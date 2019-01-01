Mos.ru Каток в парке Горького

Крушение деревянного моста в парке Горького в Москве случилось внезапно, но вовсе не было случайностью. В пик новогодних торжеств деревянная конструкция над катком не выдержала и обвалилась. Вместе с ней упали с высоты десятки людей. Двенадцати из них потребовалась госпитализация.

ЧП произошло во время кульминации гуляний, но на любительской записи крушения видно, что многочисленная толпа ведёт себя не по-праздничному спокойно: не прыгает, не расшатывает мост, не совершает никаких действий, которые можно расценить как акт вандализма. Конструкция рухнула из-за избыточного веса. Кто же виноват — инженеры или строители? Или организаторы, допустившие столько людей на непредназначенное для этого сооружение?

Увы, из-за праздников найти подрядчика и ознакомиться с документацией нельзя — портал госзакупок ограничил работу до 5 января. Однако очевидно, что даже если строгие требования были прописаны в государственном контракте, они не соблюдены.

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На кадрах, доступных в сети, обращают на себя внимание сразу несколько технических моментов. Так, линия излома ровная, следовательно, сломались не некачественные доски, а то, что их подпирало и должно было распределять нагрузку. И эти опоры, судя по всему, не выдержали. И не какая-то отдельная укосина подвела, а вся конструкция.

Почему обрушилось не условно слабое место, а целая секция? Для распределения нагрузки строители чередуют продольные линии с поперечными. И чтобы не было масштабного обрушения, начинают с поперечин. Здесь же, не исключено, поступили иначе.

На кадрах вообще не видны металлические посадочные пластины. Неужели вся конструкция держалась только на гвоздях и шурупах?

Даже в малолюдные дни деревянные мосты в Парке Горького всегда удивляли своей хлипкостью и «игривостью». Но специалист, принимающий работы от подрядной организации, должен руководствоваться не ощущениями, а конкретными данными о допустимой нагрузке.

Пока идёт разбирательство, виновницей назначили директора парка Марину Люльчук, имеющую, кстати, строительное образование.

«Должен сказать, что это решение для меня непростое», — написал мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter о своём сожалении.

Mos.ru Сергей Собянин посещает пострадавших

Люльчук, несмотря на молодые годы, давно в московской власти. Она работала в системе ЖКХ, с 2013 года руководила госучреждением «Объединённая дирекция «Мосгорпарк», с 2016 — у руля парка Горького. Человек явно не случайный в команде Сергея Собянина, а типичный её представитель. Амбициозный, мыслящий категорией рекордов и свершений. За время работы в «Мосгорпарке» Марины Люльчук посещаемость столичных парков выросла примерно в полтора раза, пишет профильный интернет-портал о парках ParkSeason.

Но интересы у отставного директора разнообразны, она не забывает и о себе. В апреле 2018 года женский журнал Elle вышел со статьёй «Девушка недели: Марина Люльчук». В ней, в промежутке между изысканными фотографиями, героиня рассказала, что лежит в её косметичке, какую одежду носит и призналась, что является меломаном. Схожая непосредственность заметна и в первом комментарии после происшествия в Twitter, который написал мэр Собянин. Он назвал обрушение моста, в результате которого 12 человек увезли в больницу и лишь по счастливой случайности обошлось без трагедии, «поломкой».

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«На пешеходном переходе через каток в парке Горького произошла поломка. Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся», — написал мэр.

Что ж, теперь мы знаем, в какой форме получает информацию глава столицы о происходящем в городе. И надежды на объективность в принятии решений, «пока рак на горе не свистнет», мало.

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Мы видим, что более недели власти хранили молчание о массовых случаях дизентерии в московских школах. Молчали упорно — до момента, пока заключение не дал Роспотребнадзор. Мы видим полное отсутствие реакции на критику проекта «Московской электронной школы», когда детей вынудили пользоваться электроникой, а они пошли к окулистам. А департамент образования Москвы, пренебрегая законом о СМИ, не отвечает в срок на официальный запрос с неудобными вопросами: проводились ли медицинские и психологические исследования, изучались ли медицинские аспекты практики работы МЭШ. Мы запомнили, как разбираются с жителями Кунцево и другими недовольными градостроительной политикой.

Власти Москвы, очевидно, устраивает изменённая, удобная для неё реальность, и поэтому она молчит, избегает проблем и надеется на авось. Но это лишь до тех пор, пока не случится что-нибудь по-настоящему страшное.