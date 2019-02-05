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«Бесформенное тело в трусах»: Цивилёв решил изменить мышление кузбассовцев

Политика

Губернатор Кемеровской области считает, что жители региона не заботятся о своём здоровье

Кемерово, 5 февраля 2019, 10:26 — REGNUM  Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв считает, что жители региона не заботятся о своём здоровье и охарактеризовал преобладающее отношение к своему здоровью у кузбассовцев как «бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора». Об этом, как пишет «Коммерсантъ-Сибирь» Цивилёв сказал на конференции кемеровского регионального отделения «Единой России» накануне, 4 февраля.

«Нам надо изменить мышление наших жителей Кузбасса, чтобы из сегодня преобладающей картинки переместились в правую. Если ты своим здоровьем вовремя не занимаешься, ты потом только лечением занимаешься», — цитирует издание губернатора Кузбасса.

Отметим, что Сергей Цивилёв возглавил Кемеровскую область после ухода Амана Тулеева 1 апреля 2018 года. Тулеев покинул пост спустя неделю после трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» и гибели 60 человек. Сергей Цивилёв сначала возглавил регион в должности врио губернатора, а затем одержал победу на выборах главы области в сентябре 2018 года.

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