Роспотребнадзор назвал причину дезинтерии в детских садах Москвы

Москва, , 01:39 — REGNUM Вспышка кишечной инфекции в нескольких детских садах на юго-востоке Москвы произошла из-за некачественного творога. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Исследование подтвердило присутствие возбудителей дезинтерии в организмах заболевших детей. Вспышка болезни связана с употребление в пищу загрязненного творога, который был изготовлен на одном из молочных предприятий Липецкой области. Признаки инфицирования обнаружены у 19% персонала предприятия, уточнили в ведомстве.

Детские сады, где зафиксированы случаи заболевания, приостановили работу. Также приостановлен выпуск творога на липецком предприятии. В отношении причастных к инциденту юридических и должностных лиц возбуждены административные дела.

Отмечено также, что вспышка дезинтерии устранена, новых случаев не выявлено. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о вспышке дезинтерии рассказали родители заболевших воспитанников детских садов. Речь шла о 15 учреждениях и по меньшей мере 31 заболевшем ребенке.

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