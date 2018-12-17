Где упрятаны концы МЭШ? Родительское расследование

Евгений Цоц, , 18:30 — REGNUM

Попытки получить объективную информацию об оборудовании, используемом по программе «Московской электронной школы» (МЭШ), не находят ясных ответов, сообщил корреспонденту ИА REGNUM отец пятиклассника из Москвы Владислав Ш. Он провёл целое расследование, чтобы узнать степень вреда, которому подвергаются несовершеннолетние москвичи.

Электронные доски «в виде большого планшета» появились в классах школы, где обучается его сын, 1 сентября 2018 года. Согласия родителей не спрашивали, более того, даже не уведомили об установке оборудования. Не делалось объявлений и на сайте школы. Владислав полагает, что некоторые родители могут до сих пор не знать о новых досках.

«У сына близорукость, окулист сообщил, что больше 45 минут в день с подобной электроникой ему работать не рекомендовано (предоставил копию справки, — прим. ИА REGNUM ). Уроков в школе — шесть в день. Расстояние для работы с данным видом оборудования врачам неизвестно. Они говорят: «Нормативки по интерактивным доскам у нас нет», — заявил отец школьника.

Владислав сомневается, что данная аппаратура безопасна для его ребёнка, а власти, вынуждая детей пользоваться электроникой, действуют законно. Директор школы достаточных пояснений не дал, указав лишь на выданный Роспотребнадзором акт, по которому образовательное учреждение допустили к учебному году.

Читайте также: Стоп МЭШ! Кто ответит за ослепление детей в школах Москвы?

Чтобы выяснить, какому риску подвергает его ребёнка оборудование «Ирбис», установленное в школе, Владислав изучил сайты данной марки. Подходящие по габаритам интерактивной доски компьютерные устройства удалось обнаружить у компании из Гонконга, однако подробных характеристик не было.

На сайте мэрии Москвы размещены результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы техники, используемой школами. Она почему-то проведена ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области». Причём аппаратура в ней называется не «интерактивной доской», а «персональным компьютером». На первый взгляд, разница небольшая и похожа на типичную ошибку, которую мог совершить чиновник при заполнении документов. Но с потребительской точки зрения это два совершенно разных товара, один из которых предназначен для индивидуального использования, а другой — для занятий в группе. Ведь пользователи находятся на разном расстоянии, смотрят под различным углом, на работу влияют освещение и блики. Следовательно, если этим различием пренебрегли, уместен вопрос: а проводилась ли вообще медицинская экспертиза изделия для данного способа применения?

Другой примечательный момент — санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в марте 2018 года, а контракт на поставку 10 тысяч досок, если верить открытой информации на сайте компьютерной компании, заключен в 2017 году.

Отец школьника направил письмо в Роспотребнадзор, в котором попросил разъяснить воздействие оборудования на детей, но получил ответ (есть в распоряжении ИА REGNUM ) о том, что указанная в тексте гиперссылка не открылась (корреспонденту ИА REGNUM удалось открыть все ссылки).

Владислав также отметил рекомендации СанПиНа, по которым после использования технических средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, а в конце урока — физические упражнения для профилактики общего утомления.

«По факту никаких физкультминуток и гимнастики для глаз никто в школе не проводит. А доски дают сбои, мерцают и так далее», — сказал он.

И обратил внимание, что в этих положениях о техсредствах упоминаются лишь экраны отражённого свечения, а не планшеты.

«Вся история с МЭШ выглядит как эксперимент in vivo (на живом организме, — прим. ИА REGNUM ) с большим количеством детей в школах, использованием непонятно как сертифицированного оборудования с неизвестными характеристиками и повсеместным упрятыванием концов в воду», — сделал вывод Владислав.

Как сообщало ИА REGNUM, московские департаменты образования и здравоохранения не предоставили редакции доказательств безопасности для здоровья детей интерактивных панелей (досок), установленных в школах Москвы, не отреагировав в установленный законом срок на официальный запрос. Вопросы были простыми:

— Проводились ли исследования, доказывающие безопасность работы с досками, действительно ли учрежден премиальный фонд для учителей, использующих панели на уроках, проводились ли общественные слушания при внедрении программы?

Читайте также: Дети или деньги: Москва не доказала безопасность интерактивных досок

Дефицит информации о «Московской электронной школе» не мешает мэру Москвы Сергею Собянину рекламировать проект как перед широкой аудиторией финала премии «Цифровые вершины», так и на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Глава столицы рассказал, что по данной программе обучаются около миллиона школьников.

Добавим, что ИА REGNUM уже писало о случаях, когда после работы с интерактивными досками дети приходили к окулисту или искали убежище в православной школе, где по-прежнему используется традиционный инвентарь.

Читайте также: МЭШ — «кормушка» для московских чиновников?

По мнению председателя комитета Всероссийского общества защиты прав потребителей образовательных услуг, члена экспертного совета при правительстве РФ Виктора Панина, проект МЭШ является хорошей «кормушкой» для получения бюджетных средств, требует больших вложений, но «пока эффект скорее отрицательный, чем положительный».

Читайте ранее в этом сюжете: Зачем Собянину не только МЭШ, но души и частная жизнь школьников?