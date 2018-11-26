Ученик школы в Москве обратился к окулисту из-за интерактивной доски

Москва, , 12:27 — REGNUM Ученику школы в Москве потребовалась помощь окулиста после установки в учебных классах интерактивных досок, сообщила корреспонденту ИА REGNUM бабушка подростка Людмила В.

Мальчик учится в восьмом классе средней школы. О появлении интерактивной доски родителей оповестили 31 августа на собрании перед началом учебного года, поставив перед фактом.

«Внук уже через месяц начал жаловаться, что болят глаза. Пошли к окулисту, она написала справку, что сидеть надо за первой партой, хотя я сказала, что есть проблемы с доской. Прописала походить к ней на тренажеры по укреплению сетчатки, 10 сеансов бесплатно. Что внук добросовестно и делал», — пояснила бабушка.

Отметим, интерактивные доски устанавливаются в классах в рамках программы «Московская электронная школа» (МЭШ).

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Жалобы на ослепляющее воздействие электронных устройств поступают как от преподавателей, так и от учеников. ИА REGNUM сообщало историю восьмиклассницы Серафимы, сменившей гимназию на православную школу для того, чтобы учиться с помощью традиционной доски.

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