Петербургу могут добавить четыре «гайд-парка» и «единое окно» для митингов

Санкт-Петербург, , 14:36 — REGNUM В петербургском правительстве подготовили законопроект о митингах, шествиях и демонстрациях, согласно которому количество гайд-парков в Северной столице должно достигнуть минимум восьми. Сейчас документ проходит экспертизу, передает 30 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Речь идет об очередных поправках в городской закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», а также в закон «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Документ предполагает сразу несколько новелл. Сегодня в городе на Неве существуют лишь четыре гайд-парка — то есть площадки, где граждане могут без разрешения властей массово собраться и выразить свое мнение по общественно-политическим вопросам. Правда, количество участников не требующих согласования акций ограничено 200 человек.

Раньше единственной такой зоной в центре города было Марсово поле в Центральном районе, но предыдущий губернатор Георгий Полтавченко этот гайд-парк закрыл. Остались четыре других, расположенных на окраинах: в Удельном, Полюстровском, Южно-Приморском парках, а также в саду 30-летия Октября. Сам Полтавченко высказался в том духе, что не видит смысла разрешать митинги в центре Петербурга, так как это мешает туристам. То есть постановления Конституционного суда, который неоднократно подчеркивал, что власти не должны препятствовать достижению цели массовой акции, устраняя митингующих из центра города, Полтавчено не убеждали.

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Очевидно, врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов решил несколько иначе подойти к вопросу соблюдения гражданских свобод. Правда, в проекте поправок не говорится, где именно могут появиться новые гайд-парки. Уточняется лишь, что таких зон должно быть не менее восьми. Таким образом, в Петербурге могут возникнуть как минимум четыре дополнительных гайд-парка. Их заполняемость также увеличилась в 2,5 раза. Если сейчас они должны вмещать не менее 200 человек, то Смольный предлагает повысить планку минимум до 500 человек.

Уточняется и порядок, каким образом власти будут рассчитывать «предельную» заполняемость. Так, рассматривая каждую конкретную заявку, чиновники будут учитывать размер земельного участка, расположение там деревьев и кустарников, зданий и сооружений, требования безопасности. При этом они будут исходить из расчета свободного нахождения одного человека на 1 кв. метр площади.

Право решить, где появятся гайд-парки, правительство города намерено оставить за собой. Площадки должны быть оснащены необходимым оборудованием, например, сценой или подиумом, стационарными или передвижными туалетами, электрическим освещением, точкой подключения электроэнергии. Каждый гайд-парк должен будет получить паспорт безопасности.

Решили в Смольном создать и систему «одного окна» для всех публичных мероприятий в гайд-парках. Организаторы должны будут проинформировать комитет по законности и правопорядку Смольного не ранее, чем за 15 дней, и не позже, чем за 4 рабочих дня до акции.

Тем не менее, чиновники оставляют за собой право отказать организаторам, хотя сам формат гайд-парка не предполагает «разрешительный» порядок уведомления, при соблюдении предельной численности. Однако в проекте закона прямо говорится, что Смольный в течение трех дней после подачи заявки «проинформирует о возможности или невозможности его проведения либо о ближайших свободных днях и времени использования» гайд-парка.

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Ответственность организаторов акций при этом усиливается. Согласно документу, они обязаны будут информировать граждан и Смольный в том случае, если акция отменяется, не позднее, чем за 1 рабочий день до ее проведения. Если им это сделать не удастся, то граждане получат штраф в 5 тыс. рублей, должностные лица — от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а юридические лица оштрафуют на сумму от 20 тыс. до 100 тыс. рублей. Впрочем, штрафы за такие действия первыми ввели депутаты Государственной думы.

Кроме того, если для публичной акции придется задействовать транспортную инфраструктуру, например, перекрыть дорогу или площадь, то сами организаторы должны будут позаботиться об объездных маршрутах, согласовать их и представить схемы на суд Смольного.

Оговаривает новый проект и встречи депутатов всех уровней с избирателями. Парламентарии могут не уведомлять власти о таких собраниях, если численность вероятных участников составляет 200, а не 500 человек. Собираться они могут не только на улице, но и в специально предоставляемых для этого помещениях. Их перечень и порядок предоставления также собираются определять в Смольном.

Напомним, еще в 2013 году Конституционный суд РФ постановил, что гайд-парки должны появиться в каждом муниципальном районе и городском округе страны. Однако особенность Петербурга заключается в том, что официально здесь нет ни муниципальных районов, ни городских округов, только 18 административных районов, а также множество муниципальных образований. В результате, Смольному удавалось избежать увеличения количества гайд-парков.

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Омбудсмен Петербурга Александр Шишлов ежегодно сообщает об увеличении нарушений прав граждан в сфере свободы собраний и выражения мнений. Он отмечал, что Смольный часто запрещает акции в заявленном месте потому, что площадка уже якобы оказывается занята другими заявителями именно в нужное время. Однако в реальности эти мероприятия нередко оказываются «фиктивными». Шишлов предлагал публиковать в интернете в открытом доступе все заявки на массовые акции на петербургских площадках, чтобы избежать таких коллизий, когда Смольный в нужный момент достает разрешение на конкурирующую акцию «из ниоткуда». Однако, как видно из текста нового законопроекта, чиновники так и не решились внять требованиям омбудсмена.

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