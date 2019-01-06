Президент Владимир Путин лично помог родному городу подойти к концу 2018 года не в том коматозном состоянии, что наблюдалось в предыдущие годы. Главное событие в городской политической жизни случилось, можно сказать, под занавес года, в четвертом квартале. 3 октября в Петербург должен был приехать глава государства — по совершенно проходному поводу, но еще утром по городу и Telegram-каналам поползли слухи об увольнении губернатора Георгия Полтавченко, просидевшего в этом кресле семь лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

Вспрянет ото сна?

Полтавченко прислали в Петербург из Москвы в 2011-м, когда предыдущего губернатора Валентину Матвиенко начальство отправило в Совет Федерации. В 2014 году, как водится, Полтавченко победил на честных и конкурентных выборах, набрав примерно 80% голосов. С такой народной любовью президент серьезно рисковал — не поднимется ли бунт в городе трех революций, у которого до срока попытаются отнять всенародно избранного руководителя? Ведь еще недавно Полтавченко уверенно заявлял о своих амбициях на перевыборы в 2019 году.

Но Владимир Путин как всегда оказался прав: отставку Полтавченко город почти не заметил. Остается догадываться, когда именно сам Полтавченко узнал, что больше не губернатор, но его пресс-секретарь еще за несколько часов до громкого увольнения называл слухи о нем «упитанными утками», которые разлетались по осени. Действительно, слухи о том, что Полтавченко вот-вот снимут, появлялись за семь лет с завидной регулярностью, и когда дело довели до конца, история парадоксально оказалась удивительной и обыденной одновременно.

Дарья Драй ИА REGNUM Экс-губернатор Георгий Полтавченко

Наблюдатели разошлись в оценках того, что помешало Полтавченко остаться в Смольном. Наиболее вероятно, что Кремль обеспокоился тем, что выборы — 2019 он проиграет, либо не сможет их легко выиграть — особенно после провалов кандидатов «Единой России» в четырех регионах страны осенью 2018 года. Подобный сценарий в Петербурге для федеральной власти показался категорически неприемлемым.

Полтавченко отправился возглавлять совет директоров Объединенной судостроительной корпорации, а на его место посадили Александра Беглова. О том, что он может быть потенциальным кандидатом в губернаторы от власти, заговорили, как только Беглов вернулся в город в качестве полпреда президента в СЗФО в конце 2017 года.

Беглов работал в правительстве Северной столицы еще при губернаторе Яковлеве и даже успел немного поруководить городом в 2003 году, в переходный период до избрания Матвиенко, так что приставка «врио» была для него не в новинку. Впрочем, как выяснилось в последние месяцы, он почему-то ее очень не любит — все СМИ, подконтрольные Смольному, отказываются ее использовать, именуя Александра Дмитриевича не иначе как «действующий губернатор Петербурга».

Несмотря на то, что почти все публичные появления Беглова с октября сопровождаются речами, отчетливо напоминающими предвыборные, политологи долго осторожничали в своих предсказаниях, напоминая о «московских петербуржцах», которые могли бы претендовать на главное кресло в Смольном. Официально о своем желании баллотироваться в губернаторы сам Беглов до сих пор не заявил. Хотя еще ни разу в российской истории ставленник президента при такой рокировке «под выборы» не отказывался от выдвижения.

«При нынешнем раскладе никаких других кандидатов не вижу, все будет планово и организованно», — прогнозирует политолог Дмитрий Солонников.

Gov.spb.ru ВРИО губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов

Беглова называют «солдатом президента», который поступит так, как ему скажут. Так что, если Кремль и передумает, то на смену кандидата и раскрутку новой креатуры у него остается всего несколько месяцев.

«Главное событие года — состоялась смена губернатора. Я в августе 2017 года сказал, что в сентябре у нас будет другой губернатор, ошибся на три дня. Но я не думал, что и. о. будет Беглов, мне казалась эта фигура очевидной в 2011 году, когда уходила Валентина Матвиенко, но сейчас думал, что более молодой кто-то придет», — замечает политолог Юрий Светов.

Что ему кажется очевидным, так это то, что искать в Петербурге нового кандидата для президентских выборов 2024 года Кремль не станет.

