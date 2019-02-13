Как родители детей-инвалидов переплачивают за авиаперелёт

Курган, , 17:05 — REGNUM Следователи проводят проверку информации о нарушении прав матери-одиночки из Хабаровского края и двух её несовершеннолетних детей с ограниченными возможностями передвижения. Женщина была вынуждена вместо 16 тыс. рублей на авиаперелёт из Кургана в Москву потратить 60 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Уральского следственного управления СКР на транспорте.

Как передаёт информационное агентство «Хабаровский край сегодня», жительница города Вяземский Наталья З. одна воспитывает двух сыновей с ДЦП. Дети по квоте краевого минздрава получили возможность лечения в медицинском центре имени Илизарова в Кургане.

«Но в Фонде социального страхования денег на поездку не выделили — они только выставили заявку на торги, значит средства на оплату билетов для больных людей появятся только в марте. У «Российского детского фонда» есть совместная с «Аэрофлотом» программа «Мили доброты»: за счёт миль, накопленных другими пассажирами, они предоставляют для отправляющихся на лечение больных детей, их родителей и сопровождающих бесплатные билеты. Наталье обеспечили полёт Москва — Хабаровск — Москва на неё, помощника, двух сыновей. Но в Курган «Аэрофлот» не летает, поэтому в фонде выделили Наталье 40 тысяч рублей — посчитали, что на четверых хватит», — сообщает председатель хабаровского краевого отделения «Российского детского фонда» Елена Суркова.

В обратный путь после операции один ребёнок Натальи З. мог отправиться лишь лёжа, другой — с загипсованной ногой. Итоговая стоимость перелёта из Кургана в Москву для двух взрослых и двух детей обошлась в четыре раза дороже.

«Мне сказали, что, так как Максим лежачий, необходимо оплатить девять мест, которые будут заняты для установки носилок. Другому сыну необходимо оплатить дополнительное место, так как у него одна нога в гипсе, не сгибается. Так мне объяснили в аэропорту, сказали, что в этой авиакомпании такие правила. Таких денег у меня с собой не было, я позвонила за помощью в фонд, позвонила своим родителям, они часть прислали на карточку, пришлось ещё снять с кредитной», — поясняет мама детей.

Представитель «Российского детского фонда» Елена Суркова обратилась в региональный Фонд социального страхования с просьбой о компенсации хотя бы половины затрат, но там было отказано. Причём по законным причинам.

И этот случай не единичный. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года немало шума наделала история недопуска 16-летнего инвалида к полету на воздушном судне авиакомпании «ЮТэйр» в аэропорту Кургана.

Подростку с миопатией Дюшена из приморского города Белый Камень сделали в курганском Центре Илизарова операцию на ногах. Когда врач позволил подростку вернуться домой, его отец стал звонить в Фонд социального страхования Приморского края, чтобы для них приобрели авиабилеты. Там предложили лишь билеты на поезд. Возвращаться с сыном по железной дороге отец подростка наотрез отказывался, так как добирались они с сыном до Кургана именно по железной дороге, преодолев невероятные трудности. В ФСС сообщили, что авиабилеты приобретены. Но на борт отца с сыном не пустили, так как ноги молодого человека были не просто в гипсе от ступней до бедер, но и держать во время перелета их нужно было практически под прямым углом.

В ФСС по Приморскому краю тогда пояснили, что по закону право на проезд авиатранспортом вне зависимости от стоимости билета имеют лишь люди с заболеванием или травмой спинного мозга. У юноши иное заболевание. Подростку и его сопровождающему отцу фонд предоставил билеты с открытой датой на ж/д транспорт туда и обратно. И лечащий врач из илизаровского центра почему-то разрешил юному пациенту добираться поездом. Законную возможность, чтобы билет на самолёт стоил дешевле билета на поезд, сотрудники ФСС по Приморью изыскали с трудом.

Инвалиды в курганский Центр имени Илизарова летают часто, инциденты с переплатой за перелёт с его пациентами происходят регулярно.

«Сотрудники Фонда социального страхования, если билеты на поезд будут хоть на рубль дешевле, никогда не отправят маму с ребёнком самолётом. Представьте, был случай — женщина с больным сыном, лежачим, неделю ехала в поезде, а его ведь в туалет не отвести — соседи её к Москве уже в открытую ненавидели», — поясняет председатель хабаровского краевого отделения «Российского детского фонда» и намерена сообщить уполномоченному по защите прав детей России о системной проблеме.

Сейчас следователи СКР на транспорте проверяют основания переплаты за перелёт рейсом Курган — Москва. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В авиакомпании Utair корреспонденту ИА REGNUM пояснили, что Российский детский фонд и другие социальные службы не связывались с её представителями, чтобы обсудить условия безопасной перевозки маломобильных детей. То же самое было и в мае 2018 года. Оказалось. что тогда социальные службы не предупредили авиакомпанию о том, что подростку нужны дополнительные места. Тогда Utair самостоятельно оплатил места для перевозки ребёнка.

«Фонды и социальные службы должны заранее беспокоиться о специальных условиях перевозки: уточнять у авиакомпаний условия и предупреждать о них маломобильных пассажиров», — отметили в авиакомпании.

Также в пресс-службе добавили, что для обеспечения безопасного полёта маломобильных граждан авиакомпания должна устанавливать в салоне самолёта специальные носилки. Это позволяет исключить угрозы во время взлёта, турбулентности посадки. Однако такие носилки весят 140 кг и поэтому авиакомпании нужно время для того, чтобы поставить их в салоне и зафиксировать.

Также в аэропорту перед вылетом сам маломобильный гражданин и сопровождающее его лицо могут столкнуться с нехваткой в салоне мест или с поднявшейся стоимостью перевозки. Избежать этого можно, предупредив авиакомпанию о специальных условиях перевозки. Впрочем, даже если такого предупреждения нет, а проблема имеется, сотрудники авиакомпании ищут возможность помочь человеку. Так, 8 августа 2018 года из Москвы в Самару летел пассажир, который в салоне мог быть лишь в положении лёжа. Свой рейс ему пришлось пропустить, но в Utair нашли более вместительный лайнер, демонтировали 12 сидячих мест и установили носилки. В итоге уже через два часа после отправления предыдущего самолёта пассажир улетел в Самару.

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