Научный опыт Новосибирска хотят использовать в проектах на острове Русский

Новосибирск, , 07:52 — REGNUM Наработки новосибирских научных иститутов и технопарка могут быть использованы при реализации научных и инновационных проектов на острове Русский. Об этом шла речь во время рабочей поездки министра России по развитию Дальнего Востока Александра Козлова в Новосибирскую область, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Министр посетил Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО PAH и Технопарк Академгородка. Новосибирские ученые продемонстрировали Александру Козлову свои перспективные разработки и ознакомили его с ходом реализации проекта строительства Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

Как заявили в правительстве региона, научные наработки Новосибирской области заинтересовали федеральное министерство для возможного использования их при реализации соответствующих проектов на Дальнем Востоке. Речь идёт о создании на острове Русский крупного научно-технологического центра: центра «цифрового развития» по направлениям разработки программного обеспечения в области обработки «больших» данных, информационной безопасности.

«Развитие острова Русский в рамках создания на нём крупного научно-технологического центра — это поручение президента России, которое он дал на четвёртом Восточном экономическом форуме, — напомнил Александр Козлов. — Владимир Путин поручил крупным государственным корпорациям, которые сегодня формируют отраслевую политику развития нашей страны, это и Росатом, и Роснефть, и Газпром, создать на острове Русский технопарк, чтобы молодежь, которая сегодня учится в ДВФУ, а это порядка 25 тысяч студентов с Дальнего Востока и со всей страны, в том числе иностранных студентов, могли строить здесь свое профессиональное будущее».

Отметим, что в 2018 году согласно рейтингу, разработанному Ассоциацией кластеров и технопарков России, новосибирские технопарки признаны одними из лучших. Всего в рейтинг вошло 38 технопарков, расположенных в 22 регионах. В число технопарков, которые продемонстрировали наибольшую эффективность, вошли, в частности, Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка «Академпарк» и Нанотехнологический центр «Сигма. Новосибирск».

Строительство СКИФа — одно из главных научных объектов проекта «Академгородок 2.0», который реализуется в Новосибирской области в рамках исполнения поручения президента РФ. В начале декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что «в отношении объектов инфраструктуры, социальных объектов Новосибирского научного центра проделана большая работа».

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