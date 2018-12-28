Врио губернатора Петербурга обещал разобраться с долгами метростроевцам

Санкт-Петербург, , 12:27 — REGNUM Врио губернатора Петербурга Александр Беглов обещал разобраться с многомиллионными долгами по зарплате перед метростроевцами. Об этом ИА REGNUM сообщили в Смольном. Напомним, забастовки с переменным успехом всю последнюю неделю объявляют проходчики Лахтинско-Правобережной линии, станций «Театральная» и «Горный институт». Они ждут зарплат за сентябрь, октябрь и ноябрь.

«Ситуация не очень простая. Это наследие, которое мы получили. С ним нужно разбираться. Это безобразие, что перед Новым годом простые рабочие, а это более двух тысяч метростроевцев, не получили заработную плату. Задолженность накопилась за три месяца. Поставили себя, правительство и горожан в самые сложные условия. А главное тех людей, которые работают под землей», — сказал Александр Беглов на выездном совещании 28 декабря.

Он сообщил, что будет лично контролировать ситуацию. Заметим, впрочем, что в марте рабочие СМУ-11 уже бастовали из-за многомесячных долгов по зарплате, но тогда, накануне президентских выборов, ситуацию удалось замять. Спустя полгода она повторилась.

Как пояснили в Смольном, сейчас идут переговоры с налоговой инспекцией, судом и приставами, чтобы разблокировать счета и выдать людям деньги. Вчера первые рабочие уже получили деньги на карточку, утверждают чиновники.

«Мы будем планомерно заниматься этим вопросом. Однако есть много юридических моментов, которые необходимо решать всем вместе. В наших планах метростроевцам помочь! Потом сядем за стол переговоров, чтобы обсудить дальнейшие шаги по развитию метро», — подчеркнул Беглов.