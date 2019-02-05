Слова губернатора Кемеровской области, которыми он охарактеризовал преобладающее отношение к своему здоровью у кузбассовцев как «бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора», тут же превратились в цитату и прославили Сергея Цивилёва далеко за пределами возглавляемого им региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

Тут уж никак не скажешь — «хотели как лучше, а получилось как всегда». Здесь больше про слово и воробей поговорка подходит. Тем более что многие припомнили ему его же слова на митинге в Кемерове после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня»: «Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?» и последующее вставание на колени с просьбой простить за трагедию.

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Не забыли и о том, как глава Кузбасса отчитал лидера областного отделения КПРФ Николая Мухина во время выступления с бюджетным посланием на заседании областного Совета народных депутатов за «неподобающий внешний вид», выразив недоумение тем, «как можно было прийти на такое важное заседание, стратегическое заседание, в водолазке», а не в «хорошем костюме, со значком, в галстуке». Ну и его призывы к женщинам «отмыть» окна и поставить на подоконники цветы не остались без внимания.

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Возможно, Сергей Цивилёв своими словами хотел лишь подтолкнуть жителей региона заботиться о своём здоровье, о своём внешнем виде и чистоте региона.

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Однако такой заботы жители Кузбасса не оценили. Тем более что сказано это было публично на конференции партии «Единая Россия». В социальных сетях тут же появились многочисленные комментарии, где Цивилёву порекомендовали на себя в зеркало посмотреть.

Другие отмечали, что Цивилёв стал «следующим в плеяде российских чиновников-авторов возмутительных высказываний». Его поставили в один ряд с Ольгой Глацких — «государство не просило вас рожать», Натальей Соколовой — «можно прожить на 3,5 тысячи рублей, макарошки всегда стоят одинаково» и другими.

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Губернатору Кузбасса напомнили, что Кемеровская область — один из самых экологически неблагополучных регионов, «но у нас же всегда жители сами виноваты».

Политконсультант Владимир Лифантьев подчёркивает, что подобные заявления неприемлемы для глав регионов.

«Но тут нужно понимать качества руководителя, чтобы делать какие-то отсылки. Допустим, у нас сейчас Александр Бурков(губернатор Омской области — прим. ИА REGNUM ) — это профессиональный политик, который рос от пропаганды к пропаганде, воспитывался этим, и он не произносит не одного лишнего слова. А перед ним был Назаров, а ещё раньше Полежаев, который во времена, когда власть вскружила ему голову, мог себе позволить обвинить всех жителей Омска в том, что они проголосовали за ГеннадияЗюганова, а потому из Омска перерегистрировали нефтезавод», — отметил ИА REGNUM Лифантьев.

Что касается Цивилёва, то тут, подчеркивает эксперт, необходимо понимать и учитывать несколько моментов.

«Во-первых, он не понимает, как держать язык за зубами, и слова у него часто бегут вперёд дела. Мы все помним его прекрасную цитату о том, что «вы пришли сюда попиариться», которую он сказал незнакомому человеку в толпе, где были люди, у которых сгорели семьи в ТРЦ «Зимняя вишня». Да, после этого он отрабатывал, у него есть хорошая команда, — его на колени заставляли становиться и прочее. У него есть много таких технологически очень верных шагов в плане позиционирования себя среди жителей. Например, он искал хозяйку пропавшей собаки и так далее. Но при всём при этом, когда он начинает говорить, всё это дело ломается. Это человек, который, действительно, сначала говорит, а потом думает. И он ещё не раз и не два обрадует нас своими перлами», — считает политконсультант.

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Ako.ru Сергей Цивилёв

Владимир Лифантьев надеется, это на решениях федерального центра по региону это не отразится. А скажется ли это на отношении к главе области его жителей? Стоит учитывать, что Кемеровская область — по линии взаимоотношений власти и общества всегда считалась особым регионом. Здесь не принято было критиковать власть, тем более губернатора. Так было при Амане Тулееве, которого в информационном пространстве старались представить в роли «отца».

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По мнению Лифантьева, сейчас несколько иное время.

«Тулеева, может быть, и «боготворили», но это тоже часть определённой работы. И там был иногда некий цирк, но тогда все эти вещи гасились, они не попадали в СМИ и оставались только в рамках слухов. Сейчас ни одна случайно брошенная фраза не остаётся без внимания. Сейчас несколько другой механизм распространения информации, и если ты скажешь или сделаешь что-то нелицеприятное, то ты сколько угодно можешь пользоваться законом о забвении, никто никогда об этом не забудет, просто потому что это будет гуглиться. Сейчас те механизмы, которые работали во времена Тулеева, не действуют. Необходимо искать что-то новое, ну, или держать язык за зубами. Что делать Цивилёву? У него в предвыборной команде был режиссёр, актёр Владимир Машков. Вот пусть он берёт Машкова и они вместе разбираются с таким предметом, как сценическая речь. В предлагаемых обстоятельствах необходимо, чтобы человек обдумывал каждое сказанное слово. Потому что сейчас — это начальная версия Виктора Черномырдина. И это огромная проблема региона. Потому что сегодня он так сказал про народ, завтра про власть. Но мы же понимаем, что любой негативной повестке есть свой предел», — отмечает Владимир Лифантьев.

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Ako.ru Владимир Машков

Сергей Цивилёв был назначен врио губернатором Кузбасса 1 апреля 2018 года, сразу после отставки Амана Тулеева, который покинул должность спустя неделю после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня». В сентябре 2018 года Цивилёв был избран губернатором региона, набрав 81,29% голосов избирателей.

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Комментируя 3 апреля назначение Цивилёва, тогда ещё глава Якутии Егор Борисов высказывал уверенность, «что жителей Кемеровской области ждут позитивные перемены!»

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Тогда же уральский блогер Сергей Колясников скептически отзывался о перспективах региона при Сергее Цивилёве.

«И что-то мне подсказывает, что в назначении Цивилёва, который начал со стояния на коленях, после того как обвинил потерявшего семью мужика в пиаре на крови, ничего хорошего для Кузбасса нет. У главы региона должен быть стержень», — отмечал 1 апреля 2018 года Сергей Колясников.

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Таким же неоднозначным мнение о Цивилёве остаётся до сих пор, причём не только у жителей самого региона, но и за его пределами.