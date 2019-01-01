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Мэр Москвы прокомментировал обрушение моста в парке Горького

Общество

Собянин обещал разобраться в причинах обрушения моста

Москва, 1 января 2019, 02:37 — REGNUM  Причина обрушения моста в столичном парке Горького будет выявлена, сообщил 1 января мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

https://twitter.com/MosSobyanin/status/1079873949880733696

Комментируя ЧП в парке Горького, Собянин написал:

«На пешеходном переходе через каток в Парке Горького произошла поломка. Пострадали несколько человек. Искренне им сочувствую. Всем оказана медицинская помощь. С причинами происшествия разберемся».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, деревянный мост над катком в парке Горького частично обрушился в новогоднюю ночь. Это произошло в момент, когда люди на мосту поздравляли друг друга с наступившим Новым годом.

Предположительно, причиной стала перегруженность моста людьми. Пострадали в результате ЧП 22 человека, 13 из которых попали в больницу.

Читайте ранее в этом сюжете: При обрушении моста в парке Горького пострадали десятки человек

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Обрушения мостов
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