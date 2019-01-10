Новосибирские коммунисты заявили об участии Локтя в выборах мэра города

Новосибирск, , 08:54 — REGNUM Мэр Новосибирска Анатолий Локоть будет избираться на новый срок. Об этом заявил второй секретарь обкома КПРФ Ренат Сулейманов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что срок полномочий действующего мэра Новосибирска Анатолия Локтя истекает в апреле. Выборы, скорее всего, будут назначены на осень.

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«Для нас это важнейший этап, важнейший экзамен в нашей новейшей политической истории. Такой экзамен мы сдаём, наверное, в первый раз. На сегодняшний день Анатолий Локоть является ведущей политической фигурой в области, и это признают практически все, включая наших противников. Коммунист впервые был избран мэром самого крупного муниципального образования страны, и теперь Анатолий Локоть будет избираться на новый срок. А оценку будут ставить наши избиратели — жители Новосибирска, и оценку будут ставить не только Анатолию Локтю, но и партийной организации», — приводятся слова Сулейманова на сайте новосибирского отделения КПРФ.

Сам Анатолий Локоть пока открыто не заявлял о своём желании участвовать в выборах главы муниципалитета, хотя все действия говорят о том, что так оно и будет. На итоговой пресс-конференции 2018 года он сказал, что пока ещё раздумывает «над своим поведением и своим решением перед большим для города политическим событием».

Тем временем о своих амбициях на мэрское кресло заявили два претендента: депутат Законодательного собрания Новосибирской области Дарья Украинцева (ЛДПР) и руководитель регионального штаба Алексея Навального Сергей Бойко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты горсовета Новосибирска так и не приняли изменения в Устав города, ограничивающие полномочия градоначальника двумя сроками подряд. А по возврату второго тура на выборах только ещё прошли публичные слушания.

При этом между Анатолием Локтем и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым существует озвученная во время предвыборной кампании главы региона «консолидированная позиция» — когда Локоть поступился своими губернаторскими амбициями в пользу Травникова, взамен ожидая поддержки на выборах мэра.

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Досрочные выборы мэра Новосибирска проходили в 2014 году. Тогда явка избирателей достигла показателя в 32,59%. Конкуренцию на них коммунисту Локтю составил экс-вице-мэр Владимир Знатков («Единая Россия»). В итоге Анатолий Локоть набрал 43,75% голосов, Знатков — 39,57%, остальные кандидаты — менее 3,5% голосов.

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