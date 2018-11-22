Ученица сменила школу из-за ослепляющей электронной доски

Москва, , 12:04 — REGNUM Ученица гимназии в Москве была вынуждена покинуть учебное заведение из-за интерактивной доски, оказывавшей воздействие на её здоровье. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказала сама девушка по имени Серафима.

Она сообщила, что до восьмого класса училась в гимназии с очень напряжённым ритмом — было много домашних заданий и на уроках нагрузка «тоже была порядочная».

«После введения в школе электронных досок кроме обычной усталости появилась сильная боль в глазах и голове. В школе я ещё кое-как могла смотреть в экран доски, но когда приходила домой, я весь вечер не могла ничего делать — слезились глаза и болела голова», — сказала она.

Также Серафима отметила, что «писать на электронных досках для меня практически невозможно из-за слишком большой яркости экрана, который негативно действует на глаза».

Поскольку график плотный, перерывы и зарядки на уроках делать не успевали, а обычной меловой доски «оставляют мало».

В результате пришлось сменить учебное заведение на православную школу, где по-прежнему используются обычные доски. Девушка добавила, что выбора нового места учёбы у неё не было.

О том, что интерактивные доски, используемые в программе «Московская электронная школа» (МЭШ), воздействуют на зрение учеников, ИА REGNUM уже писало.

«Повысилась утомляемость глаз, сухость. При обследовании у офтальмолога обнаружили патологические изменения в роговице глаза. Врач рекомендовал постоянно капать глазные капли 5−6 раз в день, причем не дешёвые. Никаких нормативных документов (по использованию досок) нет, есть лобби. Доска греется, мерцает после включения первые 20−30 минут», — жаловался в соцсети один из учителей.

По мнению другого пользователя, постоянное использование электронной доски практически полностью испортит глаза, а использование попеременно с традиционной доской практически невозможно с соблюдением всех правил и норм. Дело в том, что меловая доска должна освещаться, а электронная должна висеть в полутемноте, для улучшения контрастности. Это в свою очередь означает, что парты и тетради на них будут освещаться в меньшей степени, что приведет к напряжению зрения при записях.

Он обратил внимание, что доску невозможно отрегулировать для одинаковой контрастности и видимости всеми партами.

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