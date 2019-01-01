Опубликовано видео с места обрушения моста в парке Горького

Москва, , 03:10 — REGNUM Видеозапись с места обрушения моста в столичном парке Горького опубликовал 1 января телеканал РЕН-ТВ.

На кадрах видны обломки деревянного моста над катком, который обрушился в новогоднюю ночь. ЧП прокомментировали два очевидца, которые отметили, что мост, видимо, обрушился из-за перегруженности людьми: на нем одновременно находились более ста человек.

По словам одного из очевидцев, пострадали не только люди, находившиеся на мосту и упавшие вниз, но и те, кто катался в момент обрушения. Некоторые люди получили серьезные травмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пострадали при обрушении моста 22 человека, 13 понадобилась госпитализация. Комментируя ЧП в парке Горького, мэр Москвы Сергей Собянин обещал разобраться в причинах.

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