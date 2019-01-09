Мусорная реформа в Новосибирске: «без сбоя», но со «спекуляцией»

Анна Алябьева, , 21:50 — REGNUM

С 1 января 2019 года Новосибирская область перешла на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Москва, Санкт-Петербург и Севастополь сроки вступления в силу закона об обороте ТКО сдвинули на три года, а вот новосибирские власти заявили, что им отсрочка не нужна, и что закон должен работать, пусть первое время даже и со сбоями.

Кто кому подложил свинью

Мусорные споры для Новосибирской области не в новинку. Эта история богата на скандалы и тянется ещё со времён прежнего руководителя региона Владимира Городецкого (отставку которого в том числе связывают с невыполнением «просьб» населения в рамках разбирательства так называемой мусорной аферы).

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После того как в июле 2016 года между компанией «Экология — Новосибирск», которая сегодня уже является единым региональным оператором, и правительством Новосибирской области было заключено концессионное соглашение на строительство двух мусоросортировочных заводов для бытовых отходов и двух полигонов захоронения сроком на 40 лет, значительная часть жителей региона, в том числе экологи и депутаты, высказала своё недовольство принятым решением. У каждого были свои аргументы, о которых ИА REGNUM неоднократно рассказывало. Отметим лишь, что сейчас считается, что тема находится в стадии «поиска оптимального решения». Хотя уже и появляется дозированная информация о том, что в скором времени одну из площадок начнут активно разрабатывать.

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Вся эта предыстория с недовольством сказалась и на переходе региона на новую систему обращения с ТКО.

Уже в первые дни нового года в социальных сетях появилась информация от горожан о переполненных мусорных баках и плохой работе нового регионального оператора. Её дублировали местные СМИ, добавляя в материалы «красочные» фотографии.

«Сибкрай» писал, что «Год Свиньи: Новосибирск встретил праздники в грязи». На скопление мусора жаловались жители Ленинского, Кировского, Первомайского, Калининского районов Новосибирска. Одни говорили, что ничего не изменилось и как вывозили «плохо», так и вывозят. Другие подчёркивали, что стало только хуже.

4 января гендиректор ООО «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова на своей странице в Facebook написала, что «в связи с новогодними каникулами принято решение усилить контроль за контейнерными площадками: проведены объезды и штабные мероприятия по переходу на новую систему обращения с ТКО, налажена обратная связь с жителями».

«По состоянию на 8 часов 4 января 2019 года в диспетчерскую поступил 101 звонок о некачественно оказанной услуге по обращению с ТКО. К 20.00 5 января все обращения жителей будут отработаны. Также мы внимательно следим за информацией СМИ и сообщениями в социальных сетях, все факты отрабатываются с операторами по транспортировке ТКО. Продолжает работу горячая линия регионального оператора. Запуск работы регионального оператора находится под контролем, — подчеркнула она.

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Новая система обращения с ТКО властям сдалась «без сбоя», а населению — со «спекуляцией»

Сегодня, 9 января, на оперативном совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что переход региона на новую систему обращения с отходами прошёл организованно, спокойно, без значимых сбоев. В правительстве напомнили, что на территории области по результатам конкурса выбран единый региональный оператор — компания ООО «Экология — Новосибирск». С 1 января именно эта компания поставлена оказывать услуги по сбору, вывозу, обработке и захоронению ТКО на территории всего региона.

«Это только начало работы в новых, более цивилизованных условиях взаимоотношений в сфере сбора, утилизации и переработки отходов. Основная задача реформы — не просто перейти на новые взаимоотношения участников процесса, но и навести порядок в отрасли. В течение 2019 года нам предстоит ещё большая работа, и начало этой работы было достаточно хорошим, организованным и управляемым», — подчеркнул Андрей Травников.

По данным министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова, в праздничные дни на полигоны, оборудованные весами, вывезено 9,4 тысячи тонн мусора.

«С запуском новой системы обращения с ТКО полностью меняется структура рынка вывоза отходов, поэтому все праздничные дни действовал оперативный штаб. В связи с изменением транспортных организаций на некоторых маршрутах были сложности, пик которых мы испытали 5 января — на единый телефон регионального оператора поступил 161 звонок, переполненных контейнерных площадок насчитывалось более 5% от общего количества. Ситуацию удалось полностью стабилизировать загрузкой транспорта и отлаживанием маршрутов. В настоящее время процент переполненных контейнерных площадок — не более 2% от общего количества, мы стремимся к снижению данного показателя», — сказал Архипов.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть также считает, что муниципалитет справился с задачей вывоза мусора на новогодних каникулах. Об этом он заявил на еженедельной пресс-конференции в среду, 9 января.