«Я не ставлю под сомнения способности Беглова выполнить свою задачу. Но больше президентов России из Петербурга не будет. Наш город всегда был стартовой площадкой, но понятно, что этот проект закрыт. Следующий президент будет найден в Москве, а не в Петербурге. А Беглов будет просто губернатором города», — заявил Светов.

Звездопад чиновников

За три месяца своей работы Александр Беглов немного встряхнул Смольный, и оттуда посыпались чиновники. Пока не в огромных масштабах: врио сразу заявил, что никого увольнять пока не хочет, а уйти стоит только тем, за кем водятся «грешки».

Рене Магритт. Голконда

Его услышала глава юридического комитета Смольного Юлия Осипова, которая тут же написала заявление, а уже спустя месяц, 9 ноября, ее задержали по подозрению в хищении бюджетных средств и поместили под домашний арест.

Попытался уволиться вице-губернатор по имущественному комплексу Михаил Мокрецов, даже заявление написал от 21 ноября, но Александр Беглов его до конца декабря не отпустил — в Смольном объяснили это необходимостью закончить финансовый год. Зато под Новый год вместе с рвущимся на волю Мокрецовым должностей лишились многолетний руководитель комитета по инвестициям Ирина Бабюк и самый медийный среди руководителей города вице-губернатор Игорь Албин, ответственный за стройки, транспорт и энергетику.

Читайте также: И. о. губернатора Петербурга начал политическую «зачистку»

Провалы инвестиционного блока оказались очевидны, наконец, не только разгневанной общественности, но и руководству Смольного. На последнем в 2018 году заседании правительства Александр Беглов заявил, что Петербургу стоит переформатировать работу комитета, потому что город уже набрал в перспективе финансовых обязательств перед концессионерами на сотни миллиардов рублей. Схема государственно-частного партнерства, по которой в Северной столице построили Западный скоростной диаметр, собираются строить Восточный, запускают линию частного трамвая, давно вызывала вопросы, в том числе у городских депутатов, которые не могли допроситься у Смольного условий концессионных соглашений — их упорно прячут под покровом «коммерческой тайны». При этом из городского бюджета огромные суммы ежегодно направляются «частным партнерам» в качестве компенсации недополученной прибыли.

Последними громкими скандалами из той же оперы стали история со стадионом на Крестовском острове, который был построен на деньги петербуржцев, но получил название «Газпром Арена» благодаря смольнинскому контракту, отвоеванный у инвесторов гигантского ТРЦ парк Интернационалистов в Купчино, массовые протесты против застройки парка на Смоленке на Васильевском острове и планируемый снос под видом реконструкции Спортивно-концертного комплекса (СКК) в Московском районе, вокруг которого, по замыслу профильного комитета, инвестор смог бы построить жилые кварталы на продажу. Александр Беглов уже заявил, что этой стройки не допустит. Однако дальнейшая судьба СКК до сих пор неясна.

Читайте также: «Не плюйте в спину»: в Петербурге уволили вице-губернатора по стройкам

Еще более драматичным выглядело увольнение Игоря Албина, который в период губернаторства Полтавченко затмевал своей активностью формального главу города. Впрочем, по словам Албина, он просился на выход сразу после отставки Полтавченко, но ему предложили поработать в «переходный период». В итоге Беглов назвал Петербург «городом долгостроев», где и вполовину не выполнены обязательства по строительству школ, детских садов и других социальных объектов. Безобразными кажутся ему и срывы ввода новых станций метро — горожане не дождались в срок обещанных станций Фрунзенского радиуса, их ввод перенесли на полгода вперед.

Дарья Драй ИА REGNUM Игорь Албин на строящейся станции метро

Теперь, может быть, «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» откроют ко Дню города в 2019 году. То есть, в то время как 90% москвичей будут жить в шаговой доступности от метро, в Петербурге усиленно стремятся к показателю в 70% — правда, только к 2035 году. Кроме того, осенью 2018 года в первый же день отопительного сезона два человека насмерть сварились в кипятке после прорыва трубы теплотрассы. И за все эти сферы — стройки, метро, энергетику — отвечал Албин.

Часть политической общественности Петербурга встала на сторону опального вице-губернатора, против которого, по их мнению, начали травлю — то ли «свои» же злопыхатели из Смольного, то ли таинственные недоброжелатели из Москвы. Кое-кто даже связал это с политическими амбициями Албина, о которых писали некоторые СМИ, что, правда, больше напоминало заказные вбросы.

