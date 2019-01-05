Несмотря на то, что уходящая рабочая неделя была короткой, для Новосибирской области всё же произошло несколько значимых событий.

Иван Шилов ИА REGNUM Новосибирск

Псевдоинтрига Локтя

Антон 48048 Анатолий Локоть

Самым значимым политическим событием завершающейся недели в Новосибирске можно считать заявление второго секретаря новосибирского обкома КПРФ Рената Сулейманова о том, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть будет избираться на новый срок. Его полномочия истекают 22 апреля. Выборы, скорее всего, будут назначены на осень — на единый день голосования.

«Для нас это важнейший этап, важнейший экзамен в нашей новейшей политической истории. Такой экзамен мы сдаём, наверное, в первый раз. На сегодняшний день Анатолий Локоть является ведущей политической фигурой в области, и это признают практически все, включая наших противников. Коммунист впервые был избран мэром самого крупного муниципального образования страны, и теперь Анатолий Локоть будет избираться на новый срок», — сказал Сулейманов.

Сам Анатолий Локоть пока открыто не заявил о своём решении по выборам. Он лишь отметил, что раздумывает «над своим поведением и своим решением перед большим для города политическим событием».

А вот депутат Законодательного собрания региона Дарья Украинцева (ЛДПР) и руководитель регионального штаба Алексея Навального Сергей Бойко свои мэрские амбиции уже озвучили.

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Некоторые выводы: Анатолий Локоть участвовать в выборах в качестве кандидата будет, но открыто об этом заявит ближе к дате выборов. Договорённость с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым также останется в силе и, скорее всего, «Единая Россия» в этой выборной кампании участвовать не станет. А потому конкурентов у Локтя не будет. Тем не менее те, кто его активно поддерживал на этапе выборов в 2014 году, но уже вскоре «разочаровались» в нём, будут активно критиковать его. Хотя особого значения эта критика не возымеет, если, конечно, не появится независимый кандидат, которого сегодня ждут многие. Но кто им может стать — пока что даже местные СМИ не сделали своих предположений.

Напомним, на досрочных выборы мэра Новосибирска в 2014 году явка избирателей составила 32,59%. Тогда конкуренцию Локтю составил экс-вице-мэр Владимир Знатков («Единая Россия»). Но в итоге Анатолий Локоть набрал 43,75% голосов, Знатков — 39,57%, остальные кандидаты — менее 3,5% голосов.

Мусорная реформа «без сбоя» с боем

ИА REGNUM Мусор

С 1 января 2019 года в Новосибирской области начала действовать новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Некоторые российские регионы сроки вступления в силу закона об обороте отходов сдвинули на три года, но новосибирские власти решили, что им отсрочка не нужна. В итоге, уже в первые дни 2019 года новосибирцы начали писать в социальных сетях о переполненных мусорных баках и плохой работе регионального оператора. Представитель регоператора — гендиректор ООО «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова — в свою очередь заявила, что все обращения жителей будут отработаны, и попросила их немного подождать, пока новая система будет отлажена.

Анна Алябьева ИА REGNUM Губернатор Андрей Травников

Губернатор региона Андрей Травников и вовсе заявил, что переход области на новую систему обращения с отходами прошёл организованно, спокойно, без значимых сбоев. А мэр Новосибирска Анатолий Локоть сказал, что муниципалитет справился с задачей вывоза мусора на новогодних каникулах. Но некоторые новосибирские общественные активисты всё же предложили создать в области систему мониторинга повседневной работы и «жестко тыкать регоператора носом в недоделки».

Отметим, что теперь услуга «Обращение с ТКО» относится к коммунальным услугам. В Новосибирской области тариф установлен на уровне 92 руб. 42 коп./мес. с человека (в 2018 году стоимость вывоза мусора составляла от 1,5 до 2,3 рублей с квадратного метра). Однако оплачивать услугу по новому тарифу новосибирцы будут только в феврале, а значит, страсти будут только нарастать. Тем временем уже известно, что на создание инфраструктуры для новой системы обращения с отходами в Новосибирской области ежегодно в течение трёх лет из федерального и регионального бюджетов будет направлено около 600 млн рублей.

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Полезная наука не только для своих

(сс) Elya Новосибирский Академгородок

Работа, которая началась в Новосибирской области в рамках реализации проекта создания Сибирского кольцевого источника фотонов — СКИФ — одного из главных научных объектов «Академгородка 2.0», вышла на новый уровень. Наработки новосибирских учёных теперь могут быть применены при реализации научных и инновационных проектов на острове Русский. Об этом говорилось во время рабочей поездки министра России по развитию Дальнего Востока Александра Козлова в Новосибирск. Речь идёт о создании на острове Русский крупного научно-технологического центра: центра «цифрового развития» по направлениям разработки программного обеспечения в области обработки «больших» данных, информационной безопасности.

«Развитие острова Русский в рамках создания на нём крупного научно-технологического центра — это поручение президента России, которое он дал на четвёртом Восточном экономическом форуме, — сказал Александр Козлов. — Владимир Путин поручил крупным государственным корпорациям, которые сегодня формируют отраслевую политику развития нашей страны, это и Росатом, и Роснефть, и Газпром, создать на острове Русский технопарк, чтобы молодежь, которая сегодня учится в ДВФУ, а это порядка 25 тысяч студентов с Дальнего Востока и со всей страны, в том числе иностранных студентов, могли строить здесь свое профессиональное будущее».

Напомним, строительство СКИФа в Новосибирской области реализуется в рамках исполнения поручения президента России.

Научный центр «Академгородок 2.0» — проект пилотный. В нём отрабатывается взаимодействие федеральных и региональных органов власти по развитию территорий с высокой концентрацией научно-инновационного потенциала.

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