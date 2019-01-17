Не поговорить с человеком, который достоин разговора,

Mos.ru Учебный класс

— значит потерять человека.

А говорить с человеком, который разговора не достоин, — значит терять слова.

Мудрый не теряет ни людей, ни слов.

Конфуций

Позади первая половина учебного года, когда проект «Московская электронная школа» стал обязательным для всех столичных образовательных учреждений. Миллион детей и подростков Москвы учатся по-новому. В их классах вместо обычных досок стоят интерактивные панели, в руках — персональные смартфоны и планшеты, повсюду окутывают невидимые беспроводные сети Wi-Fi. Успеваемость учеников отображается в электронных дневниках. Формируется огромная электронная библиотека знаний, контент для которой готовят не только специалисты, но, по сути, все желающие.

Эти изменения революционны. Тем удивительнее, как мало мы о них знаем. Примерно также представляем какое-нибудь программное обеспечение, где есть ярлык запуска, команды и опции. Вопросов же — уйма. Самый первый касается здоровья. Безопасны ли эти импортные панели, заменившие доски? Мало где данные мониторы применяются для ежедневного многочасового группового использования. И уж точно впервые в нашей стране в таких условиях оказались дети. Аппаратура является источником света, даёт блики, имеет особенности отображения в зависимости от градуса обзора. Изучали ли это воздействие врачи? К каким выводам они пришли?

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Mos.ru Электронная доска в классе

Электроника меняет живое общение и обращение привычными предметами на клики, однообразные технические действия, не требующие развитой речи и моторики. Как меняется психологическое состояние ребёнка, его взаимодействие со сверстниками и окружающим миром? Что говорят по этому поводу психологи?

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Марина Боровская говорит, что обсуждения необходимы.

«Сейчас идёт сложный этап, интересны обсуждения, особенно с привлечением специалистов. Помимо продвигающих, есть специалисты, которые оценивают последствия для детей, особенно младших возрастов, да и вообще школьников, пока формируется личность и основные вопросы, связанные со здоровьесбережением. Мне кажется, что важно проводить такого рода обсуждения и площадки, но их важно проводить с привлечением специалистов, которые способны оценить и видят эти последствия», — заявила она в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Боровская отметила, что любой проект имеет пилотную сторону, где оцениваются результаты и после этого, безусловно, общественные обсуждения необходимы.

«Есть мнение родителей, которые понимают, что происходит с ребёнком, как меняется их физическое состояние, готовность к восприятию новых технологий, и конечно, это является частью любого пилота и проекта», — заверила заместитель министра.

Николай Богданов-Бельский. Приготовление уроков (фрагмент)

Открытость заместителя министра науки и высшего образования РФ, безусловно, похвальна. Но, увы, на этот призыв её региональные подчинённые пока реагируют не очень охотно. После почти двухмесячных попыток добиться комментария, корреспонденту ИА REGNUM удалось задать вопрос о МЭШ руководителю департамента образования Москвы Исааку Калине. Ответ получился коротким и довольно расплывчатым:

«Переход на современные технологии не произошел в одночасье. С 2008 года, когда Москва осваивала элементы электронной школы, московские школы стали активными участниками проекта. Дальше в 2012 году мы начали прорабатывать способы расширения возможностей и в 2014 году провели апробацию технологии Московской электронной школы в шести школах города», — заявил Калина.

По его словам, сейчас эти школы являются лидерами МЭШ. После тестового периода в программу были внесены значительные изменения.

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«Апробация длилась два года, там были и встречи с родителями, и проведение исследований медиков, были внесены достаточно серьезные коррективы как и в регламент работы, так и, самое главное, режим работы, и поэтому на основе двухлетней апробации в шести школах города было проведено много учительских конференций, и потихоньку к шести школам начали подключаться другие. Сегодня они являются лидерами и по результатам своей работы, и по многим другим показателям», — сообщил глава департамента. На уточняющие вопросы он отвечать не стал.

Со слов Калины, медики проводили исследования по данному проекту. Следовательно, департаменту образования не составит труда ответить подробно на беспокойства родителей и СМИ. Тем более, к диалогу призывает и федеральное министерство. Исааку Калине даже не нужно отвечать самому, а просто поручить своей пресс-службе обстоятельно и информативно ответить на официальные запросы. Сказав «А», говорите «Б». Признайте, наконец, жителей Москвы достойными вас собеседниками.

Mos.ru Исаак Калина

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