По его данным, за время новогодних каникул служба 051 приняла 364 обращения, касающихся вывоза мусора. Наибольшее количество обращений поступило от жителей трёх районов города — Ленинского, Заельцовского и Октябрьского. Новосибирцы жаловались на несвоевременный вывоз мусора, но Локоть считает, что кто-то просто пытался спекулировать на этой теме.

«Откровенно скажу, что не всегда опубликованная в социальных сетях информация была добросовестной. Была поставлена задача мэрии вместе с региональным оператором — отработать каждое заявление, каждый факт. Но были случаи, когда фотографии, которые располагались в соцсетях, были устаревшими: приезжаем на место, там уже порядок, а фотографии были сделаны на несколько дней раньше. В целом, я делаю вывод, что системных сбоев в вывозе мусора, — чего мы опасались, — не произошло», — цитируют «Новосибирские новости» Анатолия Локтя.

Локоть также отметил, что «частный сектор, в большинстве своём, к сожалению, не привык к системе оплаты и вывоза мусора», но «принято важное решение — уйти от тарифа, связанного с квадратными метрами жилья, к подушевому сбору, и это справедливо».

Теперь услуга «Обращение с ТКО» относится к коммунальным услугам. Тариф установлен департаментом по тарифам Новосибирской области и составляет 92 руб. 42 коп. /мес. с человека (в 2018 году стоимость вывоза мусора составляла от 1,5 до 2,3 рублей с квадратного метра).

Ещё в конце декабря 2018 года спикер законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив на пресс-конференции призвал дать властям время «чтобы все расставить по полочкам»:

«Мы находимся в самом начале пути, поэтому так сложно. Если посмотреть опыт европейских стран, то ничего страшного в этом законе нет, и я видел, как у них утилизируют отходы и деревья растут на этих полигонах. Я думаю, будет возникать ещё много споров и вопросов, но надо начать, и уже в рабочем процессе достраивать эту схему, понимать, где она работает, а где дает сбои. Необходимо какое то время, чтобы все это по полочкам разложить», — отмечал Шимкив.

Тем временем некоторые новосибирские общественные активисты предложили создать в области систему мониторинга повседневной работы и «жестко тыкать регоператора носом в недоделки». Представитель «Экологии-Новосибирск» Лариса Анисимова на это заявила, что к наблюдениям готова и даже предложила создать общественный совет по контролю.

Страница Анисимовой в социальной сети Facebook стала своего рода площадкой для отзывов, предложений, негативных и позитивных откликов и ответов на критику. Новосибирцы активно требуют ответа о том, почему мусор не вывозится или вывозится не так хорошо, как хотелось бы или как обещалось ранее. На что Анисимова просит подождать, пока система отладится.

«1. Год Свиньи еще не начался. Он же китайский. Ждём февраля. 2. Даже на разворот системы теплоснабжения (которая работает много лет) дается 10−12 дней. Здесь в новогодние праздники дан старт новой системе. В огромном мегаполисе. Можно было обойтись без точечных проблем? В идеале — да, в жизни — нет. 3. Мы работаем. Жалобы есть», — ответила на одну из претензий представитель регоператора.

На что ей тут же посоветовали работать, а не спорить с обществом.

В общем страсти не только не утихают, но даже наоборот. Но и в этом есть положительный эффект: одни защищают свои права и требуют качественного оказания услуги за свои деньги, другие учатся работать в новых условиях тотального контроля со стороны населения — и это своего рода поиск совместного решения проблемы.

Напоследок немного цифр и сухой информации

На создание инфраструктуры для новой системы обращения с отходами в Новосибирской области ежегодно в течение трёх лет из федерального и регионального бюджетов будет направлено около 600 млн рублей. Планируется построить современные объекты размещения отходов в Карасукском, Баганском, Северном, Кыштовском и Искитимском районах области, а также организовать площадки временного накопления.

Необходимо выстроить оптимальные маршруты и реализовать проекты по созданию объектов размещения в формате ГЧП в Татарском, Барабинском, Тогучинском районах.

Отметим, что согласно действующему законодательству, не позднее 1 января 2019 года во всех регионах должны были начать работу региональные операторы по обращению с ТКО. При этом захоронение отходов в границах населённых пунктов запрещено.

Если оператор не найден, то регионы вправе не применять положения о «мусорной реформе» до 1 января 2020 года. Также подписанный президентом РФ закон предусматривает, что до 1 января 2023 года объекты размещения твердых коммунальных отходов, введенные в эксплуатацию до 1 января 2019 года и не имеющие документации, предусмотренной законодательством страны, могут быть использованы для размещения твёрдых коммунальных отходов в случае, если у них будет специальное заключение Минприроды.

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