«Албин вроде чуть-чуть заявил о своих амбициях на губернаторский пост и сразу же получил упреждающий удар. Девушка, назвавшаяся журналистом, проникла на пресс-конференцию президента и сделала свой шаг», — описывает свое видение ситуации директор информационно-аналитического центра «Время» Михаил Чирков. Он имеет в виду бывшую «обманутую дольщицу» Аллу Андрееву, которая пожаловалась Путину на Албина и бывшего федерального инспектора Виктора Миненко в прямом эфире за неделю до отставки вице-губернатора.

«То есть, выборы еще не начались, а игра началась. Будет ли (кандидатом) Албин, будет ли Беглов — разные называются фамилии, в том числе и Сергея Цыпляева — хотел бы пожелать новому губернатору, может быть, вернуть блистание нашему любимому городу», — заметил Чирков.

Пенсионное обострение

Еще одним серьезным событием, нашедшим отклик на улицах Петербурга и, возможно, ускорившим отставку Полтавченко, стала пенсионная реформа, последовавшие за объявлением о ней массовые акции протеста и их жесткие разгоны полицией.

В 2018 году в России подняли пенсионный возраст на пять лет. Правительство выбрало очень удачный момент, чтобы объявить о старте столь непопулярной реформы — день открытия домашнего чемпионата мира по футболу, когда все жители страны, кажется, приклеились к экранам телевизоров, но вовсе не к новостным каналам.

Дарья Драй ИА REGNUM Футбольные болельщики

Петербургские депутаты отличились и первыми в стране большинством голосов «Единой России» одобрили правительственный законопроект. Возражения оппонентов, в числе которых оказались все остальные фракции Заксобрания и Федерация профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленобласти, были проигнорированы.

Протестовать против этого решения в Петербурге пытались еще летом, но мешал указ президента, по которому любые общественно-политические акции во время «мундиаля» запрещались. Тем не менее, даже когда чемпионат уже завершился, выйти на митинг людям по-прежнему не давали. Даже Городской суд Петербурга подтвердил запрет публичных акций 18 июля.

Следующий массовый митинг был назначен на 9 сентября и даже согласован с властями. Однако в последний момент вокруг этого события развернулась совершенно фантасмагорическая история: рядом с согласованной площадкой — площадью Ленина у Финляндского вокзала — неожиданно прорвало трубу с холодной водой. В связи с этим локальным прорывом власти взяли и перекрыли всю площадь, а организаторам заявили «о невозможности» проведения там публичных акций, хотя чиновники не имеют права отзывать уже выданное согласование.

Комитет по законности, правопорядку и безопасности Смольного даже не отрицал факт невозможности запрета того, что уже разрешили. «Если только на площади Ленина случится какой-то форс-мажор, опасный для жизни», — оговаривались в ведомстве. По счастливой случайности, такой форс-мажор возник. В результате, на митинг всё равно явились тысячи людей, сотни из которых, включая пенсионеров и детей, оказались в автозаках и отделах полиции, многие получили травмы. В свой последний день в Смольном Георгий Полтавченко заявил, что «никакого разгона не было», а полицейские просто призывали людей соблюдать ПДД.

По мнению некоторых наблюдателей, скандал с разгоном «пенсионного» митинга получился столь громким, что это тоже посодействовало скорому уходу Полтавченко, так как Петербург при этом губернаторе становился в ряд с другими «непредсказуемыми» регионами.

Красная Весна Митинг против пенсионной реформы

Политолог Владимир Соловейчик поставил протесты граждан против пенсионной реформы в один ряд с массовыми забастовками в Евросоюзе, акциями во Франции вплоть до введения чрезвычайного положения и в целом болезненными симптомами неолиберальной политики прошлого года.

«Те, кто был на этих действительно массовых и стихийных митингах против повышения пенсионного возраста, видел, что туда приходили совершенно другие люди, далекие от обычной политтусовки. И вот этот переход протестного движения по всему миру, в том числе и в России, в качественно новую форму начался. И это несет огромные угрозы для капиталистической стабильности и будущего буржуазной власти, в том числе в России и Петербурге. Поскольку разговаривать с людьми власть не умеет и не учится, поскольку презирают людей наши чиновники, и мы об этом знаем прекрасно», — говорит Соловейчик.

