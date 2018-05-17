«Настоящий ад»: родители юного инвалида потребуют компенсации с «ЮТэйр»

Курган, , 17:19 — REGNUM Родители юного инвалида из приморского города Белый Камень, которого не пустили 13 мая на борт самолёта в Кургане, готовят претензионные письма в адрес югорской авиакомпании «ЮТэйр» и Фонда социального страхования Приморского края. Об этом заявил нескольким СМИ руководитель приморского общества инвалидов-спинальников «Ковчег» Артем Моисеенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как следует из информации, представленной «Ковчегом», 16-летнему Андрею П. сделали в курганском Центре Илизарова операцию на ногах. У молодого человека миопатия Дюшена. Когда врач позволил подростку отправляться обратно домой, отец Андрея стал звонить в ФСС Приморского края, чтобы для них приобрели авиабилеты.

Поездом возвращаться отец Андрея наотрез отказывался, так как добирались они с сыном до Кургана железнодорожным транспортом, преодолев невероятные трудности.

«Добирались из Владивостока на поезде с пересадкой в Новосибирске. Ждали другой поезд семь часов. Комнату для маломобильных граждан нам, к сожалению, не предоставили. Эти часы ожидания были очень тяжёлые, настоящий ад. Ехать на такое далекое расстояние с сыном на коляске — это просто издевательство над людьми», — поясняет отец Андрея.

В поезде разместить сына, сажать в туалет невозможно: после сложнейшей операции можно что-нибудь повредить, и труды врачей пойдут прахом. У ФСС Приморья появились свои трудности, но билеты к 13 мая были забронированы.

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«С сыном прибыли на посадку в аэропорт Кургана. На регистрации на рейс до Москвы мне сказали, что ваш сын Андрей в их записях не указан как инвалид первой группы. К тому же он колясочник. Ну и у него гипс на ногах, тогда ему потребуется два места, так как ноги в коленях не сгибаются. И тут мы очень испугались, что не сможем улететь. Сгорят билеты, и куда нам в таком случае обращаться? К сожалению, так и произошло, нас не пустили на этот рейс», — рассказывает свою горестную историю отец подростка-инвалида.

Три дня перекантовались в холодной квартире курганских знакомых. И вылетели домой той же авиакомпанией «ЮТэйр» лишь 16 мая. Сейчас отец с Андреем вернулись домой.

«После того как они отдохнут и придут в себя, мы подготовим претензионные письма в адрес авиакомпании UTair и Фонда социального страхования. Мы хотим решить этот вопрос в досудебном порядке и получить компенсацию за экономический и моральный ущербы. В противном случае будем подавать уже в суд», — заявил ТАСС руководитель приморского общества инвалидов-спинальников «Ковчег» Артем Моисеенко.

Судиться с произволом в аэропортах и самолётах приморской организации инвалидов не впервой. Руководитель филиала Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег» Ольга Л. в 2017 году пострадала от действий сотрудников московского аэропорта «Внуково», которые испортили её инвалидную коляску при транспортировке в Анапу, где она должна была проходить реабилитацию в санатории. Женщине вынесли коляску с вырванными аккумуляторами и клеммами, сломанным подлокотником, кроме того, коляска получила искривление по раме. Тогда удалось получить компенсацию в досудебном порядке.

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Напомним, у ФСС по Приморскому краю своя позиция по поводу инцидента. По закону право на проезд авиатранспортом вне зависимости от стоимости билета имеют только люди с заболеванием или травмой спинного мозга. У Андрея П. иное заболевание. Подростку и его сопровождающему отцу фонд предоставил билеты с открытой датой на ЖД-транспорт туда и обратно. Лечащий врач разрешил Андрею добираться поездом. Законную возможность, чтобы билет на самолёт стоил дешевле билета на поезд, сотрудники ФСС по Приморью изыскали с трудом.

В авиакомпании «ЮТэйр» поясняют, что Андрея не пустили на борт, так как его ноги были не просто в гипсе от ступней до бедер, но и держать во время перелета их нужно было практически под прямым углом. Расстояние между стандартными рядами кресел в салоне эконом-класса не позволяло ехать в такой позе. Также об «особенном» пассажире авиакомпанию не предупредили.

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