудить условия для безопасной перевозки маломобильных детей.

«Так же, как и в мае 2018 года, социальные службы вообще не предупредили авиакомпанию о том, что ребенку требуются дополнительные места, и «ЮТэйр» самостоятельно оплатил места для перевозки подростка. Фонды и социальные службы должны заранее беспокоиться о специальных условиях перевозки: уточнять у авиакомпаний условия и предупреждать о них маломобильных пассажирах.

Для безопасности перелета маломобильных граждан авиакомпания обязана устанавливать специальные носилки в салоне самолета, чтобы исключить угрозу здоровью пассажира во время турбулентности, взлета и посадки. Носилки весят 140 кг и авиакомпании требуется время, чтобы установить и зафиксировать их в салоне. Кроме того, перед вылетом в аэропорту сопровождающий и маломобильный пассажир могут столкнуться с нехваткой мест в салоне или возросшей ценой за перевозку, если социальные службы их заранее не предупредили о специальных условиях перевозки.

Но даже когда пассажир не предупреждает авиакомпанию заранее, она старается найти способ помочь. Например 8 августа 2018 года на регистрацию рейса Москва — Самара «ЮТэйр» пришёл без предупреждения пассажир, у которого не сгибались ноги, и он мог лететь только лёжа. Рейс больной пропустил, но в «ЮТэйр» смогли найти другой самолет в Самару (более вместительный борт, чтобы никого не высаживать), демонтировать 12 сидячих мест и установить туда носилки за один час десять минут. В итоге пассажир улетел в Самару, опоздав всего на пару часов», — заявили в авиакомпании корреспонденту ИА REGNUM.

(сс) Семён Гончаров Курган. Аэропорт

Привожу ответ «ЮТэйр» полностью, чтобы явственно и наглядно стало ясно: если в майской истории пресс-служба авиакомпании давала «задний ход» и шла на моральные уступки, как бы извиняясь, то в ситуации с Натальей З. проявилась напористость в стиле ни пяди с позиций правоты своих действий.

Фонд социального страхования по Хабаровскому краю в свою очередь корит Наталью З. в том, что она не обратилась к ним. Для оформления проезда льготнику необходимо предоставить в ФСС талон №2 и направление, оформленные в краевом министерстве здравоохранения. Наталья З., имея на руках все документы на оформление бесплатного проезда к месту лечения детей и обратно, игнорировала ФСС. Сотрудникам фонда она пояснила, что была проинформирована специалистом хабаровского минздрава, что у ФСС отсутствуют государственные контракты на проезд в 2019 году. Данная информация является недостоверной, утверждают федеральные страховщики.

Кроме того, компенсировать Наталье расходы за приобретенные авиационные билеты невозможно, сообщают в ФСС, так как законодательными актами выплата компенсации не предусмотрена — оформляются конкретные билеты.

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С ФСС и «ЮТЭйр», как видим, история повторяется: виновны особенные пассажиры. И уже не вникаешь, кто там за что заплатил в мае 2018 года, хотя «показания» ведомства и авиакомпании не сходятся.

Ещё и хабаровское отделение «Российского детского фонда» приплели.

«Вокруг этих денег, что нашли Наталье Александровне и её мальчикам, масса кривотолков. У нас же вопрос стоит о бешеной стоимости авиаперелёта из Кургана. За билет с каждого ребёнка взяли 3 985 рублей. Никакой скидки на возраст мальчиков, которым нет 12 лет», — отметила Елена Суркова.

Наталья З. в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM пояснила, что в Центре Илизарова много детей и матери обсуждают, как поедут обратно, после операции. Хорошо, когда ребёнка можно поместить в такси и доехать до аэропорта в Тюмени. Там есть выбор среди авиакомпаний, самолётами которых можно улететь гораздо дешевле. То есть у некоторых есть надежда, что авиабилеты могут оказаться ниже стоимости железнодорожных и ФСС оплатит перелёт. К примеру, одному из перевозчиков надо за перелёт ребёнка на носилках оплатить четыре билета эконом-класса, учитывая скидку детям до 12 лет. Другому — за шесть билетов с аналогичными скидками. Почему в «ЮТэйр» оказалось так дорого — девять билетов по полной программе за лежачего сына? И какой бы ФСС согласился бы оплатить эту дикую стоимость? А один-единственный рейс до Москвы в день от единственно работающей на рейсе авиакомпании «ЮТэйр»? И на него ещё надо попасть.

«Признаюсь, второй день даю показания правоохранительным органам, которые пытаются выставить нас виновниками якобы скандала. Мол, устроили шум на всю страну. Никто не задаётся вопросом разной ценовой политики авиаперевозчиков относительно транспортировки детей-инвалидов. Никто не задаётся вопросом отсутствия выбора: почему люди вынуждены переплачивать монополисту, вылетая из Кургана. У меня следователь вчера спросил, почему «Российский детский фонд» дал Наталье и её мальчикам деньги, на каком основании, почему так мало. Вы понимаете этот абсурд? Лично я отказываюсь это понимать», — в сердцах сказала Елена Суркова.

(сс) Kotofeum Самолёт в курганском аэропорту

Руководитель хабаровского отделения «Российского детского фонда» считает, что в данную ситуацию должны вникнуть и депутаты, и общественники, и, главное, уполномоченный по делам детей в России Анна Кузнецова. Ведь проблема транспортировки детей-инвалидов до места лечения и обратно носит перманентный характер, системный, её не положишь на полку и не задвинешь. Она является тем самым «ружьём», которое постоянно стреляет.

В заключение хотелось бы добавить, что единственный авиарейс из Кургана в Москву мучает не только инвалидов, но и здоровых людей.

«Хочу пожаловалась на авиакомпанию «ЮТэйр»: сегодня гостей города с билетами на руках не посадили в самолет. Объясняя это тем, что нет мест. У нас лотерея? Кто первый прошел регистрацию тот и полетит? Проходит региональный чемпионат Worldskills, участники и эксперты приезжают с разных городов. А мы им «Нет мест в самолете», хотя билеты у них куплены заранее. Это нонсенс», — пишет женщина в блоге врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

Проще говоря, как бы то ни было, на двух ты ногах, на инвалидной коляске, в гипсе или на каталке: в курганские палестины мало приехать, нужно суметь выбраться из них без ущерба для здоровья и финансов.