По его мнению, получившая под конец года федеральное звучание история с петербургскими обманутыми дольщиками блестяще подтверждает то, как из законопослушных граждан нынешняя власть делает активных участников протестного движения, ведет их в том числе и влево, поскольку упомянутая героиня пресс-конференции президента Алла Андреева является еще и членом коммунистической партии.

Низы не хотят

Об отсутствии связей между верхами и низами говорит и политолог Станислав Еремеев. «Мне кажется, что во многом сильнейшая реакция населения на пенсионную реформу обусловлена тем, что не было диалога, нормального диалога, который показал бы коридор возможностей. В итоге президент взял всё на себя», — считает он.

Дарья Драй ИА REGNUM ВРИО губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов

По мнению же Юрия Светова, Александр Беглов в свои первые месяцы работы в Смольном попытался — как умеет — исправить эту ошибку, проявив максимальный интерес к городским делам.

«Поток встреч, которые он провел, — это важное обстоятельство, неформально попробовать услышать, что людей волнует, не через каналы общения, а напрямую. В этом очень важное его отличие от Полтавченко. Все предыдущие губернаторы — Собчак, Яковлев, Матвиенко — вели постоянный диалог с городом, проводили объезды и встречи. При Полтавченко всё это отошло куда-то в сторону», — заметил эксперт.

Более того, Беглов даже собрался увеличить количество гайд-парков в Петербурге минимум до восьми. Сейчас таковых лишь четыре, а единственную площадку в центре города на Марсовом поле упразднил Полтавченко, по мнению которого людям не нужно высказываться публично в центре Петербурга, так как это… неинтересно туристам.

Читайте также: Петербургу могут добавить четыре «гайд-парка» и «единое окно» для митингов

Теперь же в Смольном лежит документ с поправками в закон о массовых акциях. Кроме того, в конце года своей должности лишился руководитель комитета по законности и правопорядку Леонид Богданов, с именем которого связывали политику «держать и не пущать» в отношении массовых акций, а также спецпредставитель губернатора по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Нефедов. Впрочем, эти увольнения могут носить и исключительно «имиджевый» характер, когда меняют лишь фигуры, не меняя суть «игры».

Кого не убрали ради галочки, так это, кажется, бывшего главного метростроителя города Владимира Александрова, чей сын до сих пор возглавляет ОАО «Метрострой». Как уже говорилось выше, после хронических срывов сроков по сдаче новых станций метро у Смольного действительно накопилось множество претензий к этой компании.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство метро

Претензии к «Метрострою» есть не только сверху, но и снизу. Весь год в Петербурге прошел под знаком забастовок метростроевцев — работников различных СМУ, которые являются субподрядчиками головной компании. В марте они отказались выйти в забой, потому что им не платили зарплату почти полгода. Тогда, накануне президентских выборов, Смольный сумел замять скандал. «Метрострой» заявил, что он ни при чем — были арестованы счета СМУ-11, где директора признали виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1 млрд рублей, а затем амнистировали и сняли судимость.

Однако уже в декабре ситуация вновь повторилась в еще большем масштабе. Работать отказались проходчики станций «Театральная» и «Горный институт», которые строятся на четвертой линии. Долги по зарплате тянутся с сентября, и люди возмутились перспективой отмечать новый год без денег.

Александр Беглов тут же взял ситуацию «под личный контроль», а деньги обещали перевести, договорившись с налоговыми и следственными органами, службой судебных приставов и прокуратурой. Вот только до сих пор сотрудники жалуются, что кому-то не пришло ни копейки, а у других поступившая сумма явно меньше зарплаты за три месяца. В комиссию по трудовым спорам направлено заявление почти от 500 человек, которые требуют от начальства вернуть им 68 млн рублей зарплат.

Читайте также: Врио губернатора Петербурга обещал разобраться с долгами метростроевцам

По мнению политического психолога Александра Конфисахора, 2018 год прошел под знаком народной покорности, которая грозит вот-вот иссякнуть.

«В отношении губернатора амплитуда покорности закончилась, пришел новый губернатор. В отношении населения понятие покорности тоже имеет свой предел. Мы в ожидании. Покорность — это не отрицательное явление, это естественное переходное состояние человека», — заметил он.